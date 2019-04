Longines neuer Titelsponsor des Wiesbadener Pfingstturniers

Bereits zum 90. Mal macht der Schlosspark in Wiesbaden sich fein für das traditionelle Pfingstturnier mit Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren. Ein Geburtstagsgeschenk gibt es unter anderem von Uhren-Gigant Longines: ein neues Titelsponsoring.

Aus dem Wiesbadener Pfingstturnier wird das Longines PfingstTurnier. Der Uhrenhersteller aus der Schweiz ist nicht nur Titelgeber, sondern auch offizieller Zeitnehmer und Uhr der neuen Generation Pfingstturniere im Schlosspark Biebrich. Aus dem Großen Preis wird der „Longines Grand Prix, Großer Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden“.

„Für uns bedeutet die Partnerschaft mit Longines Sicherheit und Chance zugleich“, freut sich Kristina Dyckerhoff, die Präsidentin des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs (WRFC). „Für mich und meine Vorstandskollegen beim WRFC und für unsere neuen Partner von Longines stehen die Pferde und der Pferdesport im absoluten Mittelpunkt. Wir sind allesamt von der Faszination, die von Pferden ausgeht, gefesselt. Diese Faszination kombiniert mit der Tradition und Kulisse des Biebricher Schlossparks ist das, was unser Turnier einzigartig macht. Wir freuen uns auf unser nächstes PfingstTurnier mit Longines als Partner.“ Und Dyckerhoff betonte: „An dieser Stelle ein Dankeschön an unseren langjährigen Parcourschef und Sportchef Frank Rothenberger, der unsere neuen Partner und uns in Verbindung gebracht hat.“

Für die Firma Longines meldete sich Matthieu Baumgartner zu Wort, der Vizepräsident des Bereichs Marketing in dem Schweizer Unternehmen, das zur Swatch Group AG gehört: „Wir sind sehr stolz, dass Longines und der Wiesbadener Reit- und Fahr-Club ihre Kräfte gebündelt haben und Longines Titelsponsor des Longines PfingstTurniers Wiesbaden geworden ist. Tief in der Geschichte verankert steht dieses Event ebenso für die Werte des Pferdesports wie für die von Longines: Tradition, Eleganz und Performance. Unsere Marke ist seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten im Pferdesport involviert und wir freuen uns darauf, das Longines PfingstTurnier Wiesbaden mit unserer Erfahrung in der Zeitmessung und mit unserem technischen Wissen in all seinen Prüfungen zu unterstützen.“

Termin für das Pfingstturnier 2019 ist das Wochenende vom 7. bis 10. Juni.