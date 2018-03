Sport am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird es wieder spannend: Es stehen gleich mehrere große Turniere an. Schauplätze sind beispielsweise die USA, Niederlande und Dänemark.

Die Dressurreiter kämpfen in s’Hertogenbosch (NED) um die letzten Punkte für den Weltcup, Familie Beerbaum geht in Wellington (USA) an den Start und in Herning (DEN) werden nicht nur Hengste gekört, sondern auch Spring- und Dressurprüfungen ausgetragen.

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/U25) vom 8. bis 11. März in ’s-Hertogenbosch/NED

Nachdem sie in Göteborg ihre Kür mit Unee BB abbrechen musste, will Jessica von Bredow-Werndl nun noch einmal angreifen. Isabell Werth hat als Titelverteidigerin zwar automatisch das Ticket für das Finale, wird aber dennoch in ’s-Hertogenbosch an den Start gehen.

CSI: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Philipp Weishaupt (Hörstel); Christian Kukuk (Riesenbeck)

CDI-W: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen); Isabell Werth (Rheinberg)

CDIU25: Bianca Nowag (Ostbevern); Ninja Rathjens (Bramstedt)

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 7. bis 11. März in Wellington/USA

CSI5*: Markus Beerbaum (Thedinghausen); Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Wilhelm Genn (Lebanon Ohio/USA)

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 6. bis 11. März in Vejer de la Frontera/ESP

Annika Drewes (Hamburg); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Sylvie Liebing (Horst-Meterik/NED); Jule Lüneburg (Hetlingen); Rasmus Lüneburg (Hetlingen); Marcel Marschall (Altheim); Pia Meyer (Lagesbüttel); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Fiona Ungers (Köln); Michael Viehweg (Schrobenhausen)

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 5. bis 11. März in Vilamoura/POR

Marc Betttinger (Saint-Aubin/SUI); Daniela Haase (Twistringen); Jennifer Kleofas (Berlin); Andreas Knippling (Hennef); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Hennef); Julia Mackerodt (Immenrode); Nicola Pohl (Marburg); Dirk-Heiner Strobel (Steinhausen/SUI)

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/1*/CDI3*) vom 7. bis 11. März in Herning/DEN

CSI3*: Jens Baackmann (Münster); Evi Bengtsson (Itzehoe); Thomas Brandt (Winsen); Johannes Ehning (Stadtlohn); Sven Fehnl (Nürnberg); Felix Hassmann (Lienen); Svenja Herz (Norderstedt); Christian Hess (Heidmühlen); Holger Hetzel (Goch); Harm Lahde (Hesslingen); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Carsten-Otto Nagel (Wistedt); Hans Thorben Rüder (Greven); Holger Wulschner (Passin); Michael Ziehms (Wöhrden); Marco Litterscheidt (Rheinbach)

CSI1*: Jan-Pierre Fromberger (Bovenau); Svenja Herz (Norderstedt); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Maximilian Ruppert (Wurmannsquick); Astrid Wulschner (Passin).

CDI: Bernadette Brune (Westerstede).

