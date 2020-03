‘s-Hertogenbosch kurz vor Start abgesagt – kein Weltcup, kein Rolex Grand Slam

Eigentlich sollte es gleich losgehen, jetzt ist das Turnier Indoor Brabant kurzfristig abgesagt worden. Damit findet weder die Weltcup-Etappe statt, noch das Springen um den Rolex Grand Slam der Springreiter.

Tschüß! Abfahrt! Auf dem Parkplatz geht das Rangieren los. Dabei sollte doch das nächste internationale Turnier in ‘s-Hertogenbosch eigentlich erst beginnen. Das Indoor Brabant ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Knapp eineinhalb Stunden vor dem Start des Grand Prixs wurde die Veranstaltung abgesagt. Damit findet weder die Weltcup-Qualifikation der Dressurreiter statt, noch die Etappe des Rolex Grand Slam der Springreiter. Hintergrund ist eine neue Direktive der niederländischen Regierung, wonach Zusammenkünfte von mehr als 100 Personen verboten sind.

Vergeblich zu Indoor Brabant gefahren

In den vergangenen Tagen hatten die Veranstalter beschlossen, das Turnier als Geisterveranstaltung, also ohne Zuschauer, durchzuführen. Dressur-Olympiasiegerin Anky van Grunsven, die zum Orga-Team gehört, sagte in einem ersten Statement, sie sei „geschockt“. Aus Deutschland waren für die Dressur Helen Langehanenberg, Isabell Werth, die auch in Dortmund starten möchte, und Benjamin Werndl in die niederländische Provinz Brabant gefahren.

In ‘s-Hertogenbosch wollte auch Charlotte Dujardin mit Freestyle an den Start gehen. In der Weltcup-Kür von Amsterdam hatte das britische Paar seine persönliche Bestmarke in der Kür mit 89,5 Prozent erzielt. Vom morgendlichen Training in den Brabanthallen hatte die Britin heute noch Bilder auf Facebook gepostet. Darauf war sie beim Schritt reiten mit Isabell Werth und Emilio zu sehen.

Springen: Das Euroteam hat frei, Lanaken abgesagt

Drei der vier Reiter aus dem EM-Team vom vergangenen Jahr waren wegen des Rolex Grand Slams nach ‘s-Hertogenbosch gereist. Daniel Deußer, Marcus Ehning und Christian Ahlmann haben nun unverhofft ein turnierfreies Wochenende. Für Ahlmann dürfte die Absage nicht zu überraschend kommen. Das Stutbuch Zangersheide, dessen Chefin Ahlmanns Lebensgefährtin Judy Ann Melchior ist, hat die Z-Tour abgesagt. Aufgrund der „rasend schnellen Entwicklungen“ rund um das Coronavirus in Belgien habe man sich dazu entschlossen, die Turnierserie von Ende März bis Mitte April abzusagen, steht auf der Homepage. Man wolle nicht das Risiko auf sich nehmen, Menschen aus vielen Ländern zusammenkommen zu lassen. Bereits gezahlte Nenngelder werden zurückgezahlt, heißt es.

Kleiner Trost: Alle drei Springreiter haben es nicht zu weit bis nach Hause. Auch Martin Fuchs und Steve Guerdat aus der Schweiz, die beiden Führenden der Weltrangliste, waren in die Niederlande gereist.

Und wie geht’s weiter?

Derweil wurde bekannt, dass auch Horses&Dreams, eine der ersten großen Freilandveranstaltungen, auf dem Hof Kasselmann nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden darf. Auflagen von Behörden machen ein „normales“ Turnier unmöglich. Entsprechend haben sich die Organisatoren auf den Social Media Kanälen geäußert. Wie genau man mit den neuen Eckdaten umgehen wird, soll noch besprochen werden. Viele der in die Turnierplanung involvierten Personen sind derzeit noch in Wellington in Florida. Nach der geplanten Rückkehr in der kommenden Woche wird über ein neues Konzept der Großveranstaltung, in deren Rahmen unter anderem die BEMER Riders Tour starten soll, entschieden. Auch die ersten Qualifikationen für den Nürnberger Burg-Pokal und den Louisdor-Preis sollen in Hagen ausgeritten werden.