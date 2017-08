Sport am Wochenende

Die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo, Europa- und Weltmeisterschaften der Voltigierer in Ebreichsdorf, das Verdener Dressur-und Springturnier mit EM-Sichtung der U25-Dressurreiter, Global Champions Tour in London und noch viel mehr steht für dieses Wochenende auf dem Zettel.

Deutsche Jugendmeisterschaften Fahren und Bundesnachwuchschampionat Fahren in Bösdorf

Meeting von Deutschlands Nachwuchselite auf dem Bock in Sachsen-Anhalt.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI2*) in Verden

Auch ohne die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, die erst 2018 wieder nach Niedersachsen zurückkehren und danach im Wechsel mit Ermelo ausgetragen werden, ist das internationale Dressur- und Springturnier in Verden ein Highlight im Turnierkalender. In diesem Jahr werden drot unter anderem die Bundessieger in Dressur und Springen der Altersklasse Children ermittelt. Außerdem ist Verden für die U25-Dressurreiter Sichtung auf dem Weg zu den Europameisterschaften. Und die Hannoveraner ermitteln in Verden ihre vierbeinigen Landeschampions.

Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde (CH-M-YH-D) in Ermelo/NED

Fünfjährige Pferde: D’avie mit Servero Juardo Lopez (ESP); Don Martillo mit Ann-Christin Wienkamp (Ladbergen); Faviola mit Nadine Husenbeth (Sottrum); Ferrari mit Andreas Helgstrand (DEN); Matchball mit Stefanie Wolf (Voerde); Revenant mit Rudolf Widmann (Grefrath), Sisters Act OLD vom Rosencarre mit Dorothee Schneider (Framersheim);

Sechsjährige Pferde: Baccardi mit Claudia Rüscher (Greven); Fior mit Frederic Wandres (Hagen); Lordswood Dancing Diamond mit Anne-Kathrin Pohlmeier (Rethem); Nymphenburg’s First Ampere mit Tessa Frank (Bad Zwischenahn); Sir Skyfall mit Frederic Wandres (Hagen); Quel Filou mit Servero Juardo Lopez (ESP);

Siebenjährige Pferde: Chilly Jam mit Aikje Fehl (Thalmassing); Deluxe mit Laura Blackert (Düsseldorf); Flavis mit Anja Wilimzig (Warendorf); Goldmond mit Birgit Hild (Gedern); L’Arbuste mit Senta Kirchhoff (Menden); Sultan des Paluds mit Kirsten Brouwer (NED).

Europameisterschaft Voltigieren Senioren/Weltmeisterschaft Voltigieren Junioren (CH-EU-V/CH-M-V-J) in Ebreichsdorf/AUT

CH-EU-V: Kristina Boe (Hamburg) mit Don de la Mar; Janika Derks (Dormagen) mit Auxerre; Sarah Kay (Münster) mit Sir Valentin; Thomas Brüsewitz (Garbsen) mit Bigstar; Jannis Drewell (Gütersloh) mit Diabolus; Erik Oese (Radebeul) mit Calvador; NORKA des VV Köln-Dünnwald (Torben Jacobs (Köln)/Thomas Brüsewitz (Garbsen)/Corinna Knauf (Köln)/Justin van Gerven (Bergisch-Gladbach)/Miro Rengel (Köln)/Jana Zelesny (Köln)/Jonna Hohbach (Bergisch-Gladbach) mit Danny Boy; Theresa-Sophie Bresch (Rottenburg)/Torben Jacobs (Köln) mit Picardo; Jolina Ossenberg-Engels (Altena)/Timo Gerdes (Altena) mit Caram OE;

CH-M-J: Franziska Peitzmeier (Langenberg) mit Dorian Gray SN; Mara Xander (Nordheim) mit Luigi; Hannah Steverding (Herxheim) mit Celebration; Gregor Klehe (München) mit Adlon; Jannik Liersch (Planegg) mit Adlon; Philipp Stippel (Münster) mit Sir Valentin; Junior-Team Nordheim (Solveig Blankenhorn (Obersulm)/Melanie Eger (Gerlingen)/Lara Häussermann (Flein)/Anne Schlumbohm (Waldenbuch)/Mara Xander (Nordheim)/Charlene Zweininger (Nordheim) mit Humphrey Bogart; Ronja Kähler (Stahnsdorf)/Julian Kögl (Blankenfelde) mit Daytona; Philine Lindhorst (Hamburg)/Katharina von Eynern (Bad Bevensen) mit Rockard.

Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) in London/GBR

Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Philip Houston (Lachen/SUI); Christian Kukuk (Riesenbeck); Nicola Pohl (Marburg); David Will (Pfungstadt).

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) im Ommen/NED

Luisa Bahrs (Wolfsburg); Marcus Ehning (Borken); Felix Haßmann (Lienen); Michael Jung (Horb); Uwe Schmitz (Nettetal); Jan Sprehe (Cloppenburg); CSI1*: Theresa Kamps (Kamen); Caroline Müller (Oud-Oatmarsum/NED).

Internationales Springturnier (CSI3*/U25) vom 4. bis 6. August in Bratislava/SVK

Andreas Brenner (Neunreichenau); Michael Eichler (Zorneding); Thomas Holz (Emsdetten); Kathrin Müller (Wickede); Carsten Titisch (Eicklingen); Charlotte Wrede (Düsseldorf); U25: Sascha Braun (Bühl); Maximiliane Ruppert (Wurmannsqucik).

Internationales Springturnier (CSI3*) in San Giovanni/ITA

Otto Steurer (Alpirsbach); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Simon Widmann (Antdorf).

Internationales Dressurturnier (CDI2*/U25) in Crozet/FRA

CDI2*: Bernadette Brune (Westerstede); U25: Jennifer Buda (Groß Gerau); Nicole Hinkelmann (Markt Bibart).

