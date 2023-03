Sport am Wochenende: Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter, Vielseitigkeit in Kronenberg und mehr

Die Buschsaison geht wieder so richtig in die Vollen! In Kronenberg gehen aus deutscher Sicht beispielsweise Andreas Dibowski und Ben und Pia Leuwer an den Start. National wird es in Riesenbeck mit dem Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter spannend. Dort liegt ein Hattrick in der Luft … Und im Parcours und Dressurviereck ist international ebenfalls einiges los.

Es wird Grand Prix geritten! Und zwar national, Donnerstag in Ankum und Freitag mit anschließendem Grand Prix Special. Wir werden darüber berichten. Weitere Höhepunkte sind:

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S, CCI3*-S) vom 25. bis 26. März in Luhmühlen

Deutschlands Kaderreiter nutzen das CCI3* am Wochenende in Luhmühlen für den Einstieg in die Saison 2023. Die WM-Paare Christoph Wahler und Carjatan S und Alina Dibowski mit Barbados werden unter anderem erwartet. Starten wird auch Julia Krajewski in Luhmühlen, allerdings nicht mit ihrer Amande de B’Néville. Kurz vor Abflug gen Dressur-Weltcup in Omaha geht es außerdem auch für Ingrid Klimke ins Gelände. Michael Jung ist hingegen nicht am Start. Der Geländetag in Luhmühlen wird am Samstag ab 9 Uhr hier live und kostenlos übertragen.

Weitere Informationen unter: www.rechenstelle.de/en/agenda/2023/westergellersen/

Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter vom 24. bis 26. März in Riesenbeck

Sie könnte den Hattrick in Riesenbeck perfekt machen: Die nun 13-jährige Jolie Marie Kühner und ihr Routinier Del Piero, amtierende Bundesnachwuchschampionesse (2021 und 2022) und darüber hinaus amtierende Deutsche Meisterin der Ponyspringreiter. Soll heißen: Wer das diesjährige Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter gewinnen will, der muss erstmal an diesem Paar vorbei. ClipMyHorse.TV überträgt das ganze Wochenende – ein reines Ponyspringturnier – live.

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-springen

Nationales Dresssur- und Springturnier „VER-Dinale“ vom 24. bis 26. März in Verden

Weitere Informationen unter: https://verdinale.rennverein-verden.de/

AUSLANDSSTARTS

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI4*) vom 21. bis 26. März in Wellington/USA

CSI4*: Daniel Deußer (Deutschland); Richard Vogel (Marburg).

CDI4*: Michael Klimke (Münster).

Weitere Informationen unter: https://wellingtoninternational.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 21. bis 26. März in Vejer de la Frontera/ESP

Laureen Budde (Herford); Manuel Feldmann (Gronau); Theresa Heger (Schrobenhausen); Sophie Hinners (Pfungstadt); Sylvie Liebing (Straelen); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Zoe Osterhoff (Hamm); Nicola Pohl (Marburg); Michael Viehweg (Emsdetten); David Will (Marburg); Lena Marie Zins (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 26. März in Arezzo/ITA

Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Marie Baumgart (Deutschland); Beeke Carstensen (Sollwitt); Marie Flick (Hagen); Max Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald); Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald); Lina Heinzler (Horgenzell); Kathrin Nöhbauer (Loiching); Louisa-Marie Probst (Glonn); Jörne Sprehe (Fürth); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Marcel Wolf (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 26. März in Gorla Minore/ITA

Finja Bormann (Harsum); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Lawrence Greene (Hebertshausen); Michael Jung (Horb); Detlef Kaiser Jun. (Geisenhausen); Christoph Könemann (Deutschland); Mylen Kruse (Badbergen); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby) Isabel Maier (Zorneding); Marcel Marschall (Altheim); Wolfgang Puschak (Aystetten); Jan Andre Schulzue Niehues (Warendorf); Maja Sophie Sorge (Egestorf); Lucas Wenz (Sersheim); Lisa Zoller (Bissingen).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ-Y-U25/P) vom 22. bis 26. März in Opglabbeek/BEL

CSIJ-Y-U25: Kira Hladik (Großostheim); Julian Holzmann (Schriesheim); Constanze Nachtsheim (Aachen); Charlotte Westphal (Hutzfeld); Emilia Widmayer (Hamburg); Philine Widmayer (Hamburg).

CSIP: Marie Dullweber (Barßel).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-S) vom 22. bis 26. März in Kronenberg/NED

Während Tochter Alina in Luhmühlen Busch reitet, geht es für Vater Andreas Dibowski ins niederländische Kronenberg. Dort steht ein CCI4* auf dem Plan, auch mit einer langen Prüfung. Dibowski hat die kurze Vier-Sterne-Vielseitigkeit genannt und wird dort seine erfahrene Stute Corrida satteln – ein gutes Omen bringen die beiden auch mit, denn an gleicher Stelle entschieden sie die CCI4*-S vor rund einem Jahr für sich.

CCI4*-S: Andreas Dibowski (Döhle).

CCI3*-L: Pia Schmülling (Großheide).

CCI3*-S: Carla Hanser (Wasserburg); Ben Leuwer (Wachtberg); Pia Leuwer (Wachtberg); Finja Timm (Neuffen).

CCI2*-S: Emma Hartmann (Mechernich); Ben Leuwer (Wachtberg); Amelie Reisacher (Memmingen); Marie Noelle Wojtun (Ankum); Katarina Woodland (Gerlingen).

Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl

Internationales Fahrturnierturnier (CAI3*-H2/3*-H1/3*-P2/3*-P1/2*-H2/2*-H1/2*-P4/2*-P2/2*-P1) vom 22. bis 26. März in Exloo/NED

CAI3*-H2: Max Berlage (Nettetal); Bernd Brüninghoff (Südlohn); Dr. Laura Oberlin (Ludwigshafen); Lars Schwitte (Stadtlohn).

CAI3*-H1: Ulrike Schmidt (Plön).

CAI3*-P2: Rene Jeurink (Hoogstede); Nikola Louise Reinke (Schleswig).

CAI3*-P1: Daniel Müller (Herford); Jörn Wintgens (Heinsberg).

CAI2*-H2: Anke Peters (Osnabrück).

CAI2*-H1: Christian Prinz (Gescher).

CAI2*-P4: Ferdinand Grams (Osterburg).

CAI2*-P2: Tim Schäferhoff (Telgte).

CAI2*-P1: Ivonne Hellenbrand (Dillingen); Anne Holzum (Steinfeld); Kai Maria Schleicher (Krefeld).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 23. bis 26. März; www.azelhof.be

CSI2*/1*/YH Cagnes Sur Mer/FRA vom 22. bis 26. März; www.jump-events-riviera.com

CSI2*/1*/YH Villers Vicomte/FRA vom 23. bis 26. März; www.ecurie-lambert.com

CSI2* Myakka/USA vom 22. bis 26. März; www.splitrockjumpingtour.com

CEI1* 100 Fontainebleau/FRA am 25. März, [email protected]