Sport am Wochenende: Punkte sammeln in Bordeaux

Für die Springreiter der Westeuropa-Liga wird es ernst: Beim internationalen Springturnier in Bordeaux geht es ein letztes Mal darum, wer das Ticket für das Weltcup-Finale in Paris lösen kann. Während das Punktekonto von Daniel Deußer und Christian Ahlmann bereits gut gefüllt ist, heißt es für Marcus Ehning noch einmal alles geben.

Internationales Weltcup-Springturnier und Internationale Hallenvielseitigkeit (CSI5*-W/CIX) in Bordeaux/FRA

Am letzten Samstag sorgte Marcus Ehning bei den Baden Classics für einen Schreckmoment, als er im Finale der Gold Tour mitten in einen Oxer stürzte. Sein neunjähriger Qooper Z hatte vor dem Sprung mit überbautem Wasser plötzlich die Bremse gezogen. Das Team von Ehning gab schnell Entwarnung auf Facebook: „Außer ein paar Prellungen bei Marcus ist nichts passiert.“ Zum Glück – denn am Wochenende steht für den 44-Jährigen bereits das nächste wichtige Event an. Beim Weltcup-Springen in Bordeaux wird er unter anderem auf seinen Landsmann Daniel Deußer treffen, den momentan Führenden der Westeuropa-Liga. Während dieser sein Ticket für das Finale im April damit bereits sicher hat, heißt es für Ehning in Frankreich noch einmal fleißig Punkte sammeln: Momentan liegt er auf Rang 20 der Westeuropa-Liga, die besten 18 Reiter dürfen sicher im Finale antreten. Auch Christian Ahlmann, der aktuell Platz zwei des Rankings belegt, kann somit schon seine Reise nach Paris planen.

CSI: Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Michael Jung (Horb); Christian Kukuk (Riesenbeck)

CIX: Michel Jung (Horb)

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/CDI5*/3*/J) in Wellington/USA

In deutlich wärmere Gefilde zieht es Springreiter Markus Beerbaum. Gemeinsam mit Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum und Töchterchen Brianne weilt er momentan – wie schon in den letzten Jahren – für einige Wochen in Florida (USA). Bei einer Turnierserie in Wellington läutet Familie Beerbaum die Saison 2019 ein. Den Beinamen „Sunshine State“ trägt Florida übrigens nicht umsonst – momentan herrschen dort angenehme 26 Grad.

CSI5*: Markus Beerbaum (Thedinghausen)

CDI5*: Michael Klimke (Münster); Christoph Koschel (Hagen)

CDI3*: Michael Klimke (Münster)

CDIJ: Mathilda von Guttenberg (Hagen)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Kronenberg/AUT

CSI3*: Finja Bormann (Harsum); Katrin Eckermann (Sassenberg); Felix Hassmann (Lienen); Sven Heitkemper (Dortmund); Holger Hetzel (Goch); Laura Hetzel (Goch); Sophie Hinners (Vierden); Christoph Kläsener (Bad Essen); Marco Kutscher (Bad Essen); Oliver Lemmer (Lohmar); Uwe Schmitz (Nettetal); Kathrin Stolmeijer (Emsbüren); Tobias Thoenes (Uedem); Carsten Titsch (Eicklingen); Ina von Bormann (Essen); Philipp Weishaupt (Hörstel)

CSI1*: Finja Bormann (Harsum); Marion Feld (Bad Münstereifel); Nele Grafmüller (Rheine); Daniela Haase (Twistringen); Elisa Held (Modautal); Holger Hetzel (Goch); Sophie Hinners (Vierden); Christoph Kläsener (Bad Essen); Lilli Kremer (Kaarst); Marco Kutscher (Bad Essen); Oliver Lemmer (Lohmar); Valeria Lienhop (Belm); Pia Maass (Meerbusch); Kathrin Stolmeijer (Emsbüren); Tobias Thoenes (Uedem); Ina von Bormann (Essen)

Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/P) in Le Mans/FRA

CDI3*: Marcus Hermes (Billerbeck)

CDIJ: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln)

CDIP: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln); Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln)

Internationales Dressurturnier (CDI3*/P) in Sopot/POL

CDI: Alina Röhricht (Dortmund)

CDIP: Shona Benner (Billerbeck)

