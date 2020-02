Sport am Wochenende

Ihre vorletzte Weltcup-Station führt die Springreiter in die schöne Hafenstadt Bordeaux. Eigentlich als Weinbauregion berühmt, dreht sich dort in den kommenden Tagen alles um die bunten Stangen.

Internationales Weltcup-Spring- und Hallenvielseitigkeitsturnier (CSI5*-W/CIX) in Bordeaux/FRA

Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät: Nur wenige Woche vor dem Weltcup-Finale in Las Vegas wird es noch einmal spannend! Die heimischen Reiter wie Kevin Staut, Roger Yves Bost und Penelope Leprevost werden sicherlich alles daran setzen, dass der Sieg in Frankreich bleibt. Konkurrenz erhalten sie unter anderem von einem deutschen Trio: Daniel Deußer, Michael Jung und Marcus Ehning gehen noch einmal auf Punktejagd. Wobei letzterer momentan Platz zwei im Ranking der Westeuropa-Liga belegt und damit sein Finalticket bereits sicher gelöst hat. Auch Daniel Deußer (aktuell 10.) kann mit einem Platz unter den besten 18 rechnen, die sich für Las Vegas qualifizieren. Michael Jung wird in Bordeaux auch in seiner eigentlichen Paradedisziplin zu sehen sehen sein: Im Indoor Derby am Freitagabend geht es über Naturhindernisse.

CSI: Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Michael Jung (Horb)

CIX: Michael Jung (Horb); Kai-Steffen Meier (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.jumping-bordeaux.com

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in Sharjah/UAE

In Sharjah oder Schardscha, wie es in der deutschen Schreibweise heißt, findet dieses Wochenende ebenfalls ein Fünf-Sterne-Turnier statt. Beim „H.H. Sharjah Ruler Cup“ geht es um 150.000 Euro Preisgeld – und um Weltcup-Punkte für die Arabische Liga. Mit dabei ist neben Christian Ahlmann, David Will und Jörg Naeve auch Holger Wulschner, der bereits letzte Woche mit dem Oldenburger Hengst Casirus sehr erfolgreich am Persischen Golf war.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Jörg Naeve (Bovenau); David Will (Marburg); Holger Wulschner (Passin)

CSI2*: Katharina Braulke (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.serc.ae

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Kronenberg/NED

Das CSI de Peelbergen lockt gleich eine ganze Reihe von deutschen Reiter ins Nachbarland. Neben einer internationalen Youngster Tour, wird auch eine CSI3*-Tour ausgetragen. Höhepunkt ist der Große Preis am Sonntag.

CSI3*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Felix Hassmann (Lienen); Holger Hetzel (Goch); Laura Hetzel (Goch); Lilli Kremer (Kaarst); Oliver Lemmer (Lohmar); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Franzsika Müller (Hückeswagen); Zoe Osterhoff (Hamm); Janine Rijkens (Dortmund); Mario Stevens (Molbergen); Frederic Tillmann (Grevenbroich); Alicia von Daniels (Köln); Katrin Eckermann (Sassenberg); Katharina Offel (Deutschland)

CSI1*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Sylwia Grau (Meerbusch); Holger Hetzel (Goch); Heinrich Leikert (Wachtberg); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Pia Maass (Meerbusch); Franziska Müller (Hückeswagen); Dirk Muth (Issum); Julia Muth (Issum); Constanze Nachtsheim (Aachen); Janine Rijkens (Dortmund); Pia-Marie Schröder (Leverkusen); Mario Stevens (Molbergen)

Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu

Internationales Springturnier (CSI4*) Februar in Leon/MEX

Melina Schwaab (Trier)

Weitere Informationen unter E-Mail ricardo@eqm.mx

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Celina von Daniels (Köln)

Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Valencia/ESP

Louisa Himmelreich (Niederbrechen); Christian Kukuk (Riesenbeck); Nicola Pohl (Marburg)

Weitere Informationen unter www.cesvalenciatour.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Wellington FL/USA

Michael Klimke (Münster)

Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2* Villeneuve Loubet/FRA vom 6. bis 9. Februar; www.espace-azur-cheval.com

CSI 1*/2*/YH Valencia/ESP vom 6. bis 9. Februar; www.cesvalenciatour.com