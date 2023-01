Olympische Spiele 2026 bis 2032 in ARD und ZDF

Die Olympischen Spiele 2026 bis 2032 werden auch weiterhin ohne Bezahlschranken etc. zu verfolgen sein. Die öffentlich-rechtlichen Programme ARD und ZDF werden sie übertragen.

Wie jetzt bekannt wurde, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die europäischen Medienrechte für die vier Olympischen Spiele von 2026 bis 2032 an die European Broadcasting Union (EBU) und Warner Bros. Discovery vergeben. Das bedeutet, ARD und ZDF werden auch weiterhin von den größten Sportereignissen der Welt berichten.

Die European Broadcasting Union (EBU) ist ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa. Da sie den Zuschlag erhalten hat, ist garantiert, dass Olympia im Free-TV gezeigt werden kann. Im Paket enthalten sind auch die Rechte an den Digital-Angeboten und Social Media. Die Pay-TV-Rechte liegen bei Warner Bros. Discovery.

2026 finden die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Für die Reiter sind natürlich die Sommerspiele relevant, 2028 in Los Angeles und gegebenenfalls auch 2032 in Brisbane. Inbegriffen sind auch die Jugendspiele in diesen Zeiträumen.

ZDF Intendant Dr. Norbert Himmler versprach: „Wir werden dabei unsere ganze redaktionelle Expertise und produktionelle Erfahrung einbringen.“

ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow sagte: „Sportliche Vielfalt ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein zentrales Thema – und keine andere Sportveranstaltung steht mehr dafür als die Olympischen Spiele. Es freut uns deshalb besonders, dass wir über die olympischen Sportarten und ihre Athletinnen und Athleten nicht nur zwischen den Olympischen Spielen umfassend berichten können, sondern diese weiterhin auch auf der großen Bühne begleiten dürfen.“