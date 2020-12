Olympia 2024: Der Pferdesport ist dabei!

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat im Dezember noch einmal getagt. Allerdings ging es dabei ausnahmsweise nicht um die Olympischen Spiele in Tokio, die Corona-bedingt erst 2021 stattfinden sollen. Vielmehr stand Olympia 2024 im Fokus!

Im Rahmen einer Online-Versammlung hat das IOC über das finale Programm für die Spiele in Frankreich entschieden. In einer Pressemitteilung gab der Weltreiterverband FEI anschließend bekannt, dass alle drei olympischen Pferdesportdisziplinen – Dressur, Springen und Vielseitigkeit – auch Teil von Olympia 2024 in Paris sind. Zusätzlich haben auch die sechs Wettbewerbe eine formelle Bestätigung erhalten. Damit wird es in den drei Disziplinen wieder eine Einzel- und Mannschaftentscheidung geben. Und auch die Quote von 200 Reiter-Pferd-Kombinationen ist genehmigt.

Das größte Starterfeld stellen die Springreiter mit 75 Paaren. In der Vielseitigkeit gibt es 65 Startplätze, 60 sind es in der Dressur. „Diese Entscheidung ist auch eine Form der Anerkennung für die Bemühungen der FEI und der Reitsport-Community, den Sport noch bekannter zur machen und die digitale Reichweite zu verbessern. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass das IOC unsere Quote nicht verändert hat – auch weil wir wissen, dass das Kontigent für die gesamten Spiele auf 10.500 Athleten reduziert werden musste. Aber unser Sport ist im letzten Jahrzehnt so gewachsen, dass eine Reduzierung der Quote sehr nachteilig für die Universalität unserer Olympischen Wettbewerbe gewesen wäre“, heißt es vom Weltreiterverband.

Die Pferdesport-Events bei OIympia 2024 sollen nicht direkt in der französischen Hauptstadt, sondern im benachbarten Versailles abgehalten werden – und zwar direkt vor der malerischen Kulisse des Schloss Versailles.