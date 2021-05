Olympia: Die niederländischen Longlists in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Para-Dressur

Der niederländische Reiterverband hat die Longlists aller vier Disziplinen für die Olympischen bzw. Paralympischen Spiele in Tokio veröffentlicht.

Normalerweise wären die Listen der Kandidaten für Olympische Spiele rund zwei Monate vor Beginn bereits sehr viel kürzer, schreibt der niederländische Reiterverband KNHS. Aber Corona und der EHV-1 Ausbruch erschwerten die Selektion. Darum hielten sich die Nationaltrainer Rob Ehrens (Springen), Alex van Silfhout (Dressur), Andrew Heffernan (Vielseitigkeit) und Joyce Heutink (Para-Dressur) noch viele Optionen offen.

In Dressur und Springen haben die Niederlande Mannschaften qualifizieren können. Es reisen hier also jeweils vier Paare, von denen drei an den Start gehen und eines als Reserve vorgesehen ist.

In der Vielseitigkeit reisen zwei Paare, es gibt keinen Reservisten.

Für die Paralympics können vier Paare benannt werden, die auch alle an den Start gehen dürfen.

Folgende Paare (diejenigen, die bei den Europameisterschaften 2019 dabei waren, sind kursiv gesetzt) wurden nun erst einmal auf die Longlists gesetzt:

Springen

Bart Bles (Babberich) – Israel vd Dennehoeve N.O.P., Kriskras DV

Jeroen Dubbeldam (Weerselo) – Oak Grove’s Carlyle

Willem Greve (Markelo) – Zypria S N.O.P.

Marc Houtzager (Rouveen) – Sterrehof’s Calimero, Sterrehof’s Dante N.O.P.

Kevin Jochems (Sliedrecht) – Turbo Z

Wout Jan van der Schans (Nijkerk) – A S Bombay

Frank Schuttert (Meeuwen) – Lyonel D

Harrie Smolders (Grobbendonk/BEL) – Dolinn N.O.P., Bingo du Parc, Monaco

Eric van der Vleuten (Mierlo) – Wunschkind

Maikel van der Vleuten (Mierlo) – Beauville Z

Jur Vrieling (Holwierde) – KM Chalcedon, Fiumicino van de Kalevallei

Dressur

Marlies van Baalen (Brakel) – Ben Johnson, Go Legend

Adelinde Cornelissen (Nijkerk) – Aqiedo, Zephyr, Fleau de Baian, Govenor-STR

Edward Gal (Oosterbeek) – GLOCK’s Toto JR. N.O.P., GLOCK’s Total US

Dinja van Liere (Werkendam) – Hermes, Haute Couture

Patrick van der Meer (Naaldwijk) – Chinook

Anne Meulendijks (Heeze) – MDH Avanti N.O.P.

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) – GLOCK’s Dream Boy N.O.P., GLOCK’s Zonik N.O.P.

Denise Nekeman (Hasselt) – Boston STH

Emmelie Scholtens (Gorinchem) – Desperado N.O.P.

Madeleine Witte-Vrees (Schijndel) – Cennin

Thamar Zweistra (Schore) – Hexagons Double Dutch

Eventing

Merel Blom (Aalten) – Ceda N.O.P., The Quizmaster

Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – ACSI Champ de Tailleur, ACSI Campbelle WS

Laura Hoogeveen (Weert) – Wicro Quibus

Tim Lips (Breda) – TMX Herby

Elaine Pen (Voorschoten) – Divali

Jordy Wilken (Olst) – Burry Spirit

Para-Dressur

Nicole den Dulk (Elin B.) – Wallace N.O.P., Joey Distell

Rixt van der Horst (Nistelrode) – Findsley N.O.P.

Frank Hosmar (Haarle) – Alphaville N.O.P., Guetta

Melissa Janssen (Brunssum) – Dreamy-Boy

Britney de Jong (Utrecht) – Caramba

Glasten Krapels (Ingen) – Windhook

Lotte Krijnsen (Enschede) – Rosenstolz

Annemarieke Nobel (Kropswolde) – Doo Schufroo

Yvette Overgoor (Borculo) – Ace

Maud de Reu (Zwolle) – Webron N.O.P.

Sanne Voets (Berghem) – Demantur RS2 N.O.P.

Demi Uijtewaal (Almere) – Winando RFS