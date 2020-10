Sport am Wochenende: AGRAVIS-Cup, Vilamoura & Co.

Am kommenden Wochenende geht es vor allem für die Springreiter noch einmal auf Tour. Bei der größten Veranstaltung hierzulande, dem AGRAVIS-Cup in Oldenburg, kommen aber auch Dressurfans auf ihre Kosten!

Internationales Dressur- und Springturnier „Agravis-Cup“ (CDI4*/CSI2*) mit Louisdor-Preis in Oldenburg

Der AGRAVIS-Cup kann dank strengem Hygienekonzept stattfinden – sogar eine begrenzte Anzahl von Zuschauern ist nach aktuellem Stand erlaubt! Insgesamt 23 Spring- und Dressurprüfungen verteilen sich auf dreieinhalb Turniertage und werden von www.clipmyhorse.tv im Livestream übertragen. Für die Dressurreiter steht neben der internationalen Grand Prix-Tour die Qualifikation zum Louisdor-Preis auf dem Programm. Reitmeisterin Dorothee Schneider ist dabei, ebenso wie Christoph Koschel, Laura Tomlinson (GBR), Adelinde Cornelissen (NED) und weitere bekannte Namen. Die Springreiter treten auf CSI3*-Niveau an. Im Parcours sind unter anderem Maurice Tebbel, Lokalmatador Mario Stevens, Marco Kutscher und der Deutsche Meister Felix Haßmann am Start.

Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de/index.php/events-2020/agravis-cup-oldenburg

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Vilamoura/POR

Das internationale Springturnier in Vilamoura geht bereits in die vierte – und damit letzte – Woche. Richard Vogel konnte sich ja schon am vergangenen Sonntag im Großen Preis platzieren. Konkurrenz erhält er dieses Mal unter anderem von Familie Klatte und Jana Wargers.

CSI3*: Jens Baackmann (Münster); Marc Bettinger (Deutschland); Alina Klatte (Lastrup); Guido Klatte (Lastrup); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Hennef); Marcel Marschall (Altheim); Irmengard von Essen (Lastrup); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Ibbenbüren).

CSI1*: Sven Seidel-Fehling (Eyendorf); Jan-Philipp Weichert (Menslage).

Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Opglabbeek/BEL

Mit Ludger Beerbaum, Marcus Ehning, Hans-Dieter Dreher und weiteren bekannten Namen, ist auch das CSI3* Springturnier im belgischen Opglabbeek gut besetzt. Sportlicher Höhepunkt wird der Große Preis am Sonntag, bei dem rund 50.000 Euro Preisgeld auf die Teilnehmer warten.

CSI3*: Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Leonie Böckmann (Lastrup); Louisa Dangela (Schönewald-Glien); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Michael Jung (Horb); Tobias Meyer (Esterwegen); Rene Dittmer (Stade); Christian Kukuk (Hörstel); Oliver Lemmer (Lohmar).

CSI1*: Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst); Jens Hilbert (Darmstadt); Julia Sonnen (Pulheim).

Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CEI1* Växjö/SWE am 1. November, www.vdrs.se

CSI2*/1*/YH Tortona/ITA vom 29. Oktober bis 1. Novemberg; www.torrione.org

CSI2*/1*/YH Oliva/ESP vom 27. Oktober bis 1. November; www.metoliva.com