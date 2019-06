Sport am Wochenende

Internationales Dressurturnier (CDI4*) in Fritzens-Schindlhof/AUT

Bereits zum 25. Mal findet am Schindlhof das Manfred & Hilde Swarovski Gedächtnisturnier statt. In 2018 feierten dort Isabell Werth und Bella Rose ihr Comeback nach einer langen Verletzungspause. Nur wenige Wochen später gewannen die beiden Gold bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA). In Fritzens wird Isabell Werth dieses Jahr unter anderem auf die gerade erst im Rahmen der Deutschen Meiterschaften in Balve als Reitmeisterin ausgezeichnete Dorothee Schneider treffen. Mit Faustus und Pathetique wird diese allerdings ihre Nachwuchspferde im Gepäck haben. Auch Ingrid Klimke und Franziskus müssen sich noch einmal vor den Augen der Bundestrainer beweisen. In Balve fehlte das Paar, weil parallel die Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen ausgetragen wurden.

Weitere Informationen unter www.schindlhof.at

Deutsche Meisterschaften der Ponyfahrer (Ein-, Zwei- und Vierspänner) und Deutsche Meisterschaften der Para-Fahrer in Bad Segeberg

Auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg trifft sich an diesem Wochenende die Elite der deutschen Ponyfahrer. Dabei werden nach Dressurprüfung, Geländestrecke und Kegelparcours gleich drei neue deutsche Meister gekürt: Bei den Ein-, Zwei- und Vierspännern. Außerdem wird parallel die Deutsche Meisterschaft der Fahrer mit Behinderung ausgetragen.

Weitere Informationen unter www.dm2019.hippoevent.de