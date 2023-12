Salzburger Festspiele für Marc Houtzager, Franz Trischberger gewinnt Grand Prix Kür

Die Amadeus Horse Indoors in Salzburg waren das Wochenende des Marc Houtzager. Der Niederländer sicherte sich die drei wichtigsten Prüfungen des Wochenendes mit drei verschiedenen Pferden. Die Grand Prix Kür gewann Franz Trischberger mit James Bond.

Schon das Parcourshighlight am Samstag wurde zur Beute des Niederländers Marc Houtzager. Der wählte für das Championat von Salzburg seinen 16-jährige erfahrenen Wallach Sterrehof’s Calimero. Erfahrung zahlte sich hier aus, im 13-köpfigen Stechen ritt der Niederländer zur schnellsten fehlerfreien Runde.

“Ich bin superglücklich, das Springen heute Abend war mein Ziel und wenn der Plan dann so aufgeht, ist das natürlich schön. Wir kommen sehr gerne nächstes Jahr wieder”, so Marc Houtzager nach der Prüfung. Pia Reich und ihre Stute PB Chaconie war beste deutsche Teilnehmerin dieser Prüfung auf Platz vier.

Beide Großen Preise an Marc Houtzager

Am Sonntag setzte der Niederländer im „kleinen“ Großen Preis auf Zwei-Sterne-Niveau noch einen drauf und schnappte sich mit der erst achtjährigen Stute Klasse EB v. Regino-Chellano Z den Sieg. Mit der Zeit von 39,19 Sekunden im Stechen verwies er Bernd Herbert mit Chinchillo und Pia Reich mit PB Djazz d’Arvor auf die übrigen Podiumsplätze.

Aber damit nicht genug. Houtzager musste flott die Halle wechseln, um ab 16.30 Uhr im Drei-Sterne-Großen Preis an den Start zu gehen. Dort zeigte seine 15-jährige KWPN-Stute Sterrehof’s Dante, dass auch sie einen sehr guten Tag erwischt hat. Acht Paare ließen die beiden im Stechen hinter sich, insgesamt ritten in der Prüfung nicht weniger als 48 Teilnehmer. Aber die Canturano-Tochter, die schon seit gut sechs Jahren bei der Familie Houtzager zuhause ist und 2021 die Landesfarben bei Olympia in Tokio vertrat, spielte ihre ganze Qualität aus. Eine fehlerfreie Runde im Stechen in der Zeit von 43,33 Sekunden sicherte dem niederländischen Duo den Sieg – Nr. 3 des Wochenendes für den Reiter.

Gerfried Puck aus Österreich hatte das Nachsehen und wurde mit Equitron Naxcel V Zweiter, Harry Allen holte Platz drei nach Irland im Sattel von Calculatus.

Bei den U25-Reitern ging es am Samstag um das „Weltfinale“ des European Youngster Cups. Zu reiten war dazu ein Großer Preis über 1,50 Meter. Die Siegerin der Prüfung kürte sich mit dem ersten Platz in dieser dritten Wertungsprüfung zugleich zur Gesamtsiegerin der Turnierserie: Victoria Sophia Hjorth-Madsen aus Dänemark. Im Sattel ihres elfjährigen dänischen Warmbluts Catwalk V qualifizierte sie sich neben nur einem weiteren Paar für das Stechen des Finals, wo sie schließlich als einzige Teilnehmerin null blieb. Damit war ihr der Sieg wie auch der Gesamtsieg sicher. In der Gesamtwertung schaffte es die Deutsche Emelie Pieper auf Rang drei.

Franz Trischberger zum Sieg in der Grand Prix Kür

In der CDI4* Grand Prix Kür ritt Franz Trischberger mit James Bond zu seinem nächsten internationalen Sieg. In Ornago hatte das Paar Ende September seinen letzten internationalen Auftritt, der siegreich mit über 80 Prozent in der Kür endete. An dieses Ergebnis kamen Trischberger und sein 13-jähriger Johnson-Sohn in Salzburg nicht ganz heran. 78,920 Prozent reichten aber dennoch für die gelbe Schleife.

Dahinter platzierte sich der Spanier Juan Rodriguez Carvajal mit dem erfahrenen 17-jährigen Boston an zweiter Stelle (77,83 Prozent), Charlotta Rogerson aus der Schweiz mit Famora und 76,075 Prozent.

Alle Ergebnisse der Amadeus Horse Indoors 2023 in Salzburg finden Sie hier.

