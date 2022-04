Sport am Wochenende: CCI5*-L in Kentucky, Global Champions Tour in Mexiko und mehr

Die erste lange Fünf-Sterne-Vielseitigkeit der Saison startet mit der ersten Dressur-Gruppe bereits heute im eigentlichen Rennsportmekka Kentucky, USA. Einige tausend Kilometer weiter südlich kämpfen einige der besten Springreiter der Welt um die nächste Global Champions Tour-Etappe. In Europa stehen für Nachwuchsreiter in Spring- und Dressursattel Nationenpreise an.

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 28. April bis 1. Mai in Troisdorf

AUSLANDSTARTS

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/P) vom 28. April bis 1. Mai in Fontainebleau/FRA

Einmal durchgemischt wurden die Teams, die die deutschen Farben in den Altersklassen Junge Reiter, Junioren, Children und Pony beim kommenden Nationenpreisturnier in Fontainebleau vertreten. Die Siegerinnen der Großen Preise von vergangener Woche, Ava Ferch und Madlen Boy, werden ebenso fehlen wie die zweifache Bundesnachwuchschampionesse Jolie Marie Kühner. Dafür haben die ehemalige Deutsche Meisterin der Pony-Springreiter und Junioren, Johanna Beckmann, und andere junge Talente die Chance, für Deutschland an den Start zu gehen.

CSIOY: Johanna Beckmann (Löningen); Paul Ripploh (Rheine); Maren Hoffmann (Mönchengladbach); Jonas Sander (Neuss); Philine Widmayer (Hamburg).

CSIOJ: Julius Bleser (Krefeld); Marcel Kandziora (Haren); Fabio Thielen (Losheim); Emma Widmayer (Hamburg).

CSIOCh: Vieca Sofie Bade (Braderup); Carlotta Merschformann (Rosendahl); Frieda Paupach (Damme); Tony Stormanns (Eschweiler); Lennard Tillmann (Grevenbroich).

CSIOP: Emile Baurand (München); Hanna Bräuer (Wilnsdorf); Antonia Häsler (Chemnitz); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Leonie Pander (Bad Zwischenahn).

Internationales Springturnier (CSI5*GCT/GCL) vom 27. April bis 1. Mai in Mexiko-City/MEX

Einen sensationellen Erfolg konnte Katrin Eckermann mit der erst neunjährigen Stute Cala Mandia bei der Global Champions Tour-Etappe in Miami (USA) verbuchen. Auch dem amtierende Deutsche Meister Tobias Meyer gelangen gute Auftritte bei seiner ersten Teilnahme an einem GCT-Springen mit seinem Top-Pferd Greatest Boy, mit dem er Vierter im entscheidenden Springen in Miami wurde. Neben der GCT geht es auch um weitere Punkte für den Team-Wettbewerb der Serie, die Global Champions League. Hier hatten in Miami Ludger Beerbaum und Christian Kukuk von den Berlin Eagles die Nase vorn.

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Ludger Beerbaum (Hörstel); Daniel Deußer (Deutschland); Katrin Eckermann (Sassenberg); Christian Kukuk (Hörstel); Tobias Meyer (Deutschland).

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 28. April bis 1. Mai in St Tropez/FRA

David Will (Iserlohn).

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 28. April bis 1. Mai in St. Margarethen/AUT

Yara Reichert (Buch a.E.).

Internationales Offizielles Jugend-Dressurturnier (CDIOY/J/P/CDIY/J/P) vom 28. April bis 1. Mai in Le Mans/FRA

Auch im Viereck bestreiten Europas Nachwuchsreiter am Wochenende Nationenpreise in den Altersklassen Junge Reiter, Junioren und Ponys.

CDIOY: Theresa Friesdorf (Vettweiß); Caroline Lass (Tempel); Henriette Schmidt (Naumburg);

CDIY: Antonia Maria Winter (Erfurt).

CDIOJ: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln); Nina Sue Neumann (Hude); Vivien Borgmann (Ostbevern).

CDIJ: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln).

CDIOP: Lilly Marie Collin (Düsseldorf); Caroline Miesner (Scheeßel); Clara Paschertz (Cloppenburg); Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L) vom 27. April bis 1. Mai in Lexington/USA

Ein großes Highlight im Vielseitigkeitssport erwartet die Reitsportwelt in Kentucky (USA). Aus deutscher Sicht gilt es, Michael Jung und seinem EM-Sieger Chipmunk die Daumen zu drücken. Vorjahressieger sind Oliver Townend und Ballaghmor Class, die auch dieses Jahr auf der Starterliste zu finden sind und um den Sieg reiten werden.

