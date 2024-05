Saumur: Deutsches Vierspänner-Team gewinnt Nationenpreis

Souverän zeigten sich die deutschen Fahrer beim CAIO in Saumur. Nicht nur dem deutschen Nationenpreisteam gelang ein deutlicher Start-Ziel-Sieg, auch Sophia Ihnen fuhr der Konkurrenz in der Altersklasse Children davon.

Nach einem starken zweiten Platz beim Nationenpreis in Windsor, den sich Mareike Harm und Michael Brauchle zu zweit und damit ohne Streichergebnis sicherten, war das deutsche Nationenpreisteam wieder in erfolgreich. Diesmal ging es nach Saumur, Frankreich, und neben Harm und Brauchle gehörte auch Georg von Stein zur Mannschaft. Mit einem Start-Ziel-Sieg unterstrichen die deutschen Fahrer ihre starken Leistungen und gaben die Führung nicht aus der Hand.

In eine perfekte Ausgangssituation für den späteren Sieg brachten Mareike Harm und Georg von Stein das deutsche Team schon in der Dressur. Sie belegten die Platz eins und zwei. Michael Brauchle legte mit einem Triumph in der Geländeprüfung nach. Und schlussendlich waren es wieder Mareike Harm und Georg von Stein, die mit ihren Leistungen im Hindernisfahren den Gesamtsieg im Nationenpreis der Vierspänner in Saumur besiegelten. Von Stein kam mit 8,35 Strafpunkten ins Ziel, für Mareike Harm wurden es 10,98 Strafpunkte. Insgesamt sammelte das deutsche Team 315,8 Strafpunkte, womit sie ihrer Konkurrenz deutlich davonfuhren.

Platz zwei belegten die belgischen Fahrer mit 330,7 Punkten. Für Belgien angetreten sind Dries Degrieck, Glenn Geerts und Tom Stokmans. Dritter wurden die Gastgeber, die Mannschaft aus Frankreich. Benjamin Aillaud, Anthony Horde und Maxime Maricourt sammelten insgesamt 353,8 Punkte.

Außerdem entsendeten die Niederlande und Großbritannien Mannschaften zum Nationenpreis nach Saumur. Die Niederlande, die mit dem Vater-Sohn-Gespann Ijsbrand und Bram Chardon häufig als Favoriten ins Rennen gehen, gingen in Frankreich nicht mit der Top-Besetzung an den Start. Das Team belegte Platz vier.

Ergebnisse aus der Einzelwertung

In der Einzelwertung wurden die Niederländer dann wieder ihrer Favoritenrolle gerecht. Koos de Ronde ging als Sieger vom Platz (151,29). Georg von Stein (163,14) und Michael Brauchle (163,98) belegten die Plätze drei und vier hinter dem Schweizer Jérôme Voutaz (160,99).

Ein weiteres aus deutscher Sicht erfreuliches Ergebnis gab es noch: In der Altersklasse der Children siegte Sophia Ihnen aus Bayern. Sie gewann alle Teilprüfungen und gab ihre Führung damit zu keinem Zeitpunkt aus der Hand.

