Max Berlage Deutscher Meister der Zweispänner

In Bösdorf, Sachsen-Anhalt, wurden die Deutschen Meisterschaften der Zweispänner ausgetragen. Der neue Titelträger ist Max Berlage, der sich bereits in den Teilprüfungen Dressur und Gelände durchsetzte.

Mit einem Vorsprung von 7,73 Punkten ging Max Berlage dann in das abschließende Kegelfahren: Zwei Abwürfe und Platz zwei lautete das Ergebnis, das jedoch nichts an der Führung in der Gesamtwertung änderte. Mit insgesamt 129,08 Punkten sicherte sich der Hufschmied und Bronzemedaillengewinner aus dem letzten Jahr somit die Goldmedaille. Das Lob des Bundestrainers Karl-Heinz Geiger richtete sich allerdings auch an die Beifahrerin und Ehefrau des neuen Deutschen Meisters: „Katja ist eine Top-Beifahrerin“, erklärte er. „Besonders im Gelände ist sie Max eine ganz große Unterstützung. Der Marathon war ansprechend, dabei aber sehr anspruchsvoll. Katja versteht es, im richtigen Moment die richtigen Hinweise zu geben, die beiden sind ein starkes Team!“ Katja Berlage selbst ist als Fahrerin von Ponys aktiv.

Die Silbermedaille sicherte sich Marco Freund. Er rangierte nach der Dressur auf Platz zwei, schloss das Gelände auf dem vierten Platz ab und glänzte im Hindernisfahren. Als einziger Fahrer bewältigte er den Parcours fehlerfrei. „Marco hat einen ganz tollen Kegelparcours gefahren“, wusste auch der Bundestrainer. „Der Kurs war schon eine echte Herausforderung. Marco war der einzige Fahrer, der die Aufgabe strafpunktfrei bewältigt hat.“ Mit dem Gesamtergebnis von 130,81 Punkten wurde der 25-Jährige Deutscher Vize-Meister.

Mit Jaqueline Walter stand zudem noch eine Frau auf dem Treppchen. Die Petershagenerin fuhr früher Pony-Vierspänner und bewies sich nun in der Zweispänner-Konkurrenz. Nach einem zweiten Platz im Gelände sicherte sie sich mit 146,20 Punkten in der Gesamtwertung die Bronzemedaille. Das Fazit von Karl-Heinz Geiger: „Jaqueline hat mit diesen Pferden eine gute Perspektive“.

Rainer Bruelheide, Vorsitzender des Fahrausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), zog für das gesamte Turnier eine positive Bilanz: „Das war in Bösdorf wie immer ein tolles Turnier. Der Veranstalter hat auch schon drei Mal Deutsche Jugendmeisterschaften ausgerichtet und ist einer unserer verlässlichsten Veranstalter für Top-Turniere.“

Anna Sandmann verzichtete auf die Mission Titelverteidigung

Auf der Starterliste bei den Deutschen Meisterschaften fehlte die Titelträgerin des Vorjahres, Anna Sandmann. Sie verzichtete darauf, die Mission Titelverteidigung in Angriff zu nehmen, um stattdessen bei einem Turnier in Österreich die erforderliche Qualifikation für die anstehenden Weltmeisterschaften im französischen Le Pin au Haras zu erzielen. Und diese Mission ist gleich zweimal geglückt. Mit zwei Gespannen belegte sie die Plätze drei und vier. Die Weltmeisterschaft der Zweispänner findet vom 27. September bis 1. Oktober statt.

Die gesamten Ergebnisse aus Bösdorf finden Sie hier.

auch interessant