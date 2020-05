Riesenbeck: Deutsche Jugendmeisterschaften finden statt, aber an zwei Wochenenden

Gute Nachrichten für die Nachwuchsreiter im Dressur- und Springsattel! Zumindest das nationale Highlight, die Deutschen Jugendmeisterschaften, sollen stattfinden, und zwar im September im Reitsportzentrum Riesenbeck International.

Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, finden die Deutschen Jugendmeisterschaften 2020 in Riesenbeck an zwei Wochenenden statt. Vom 11. bis 13. September sind die Dressurreiter dran. Eine Woche später wird es vom 18. bis 20. September für die Springreiter ernst.

Das letzte Mal fanden die Deutschen Jugendmeisterschaften 2016 in Riesenbeck statt. Damals gab es eine große Party mit Livemusik zum Länderabend. Das wird dieses Jahr leider nicht möglich sein.

Turnierleiter Karsten Lütteken sagt: „Der Wettkampf wird an beiden Wochenenden an erster Stelle stehen. Das Rahmenprogramm, das in den letzten Jahren auch immer wichtiger Bestandteil einer DJM war, wird sich an den (dann geltenden) Corona-Bestimmungen orientieren.“

Eine Party wie 2016 wird es dieses Jahr demnach sicher nicht werden, aber Lütteken verspricht: „Wir bemühen uns alle, die DJM 2020 wieder zu einer unvergesslichen Veranstaltung zu machen.“