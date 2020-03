Olympische Spiele 2021: Qualifikationen bleiben erhalten

Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 ergeben sich diverse Fragen und Probleme. Diesen zu begegnen, ist nun Aufgabe von Task Forces, die die FEI für jede Disziplin eingerichtet hat. Eine Frage ist aber jetzt schon beantwortet.

So viel Hin und Her hatte es in den vergangenen Monaten um die Qualifikationen für die Olympischen Spiele gegeben und dann wurde Tokio 2020 verschoben auf 2021. Auf einen Termin, der noch nicht feststeht. Da war eine der drängendsten Fragen, ob die Qualifikationen ihre Gültigkeit behalten.

Von Seiten der FEI heißt es dazu: „Nationale olympische und paralympische Komitees, denen olympische oder paralympische Quotenplätze zugewiesen wurden, behalten diese trotz der Verschiebung der Spiele.“

Nun soll so schnell wie möglich der neue Termin für die Olympischen Spiele 2021 benannt werden. Unter anderem daran arbeiten derzeit Task Forces der FEI für jede Disziplin.