Sport am Wochenende

Nationenpreis in Wellington, Weltcup-Etappen in Göteborg und Krakau, Fünf-Sterne-Spring- und Dressurturnier in Doha und mehr – wo am Wochenende geritten wird.

Internationales Spring- und Offizielles Dressurturnier (CSI5*/CDIO3*) in Wellington/USA

CSI5*: Rene Dittmer (Stade); Söhnke Theymann (Deutschland); Richard Vogel (Marburg).

CDIO3*: Anna-Christina Abbelen (Hagen); Felicitas Hendricks (Hagen); Michael Klimke (Münster); Frederic Wandres (Hagen).

Ergebnisse aus dem Springsport: www.wellingtoninternational.com, Starter- und Ergebnislisten vom Dressurviereck gibt es hier: equestrian-hub.com.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) in Göteborg/SWE

Zum Weltcup-Traditionsturnier ins Scandinavium in Göteborg reisen Hannes Ahlmann (Reher), Teike Carstensen (Sollwitt) und Mario Stevens (Molbergen).

Weitere Informationen unter: www.gothenburghorseshow.com bzw. Ergebnisse direkt unter longinestiming.com.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) in Krakau/POL

Auch in Krakau geht es dieses Wochenende um Weltcup-Punkte. Aus Deutschland sind dabei: Sabrina Berger (Amberg); Patrick Bölle (Großenkneten); Finja Bormann (Königslutter); Felix Hassmann (Lienen); Andrea Hoppe (Altenberge); Sven Gero Hünicke (Fehmarn); Michael Kölz (Leisnig); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Daniel Lahmann (Twistringen); Björn Nagel (Friedrichskoog); Tom Schewe (Bad Eilsen); Wilhelm Winkeler (Herzlake); Lesley Wulff (Bargfeld-Stegen).

Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/3*/CDI5*) in Doha, Al Shaqab/QAT

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Marcus Ehning (Borken); Sophie Hinners (Pfungstadt); Christian Kukuk (Hörstel); Marco Kutscher (Bad Essen); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck).

CSI3*: Lara Sakakini (Nottuln).

CDI5*: Evelyn Eger (Hagen).

Weitere Informationen unter: www.chialshaqab.com bzw. Starter- und Ergebnislisten direkt unter online.equipe.com.

Internationales Springturnier (CSI4*) in Vejer de la Frontera/ESP

Bei der Andalucía Sunshine Tour sind schon seit mehreren Wochen folgende Reiter im Einsatz: Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deußer (Deutschland); Vincent Elbers (Garrel); Janina Dinauer (Emsbüren); Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Laura Klaphake (Mühlen Steinfeld); Christoph Könemann (Deutschland); Sylvie Liebing (Straelen); Maximilian Lill (Hennef); Katharina Offel (Deutschland); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net bzw. longinestiming.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Valencia/ESP

Was die Andalucía Sunshine Tour in Vejer ist die Mediterranean Equestrian Tour in Valencia, dieses Wochenende unter anderem mit Jens Hilbert (Nauheim); Luisa Himmelreich (Niederbrechen); Mike Patrick Leichle (Niederbrechen); Sven Seidel-Fehling (Eyendorf).

Weitere Informationen unter: www.mouratours.com bzw. online.equipe.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Ocala/USA

André Thieme (Plau am See) bereitet sich in Ocala unter anderem mit Chakaria auf die neue Saison vor.

Weitere Informationen unter: www.worldequestriancenter.com bzw. hier direkt die Ergebnislisten.

Internationales Dressurturnier (CDIJ) in San Giovanni in Marignano/ITA

aus Deutschland geht nur die Werndl-Schülerin Marie Sohler in San Giovanni an den Start. Sie ist bei den Junioren dabei. Es wird allerdings auch Grand Prix geritten in Italien.

Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net bzw. hier direkt die Ergebnisse.