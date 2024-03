Sport am Wochenende

Am Wochenende steht einiges auf dem Programm, angefangen mit dem Bundesnachwuchschampionat in Riesenbeck für die Jüngsten bis hin zum Rolex Grand Prix für die Stars in ’s-Hertogenbosch. Letzteres ist zusammen mit Herning auch wichtigster Dressurstandort. Die Übersicht.

Finale HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter und Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter in Riesenbeck

Großer Nachwuchssport in Riesenbeck. Beim HGW-Bundesnachwuchschampionat treten 25 ausgewählte Junioren und Junge Reiter bis 19 Jahre im Finale an. Weil das Turnier in Braunschweig abgesagt wurde, findet das Turnier im Reitsportzentrum Riesenbeck International statt. Geritten werden ein M* Stilspringen und ein M** Stilspringen mit zwei Umläufen. Wobei letzterer nur den besten vier Paaren vorbehalten ist, die hier mit Pferdewechsel antreten.

Gleichzeitig wird das Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter ausgetragen. Hier wird in der Einlaufprüfung ein L-Springen geritten und im Finale eine Stilspringprüfung Klasse M mit Standardanforderungen. Und auch hier gibt es einen zweiten Umlauf für die besten vier Paare, die allerdings nur ihre eigenen Ponys reiten.

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier ’s-Hertogenbosch/NED

Springsportliches Highlight am kommenden Wochenende in ’s-Hertogenbosch ist der Rolex Grand Prix, eine weitere Etappe des hoch dotierten Grand Slam, bei dem Richard Vogel als Sieger der vorherigen Etappe in Genf die Chance auf einen Bonus von 500.000 Euro hat. Weitere Paare aus Deutschland: Daniel Deußer, Hans-Dieter Dreher, Marcus Ehning, Christian Kukuk und Jana Wargers.

In der Weltcup-Tour sind Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine, Matthias Alexander Rath mit Destacado und Isabell Werth mit Quantaz am Start. Letztere hat außerdem Superb für die CDI3*-Tour dabei.

Internationales Springturnier (CSI5*) in Wellington/USA

Kendra Claricia Brinkop, Rene Dittmer und Rupert Carl Winkelmann sind dieses Wochenende beim Winter Equestrian Festival im Einsatz.

Internationales Spring- und Dressurturnier in Herning/DEN

Hengstkörung, Jungpferdechampionat und großer Sport – das Frühjahrsturnier in Herning ist immer ein großes Spektakel. Dressurmäßig sind dieses Wochenende alle Augen auf Cathrine Dufour gerichtet, die mit Charlotte Dujardins 20218er WM-Medaillenstute Freestyle zum ersten Mal auf Fünf-Sterne-Niveau antritt und ihre Nachwuchshoffnung Vividus in der CDI3*-Tour erstmals international vorstellt. Auch aus Deutschland sind Reiter in Herning dabei: Antonia von Dungern im CDI5* und Moritz Treffinger in der Drei-Sterne-Tour.

Im Parcours ist Deutschland zahlreich vertreten durch Sandra Auffarth, Johanna Beckmann, Vivien Blandfort, Teike Carstensen, Tjade Carstensen, Robert Conredel, Saskia Conredel, Paula de Boer-Schwarz, Felix Ewald, Daniela Haase, Lennert Hauschild, Christian Hess, Maren Hoffmann, Mylen Kruse, Daniel Lahmann, Emilia Löser, Jesse Luther, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Björn Nagel, Hans Thorben Rüder, Mathies Rüder, Philip Rüping, Magnus Schmidt, Marie Schulze Topphoff, Philipp Schulze Topphoff, Ella June Sievers, Thore Stieper, Patrick Stühlmeyer, Peter Jakob Thomsen, Jens Wawrauschek, Lesley Wulff.

Internationales Springturnier (CSI4*) Vejer de la Frontera/ESP

Leonie Böckmann, Laura Hetzel, Anna Maria Kuhlmann, Katharina Offel, Louisa-Marie Probst und Lucia Voss sind bei der Sunshine Tour unterwegs.

Internationales Springturnier (CSI4*) in Ocala/USA

André Thieme ist mit seinen Pferden schon seit einer Weile in Florida unterwegs und bereitet sich in Ocala schon mal auf die anstehende zweite Station der FEI League of Nations vor. Thieme wird Teil der Mannschaft sein.

Mediterranean Equestrian Tour (CSI3*) in Oliva Nova und Valencia/ESP

Die Mediterranean Equestrian Tour findet an zwei Standorten statt, in Oliva Nova und in Valencia. In Oliva Nova sind unter anderem folgende Reiter aus Deutschland am Start: Frederike Staack, Gerrit Nieberg, Guido Klatte Jun., Hilmar Meyer, Justine Tebbel, Maurice Tebbel, Nicola Pohl und Zoe Osterhoff.

In Valencia sind die deutschen Farben vertreten durch Pia Gläsel, Theresia Gläsel, Jens Hilbert, Luisa Himmelreich, Mike Patrick Leichle und Sven Seidel-Fehling.

