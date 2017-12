Sport am Wochenende

In La Coruna greifen die Springreiter nach Punkten im Weltcup, die Dressurreiter versuchen ihr Glück in Salzburg. Im Mittelpunkt wird aber wohl am Wochenende Philipp Weishaupt stehen.

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*) in Genf/SUI

Alle Augen richten sich an diesem Wochenende auf Philipp Weishaupt, der mit Convall die Möglichkeit auf einen weiteren Majorsieg hat. Zuletzt hatte er in Calgary (CAN) den Rolex Grand Prix gewonnen. Anschließend stand der Schimmelhengst zum Verkauf, weiteren gemeinsame Starts wurden vorerst abgesagt. Aber in kleineren Prüfungen sah man den Hengst in den letzten Wochen schon wieder, dieses Wochenende wird er auf jeden Fall im Fünfsterne-Springen gehen. Außerdem sind Christian Ahlmann und Michael Jung vor Ort. Isabell Werth und Bernadette Brune zeigen ihr Können im Viereck.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) in La Coruna/ESP

Um wichtige Weltcup-Punkte wird im spanischen La Coruna geritten. Neben Ludger Beerbaum, Marcus Ehning und Felix Haßmann wird auch Daniel Deußer an den Start gehen. Er hatte die erste Weltcup-Station in Oslo (NOR) gewonnen.

Internationales Spring-, Weltcup-Dressur- und Voltigierturnier (CSI4*/2*/U25/J/Ch//CDI-W/CDIU25/CVI) in Salzburg/AUT

In den Weltcup-Prüfungen wird man aus deutscher Sicht Fabienne Lütkemeier, Dorothee Schneider und Jessica v. Bredow-Werndl sehen.

CSI4*: Hans-Dieter Dreher, Christoph Gaillinger, Holger Hetzel, Thomas Kleis, Sönke Kohrock, Marcel Marschall, Lars Nieberg, Denis Nielsen, Maximilian Schmid, Edwin Schmuck, Alexander Schönberg, Franz Steiner jun., David Will

CSI2*: Pia-Luise Aufrecht, Tobias Bachl, Sascha Braun, Florian Dolinschek, Christine Dorenkamp, Hans-Dieter Dreher, Michael Eichler, Jennifer Engelhardt, Justine Fehn, Martin Fundis, Christoph Gaillinger, Lawrence Greene, Max Haunhorst, Bernd Herbert, Laura Hetzel, Andre Holste, Tim Hoster, Teresa Jurk, Maria-Magdalena Kinnigkeit, Sönke Kohrock, Marina König, Lisa Marie Kreutz, Jürgen Mayer, Antonia Müller, Gerrit Nieberg, Lars Nieberg, Kathrin Nöhbauer, Kornelia Prasek, Pia Reich, Annika Roede, Sophia Schindlbeck, Edwin Schmuck, Marcel Schneider, Alexander Schoenberg, Andreas Schrankl, Quirin Stegmann, Franz Steiner jun., Jennifer Taxis, Martin Wenzel, Simon Widmann, David Will, Phillip Wolf, Lesley Wulff, Clarissa Zobundija, Franziska Wora

CSIU25: Sascha Braun, Florian Dolinschek, Justine Fehn, Max Haunhorst, Laura Hetzel, Teresa Jurk, Pia Reich, Sophia Schindlbeck, Andreas Schrankl, Jennifer Taxis, Simon Widmann

CDIU25: Jill de Ridder

CVI: Jannis Drewell, Thomas Brüsewitz

