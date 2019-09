Sport am Wochenende: Alle Augen auf die Youngster

Etwa 800 junge Pferde werden in den kommenden Tagen in Warendorf erwartet. Das kann nur eines bedeuten: Die Bundeschampionate stehen vor der Tür! Dort treten die besten drei- bis siebenjährigen Nachwuchspferde und -ponys in Dressur, Springen und Vielseitigkeit an.

Bundeschampionate vom 4. bis 8. September in Warendorf

Die 26. Auflage der Bundeschampionate findet erstmalig unter der Leitung von Markus Scharmann statt. Der Pferdewirtschaftsmeister leitet seit Januar den Bundesstützpunkt. Viele Pferde die einst auf dem Bundeschampionaten ihre Karriere begannen, sind inzwischen in der Weltspitze angekommen. So waren auch Showtime von Dorothee Schneider, Hale Bob von Ingrid Klimke oder Comme il faut von Marcus Ehning einst zu Gast in Warendorf.

Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) in Rom/ITA

Mit Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Simone Blum und Daniel Deußer wird bei der Global Champions Tour-Etappe von Rom das Quartett am Start sein, das vor zwei Wochen noch EM-Silber in Rotterdam holte. Für Simone Blum ist es vermutlich einer der letzten großen Auftritte, bevor die Weltmeisterin von 2018 eine Babypause einlegt. Mit insgesamt neun Reitern in der hochdotierten CSI5*-Tour wird Deutschland in der italienischen Hauptstadt zahlenmäßig stärker vertreten sein als alle anderen Nationen.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Simone Blum (Zolling); Daniel Deusser (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Christian Kukuk (Riesenbeck); Marco Kutscher (Bad Essen)

CSI2*: Nicola Pohl (Marburg); Julia Sonnen (Pulheim)

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Calgary/CAN

Michael Kölz (Leisnig); Andre Thieme (Plau am See); Philipp Weishaupt (Hörstel); Holger Wulschner (Passin)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Lier/BEL

CSI3*: Leonie Böckmann (Lastrup); Sarah Breuer (Dortmund); Patrick Döller (Visbeck); Yann Lupp (Nidda); Petra Nippgen-Lupp (Nidda); Julia Plate (Oldendorf); Janine Rijkens (Dortmund); Uwe Schmitz (Nettetal); Miriam Schneider (Bovenau); Christina Thomas (Cloppenburg)

CSI1*: Raphaela Gosmann (Bottrop); Marie-Luise Honig (Goch); Yann Lupp (Nidda); Uwe Schmitz (Nettetal)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/-S/3*-L/3*-S/2*-S) in Sopot/POL

CCI4*-L: Christina Paintmayer (Eggenfelden); Veronique Zimmer (Wulfen)

CCI4*-S: Andreas Dibowski (Döhle); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Heike Jahncke (Elsoff)

CCI3*-L: Alina Dibowski (Döhle); Kai-Steffen Meier (Deutschland)

CCI3*-S: Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Kai-Steffen Meier (Deutschland)

CCI2*-S: Andreas Dibowski (Döhle)

Weltmeisterschaften der jungen Fahrpferde (CH-M-YH A 1) in Mezohegyes/HUN

6-jährige: Jessica Wächter (Aschaffenburg)

7-jährige: Ann-Kathrin Drumm (Hofkirchen); Jean-Carsten Lüttig (Bernau); Jessica Wächter (Aschaffenburg)

