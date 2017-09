Sport am Wochenende

Die ersten Deutschen Amateur-Meisterschaften in Springen und Dressur werden ausgetragen, in Schwaiganger messen sich die Vielseitigkeitsreiter. Im belgischen Lanaken werden die besten Nachwuchs-Springpferde gesucht.

Deutsche Amateur-Meisterschaften Dressur und Springen in Dagobertshausen

Zum ersten Mal werden in den olympischen Disziplinen Deutsche Amateur-Meister gesucht. In der Vielseitigkeit steht Franca Lüdeke schon als Meisterin fest, jetzt ziehen die Dressur- und Springreiter nach.

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CIC2*/CIC1*/CCI1*) und Bundeswettkampf Vielseitigkeit in Schwaiganger

Neu in diesem Jahr: der Bundeswettkampf. Reiter aus allen Bundesländern reisen zum Haupt- und Landgestüt, um als Mannschaften in der neuen CCI1* gegeneinander anzutreten.

Auslandstarts

Weltmeisterschaften der Zweispänner in Lipica/SLO

Arndt Lörcher (Wolfenbüttel) mit Bourdon, Vernand und Zilverschoon; Anna Sandmann (Lähden) mit Amico 34, Bo Liberator und Fredie U; Dennis Schneiders (Petershagen) mit Connery V.S., Joe und Zucchero; Stefan Schottmüller (Kraichtal) mit Varijn, Vatijn und Victor 113; Lars Schwitte (Stadtlohn) mit Coenraad, Damico 5 und Dusty; Sebastian Warneck (Rangsdorf) mit Balos, Beat me Okydo und Bento 244.

Weltmeisterschaft Junger Springpferde in Lanaken/BEL

Carina Baudach (Witten) mit Nascari; Marc Baudach (Witten) mit Clowny 3; Marc Bettinger (Remouchamps/BEL) mit Celina IX und GK California; Leonie Böckmann (Lastrup) mit Fire and Ice J; Robert Bruhns (Karstädt) mit Chanel, Ulrike Bruns (Münster) mit Seawillow und Sunny Day 22; Jaqueline Bührmann (Friesoythe) mit Jamela; Franz-Josef Dahlmann (Arnsberg) mit Capri 100, Coraline und Corbin NT; Sina Dierking (Buchholz) mit Hylanderhof‘s Bahrain und Hylanderhof’s Georgij; Judith Emmers (Goch) mit Cassilano’s Stern; Felix Hassmann (Lienen) mit Casraino Z, Quiwitino WZ, Sig Black Panther und Vincent 168; Toni Hassmann (Münster) mit Canada I.Z., Connors Boy und Pepita con Spita; Lars Horstmeyer (Boffzen) mit Creature; Ilena Kilian (Dillenburg) mit Acuero; Harm Lahde (Hesslingen) mit Oak Grove’s Che; Frank Lugge (Bruchköbel) mit Chateau Petrus und Cornets Iberio; Katharina Offel (LT Puth/NED) mit Casper J&J Z; Julia Plate (Oldenburg) mit Balotelli 5; Oliver Ross (Thedinghausen) mit Lalique del Chirone; Bernd Rubarth (Bötensen) mit Cortina 219, Simon Runte (Aach) mit Quintessenz G; Angelique Rüsen (Herborn) mit Aga Kahn Z, Brunetti 6, Calvino 16, Zampano Z, Zaza Z und Zeno Z; Jordi Sander (Trittau) mit Feodina; Dennis Schlüsselburg (Stuhr) mit Dynastie OLD und Greatest Boy; Laureen Schmidt (Felixsee) mit DSP Comrada; Felix Schneider (Erkelenz) mit Casino Gold; Tobias Thoenes (Ueden) mit California Pie und Coco Chanell M; Katja van Ginkel (Ibbenbüren) mit Little Lumpi E.

Internationales Springturnier (CSI5*) in Rom/ITA

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Marco Kutscher (Bad Essen); David Will (Pfungstadt); Philip Houston (Lachen(SUI); CSI2*: Nicola Pohl (Marburg).

Internationales Springturnier (CSI4*) in Canteleu/FRA

Marcel Wolf (Überach-Palenberg).

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Budapest/HUN

Cornelia Dyhr (Düsseldorf); Alexandra Eiband (Simbach); Lysa Georg (München); Alina Röhricht (Dortmund); Marion Wilimzig (Ahorn).

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CICO3*/CICOJ1*/CIC2*/1*) in Waregem/BEL

CICO3*: Marie-Sophie Arnold (Fürfeld); Sandra Auffarth (Ganderkesee); Andreas Dibowski (Döhle); Miriam Engel (Lilienthal); Rebecca Engel (Lilienthal); Felix Etzel (Reichenberg); Lisa-Marie Förster (Ahlen); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Charlotte Sophia Hachmeister (Bonn); Franziska Keinki (Grömitz); Pauline Knorr (Warendorf); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Jörg Kurbel (Rüsselsheim), Elmar Lesch (Thomasburg); Ben Leuwer (Königswinter); Franca Lüdeke (Wachtberg); Nadine Marzahl (Munster); Julia Mestern (Rohlsdorfer Beek); Andreas Ostholt (Warendorf); Anna-Maria Rieke (Hamburg); Jerome Robine (Darmstadt); Nils Trebbe (Warendorf); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen); CICOJ1*: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Calvin Böckmann (Lastrup); Anna Lena Schaaf (Voerde); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); CIC2*: Felix Etzel (Reichenberg); Celine Geissler (Bobenheim-Roxheim); Hanna Knüppel (Kisdorf); Marco Krüger (Munster); Jörg Kurbel (Rüsselsheim); Sophie Leube (Fröndenberg); Tabea-Marie Meiners (Ganderkesee); Jerome Robine (Darmstadt); Lara Schapmann (Ostbevern); Dirk Schrade (Sprockhövel); Anna Siemer (Salzhausen); CIC1*: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Martin Dropmann (Köln); Felix Etzel (Reichenberg); Marlene Andree Gas (Bomlitz); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Kerstin Graeser (Molenbeek-St-Jean/BEL); Christina Hoffmann (Düsseldorf); Franziska Keinki (Grömitz); Pauline Knorr (Warendorf); Marco Krüger (Munster); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Sophie Leube (Fröndenberg); Ben Leuwer (Königswinter); Annina Lutter (Much); Kai-Steffen Meier (Gesves/BEL); Nina-Carlotta Meiners (Ganderkesee); Friederike Paradies (Düsseldorf); Josephine Schnaufer (Neitersen); Dirk Schrade (Sprockhövel); Johanna Zantop (Weilheim).

Internationales Voltigierturnier (CVI3*) in Järvenpää/FIN

Jannik Heiland (Seevetal).