Michael Jung (Horb).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L) vom 27. April bis 1. Mai in Saumur/FRA

Nicolai Aldinger (Egestorf); Andreas Ostholt (Warendorf).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) vom 28. April bis 1. Mai in Sopot/POL

CCI4*-S: Heike Jahncke (Ganderkesee).

CCI3*-S: Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Nele Spiering (Elmenhorst).

CCI2*-S: Martina Reemtsma (Groß Walmstorf).

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/CVIY3* U21/CVI3*Pas de Deux/CVI3*Gruppen/CVI2*/CVIJ2*/CVIJ2* Pas de Deux/CVI2* Gruppen/CVIJ2* Gruppen) vom 29. April bis 1. Mai in Ermelo/NED

CVI3*: Damen: Hannah Steverding (Herxheim); Kathrin Meyer (Hamburg); Pauline Riedl (Aachen); Alina Roß (Userin); Herren: Thorben Hoppe (Wulfsen); Thomas Brüsewitz (Köln); Jannik Heiland (Wulfsen); Julian Wilfing (Untermeitingen).

CVIY3* U21: Damen: Diana Harwardt (Bernau); Gianna Ronca (Monheim); Mona Pavetic (Neuss); Annemie Szenes (Baiersdorf).

CVI3* Pas de Deux: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Kühne (Berlin); Justin van Gerven (Köln)/Chiara Congia (Berlin); Jolina Ossenberg-Engels (Altena)/Timo Gerdes (Iserlohn).

CVI3* Gruppen: RV Altena mit Jona Kehl (Balve), Svenja Staupe (Menden), Timo Gerdes (Iserlohn), Kiara Meißner (Breckerfeld), Leonie Müller (Werdohl), Jolina Ossenberg-Engels (Altena), Carlotta Lewandowski (Neuenrade); Handorf –Sudmühle 1 mit Lara Schlinge (Schöppingen), Henrike Nissen (Münster), Chiara Plate (Münster), Jule Tiggemann (Drensteinfurt), Nico Südmersen (Münster), Franziska Löw (Greven), Louise Stücker (Metelen), Janey Linna Schlömer (Münster), Larissa Schlautmann (Münster); Team Norka Automation mit Rebecca Verlage (Rheurdt), Thomas Brüsewitz (Köln), Mona Mertens (Korschenbroich), Gianna Ronca (Monheim), Chiara Congia (Berlin), Justin van Gerven (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Pavetic (Neuss).

CVI2*: Damen: Jella Hamann (Kiel); Benita Julia Golze (Hamburg); Chiara Plate (Münster).

CVIJ2*: Damen: Lily Warren (Oldenburg); Frances Moldenhauer (Osterburg); Herren: Arnes Hees (Dörverden); Ben Lechtenberg (Gladbeck); Bela Lehnen (Moers).

CVIJ2* Pas de Deux: Frances Meldenhauer (Osterburg)/Finn Gallrein (Bernau).

CVI2* Gruppen: Team Köln II mit Jana Sieger (Köln), Theresa Schulze-Pröbsting (Köln), Jana Zelesny (Köln), Cheyenne Bülow (Bremen), Jana Düllmann (Köln), Lina Altindagoglu (Leverkusen), Theresa Groner (Willich), Marie Ronca (Monheim); RFZV St. H: Herne I mit Phil Wagner (Dortmund), Jannek Spinneken (Dortmund), Ben Lechtenberg (Gladbeck), Hanna Noack (Dortmund), Emiliz Tyschak (Dortmund), Gianna Meyer (Lünen), Lena Dembski (Dülmen).

CVIJ2* Gruppen: Fredenbeck Junior mit Mila Koböck (Fredenbeck), Helle Koböck (Fredenbeck), Mirja Krohne (Drochtersen), Lea Krohne (Drochtersen), Henry Frischmuth (Fredenbeck), Anetta Schwarze (Stade), Lotta Schober (Horneburg); Juniorteam Oldenburg mit Arne Heers (Dörverden), Lily Warren (Oldenburg), Emily Nienaber (Garrel), Mia Bury (Garrel), Milla Warren (Oldenburg), Simon Stolz (Bodenheim).

