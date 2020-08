Partner Pferd 2021 soll stattfinden – mit Zuschauern

Die Veranstaltungsagentur des Weltcup-Turniers im Rahmen der Partner Pferd in Leipzig meldet, dass das Hallenturnier vom 14. bis 17. Januar 2021 stattfindet. Der Kartenvorverkauf startet am 1. Oktober.

Das Weltcup-Turnier in den Leipziger Messehallen ist seit langem eines der ersten Highlights des Jahres im Pferdesportkalender. Das soll auch 2021 so sein, trotz Corona. Martin Buhl-Wagner, der Geschäftsführer der Leipziger Messe, erklärte: „Um unseren Besuchern, Sportlern und Ausstellern dabei größtmöglichen Schutz zu bieten, haben wir ein umfangreiches und genehmigtes Hygienekonzept entwickelt. Pferdefans können das Highlight-Event also mit viel Freude genießen.“

Turnierchef Volker Wulff spricht zwar von einem „finanziellen Kraftakt“, um die entsprechenden Rahmenbedingungen für Zuschauer und Akteure zu schaffen, aber ihnen sei es wichtig, „die Kontinuität der Veranstaltung zu erhalten“.

Das Turnier mit angeschlossener Messe, das ja Weltcup-Etappe für Fahrer und Springreiter ist, läuft vom 14. bis 17. Januar 2021. Der Vorverkauf der Eintrittskarten startet am 1. Oktober. Alle Infos unter www.partner-pferd.de.