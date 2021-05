Sport am Wochenende

Das traditionelle Pfingstturnier in Wiesbaden muss dieses Jahr leider erneut ausfallen, trotzdem ist am kommenden Wochenende einiges los auf den Turnierplätzen. In Madrid geht die Global Champions Tour in die nächste Runde, auch in Belgien und Italien wird fleißig geritten.

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL/1*) in Madrid/ESP

Madrid ist die erste Station der neuen Global Champions Tour-Saison auf europäischem Boden. Und die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen! Mit dem Briten Ben Maher und Explosion hat sich zum Beispiel jenes Paar angekündigt, das sich 2019 den zweiten GCT Tour-Gesamtsieg in Folge sichern konnte. Aus deutscher Sicht werden besonders die Ritte von Christian Ahlmann, Daniel Deußer, Christian Kukuk, Philipp Weishaupt und Marcus Ehning mit Spannung erwartet. Letzterer stand in Madrid schon einmal ganz vorne in der Siegerehrung – ein gutes Omen?

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Philipp Weishaupt (Hörstel)

CSI1*: Luna Marie Schweiger (Hamburg)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S/1*-Intro) in Arville/BEL

Eine ganze Armada von deutschen Reitern macht sich am Wochenende auf nach Belgien. Bei der „Arville Classic Edition“ sind Prüfungen auf Ein- und Zwei-Sterne-Niveau ausgeschrieben. Der Donnerstag und Freitag stehen ganz im Zeichen der Dressur, bevor es ab Samstag dann in den Parcours und auf die Geländestrecke geht. Zuschauer werden zwar auch in Arville nicht erlaubt sein – aber zumindest können sich unsere Reiter dort sicher gegenseitig anfeuern und die Daumen drücken!

CCI2*-L: Elisa Abeck (Köln); Nicolai Aldinger (Egestorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Amelie Colsman (Essen); Nike Denker (Wesenberg); Tommi Krolo (Haan); Kristin Maiwald (Wesel); Nicoletta Massmann (Bad Homburg); Pia Münker (Wachtberg); Caroline Pistorius (Döllingen); Melina Rytir (Düsseldorf); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Antje Schöniger (Lengenfeld); Christina Schöniger (Lengenfeld); Gesa Staas (Bramsche); Eva Terpeluk (Allmendingen). CCI2*-S: Juliane Barth (Hanstedt); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Calvin Böckmann (Lastrup); Simone Boie (Hünxe); Zoe Deusing (Schöffengrund); Kristina Ehrlich (Werneck); Christoph Fingerhut (Warburg); Justin Fischer (Norderstedt); Charlotte Fritzen (Hamminkeln); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Christina Hoffmann (Düsseldorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Pauline Knorr (Warendorf); Jule Krueger (Hamburg); Ben Leuwer (Wachtberg); Jana Menningen (Münster); Jennifer Kristin Milberg (Ratingen); Friederike Paradies (Düsseldorf); Amelie Reisacher (Memmingen); Anna Lena Schaaf (Voede); Jana Schoupal (Mannheim); Annika Stadt (Pleidelsheim); Aline Stahn (Espenaui); Magdalena Steinle (Cavertitz); Julia Stiefele (Metzingen); Hedda Vogler (Verden); Camilla Vreden (Bad Honnef); Lea Weber (Weilburg); Kristina Weitkamp (Warendorf); Marie Noelle Wojtun (Ankum); Marie Sophie Zauber (Ratingen) CCI1*-Intro: Clara Sophie Abeck (Wesel); Nicolai Aldinger (Egestorf); Marie-Sophie Arnold (Geisenheim); Zoe Deusing (Schöffengrund); Martin Dropmann (Köln); Dirk Ehrlich (Eisfeld9; Anna Sophie Engelberth (Wiesloch); Freya Füllgraebe (Köln); Katja Gross (Honigsee); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Emma Hartmann (Mechernich); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Carolin Hörning (Rutesheim); Jasmin Klemke (Speyer); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Pauline Knorr (Warendorf); Tabea Knüppel (Egestorf); Julia Krajewski (Warendorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Maren Moldenhauer (Duisburg); Jessica Nagy (Rodewisch); Antonia Peiss (Bippen); Corina Rapp (Eberdingen); Daniel Rapp (Eberdingen); Amelie Reisacher (Memmingen); Melina Rytir (Düsseldorf); Frauke Sassenberg (Duisburg); Anna Lena Schaaf (Voerde); Ronja Schmittfull (Werneck); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen); Magdalena Steinle (Cavertitz); Katja van de Flierdt (Krefeld); Eliza von der Leyen (Köln); Lea Weber (Weilburg)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Johanna Beckmann (Löningen); Johannes Beeken (Bösel); Clara Blau (Bramsche); Finja Bormann (Harsum); Laureen Budde (Herford); Tina Deuerer (Bretten); Lisa Huep (Herford); Theresa Kamps (Kamen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Constanze Nachtsheim (Aachen); Katharina Offel (Deutschland); Nicola Pohl (Marburg); Hannah Schleef (Gondelsheim); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Ibbenbüren); David Will (Marburg); Cedric Wolf (Buchholz)

CSI1*: Johanna Beckmann (Löningen); Johannes Beeken (Bösel); Finja Bormann (Harsum); Laureen Budde (Herford); Tina Deuerer (Bretten); Maximilian Göppert (Herford); Isabell Hoverath (Grevenbroich); Lisa Huep (Herford); Theresa Kamps (Kamen); Marcel Kandziora (Haren); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Nikola Pohl (Marburg); Hannah Schleef (Goldelsheim); Anlina Sparwel (Südlohn); Richard Vogel (Marburg); Lukas Weiler (Ubstadt-Weihen); David Will (Marburg); Kerstin Willenborg (Friesoyhe-Markhausen); Cedric Wolf (Buchholz)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Gorla Minore/ITA

CSI3*: Tiara Bleicher (München); Selina Höger (Leutershausen); Dominik Klingele (Lörrach); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Cristine Ludäscher (Rümmingen); Thomas Mang (Eimeldingen); Marcel Marschall (Altheim); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Müller (Glandorf); Denis Nielsen (Isen); Julia Schönhuber (Deutschland); Jörne Sprehe (Fürth); Simon Widmann (Markt Schwaben)

CSI1*: Julia Sonnen (Pulheim); Anna Biedermann (Schopfheim); Stefanie Engler (Bad Krozingen); Konstantin Haag (München); Lawrence Khalil (Rottenburg); Ella Neff (Wolfegg)

Sichtungsturnier des Championatskaders Voltigieren in Warendorf

Weltmeisterschaften Distanzreiten (CH-M-E) in Pisa, San Rossore/ITA

Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid Du Florival; Merle Roehm (Buch) mit Dydin

Internationales Springturnier (CSI3*) in Lexington/USA

CSI3*: Rene Dittmer (Stade)

Internationales Springturnier (CSI3*) in Bourg en Bresse/FRA

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen)

Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) in Kunkiai/LTU

Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) in Montelibretti/ITA

Tamara Langhof (Seeg)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

