Sport am Wochenende: CHI Genf, Weltcup in Riad und Wellington und mehr

Dieses Wochenende geht es in Genf um den Rolex Grand Prix sowie Weltcup-Punkte bei den Vierspänner-Fahrern. Ein Weltcup-Springturnier in Riad sowie Weltcup-Prüfungen im Viereck in Wellington sind weitere sportliche Höhepunkte.

Internationales Spring-, Vielseitigkeits- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*/U25/CIX/CAI-W) vom 8. bis 11. Dezember in Genf/SUI

In Stockholm ritten vor wenigen Tagen die Top Ten der Dressurreiter, in Genf werden nun die Top Ten Springreiter des Jahres im „Top Ten Finale“ an den Start gehen. Das hochkarätig besetzte Springen wird ergänzt durch ein weiteres Highlight des Programms für den CHI Genf, nämlich durch den Rolex Grand Prix. Den gewann im letzten Jahr Martin Fuchs mit Leone Jei, 2019 holte ebenfalls Fuchs den Sieg mit seinem anderen „Superschimmel“ Clooney. Der wird nun im Rahmen des CHI ganz offiziell in die Rente verabschiedet – auch wenn er es sich dort schon seit einigen Monaten sichtbar gut gehen lässt. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Genf.

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Michael Jung (Horb); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Andre Thieme (Plau am See); Jana Wargers (Emsdetten).

CSIU25: Thies Johannsen (Buxtehude); Alia Knack (Sauldorf); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck).

CIX: Michael Jung (Horb).

CAI-W: Michael Brauchle (Aalen).

Weitere Informationen unter: www.chi-geneve.ch

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI-W4*) vom 7. bis 10. Dezember in Riyadh/KSA

David Will reitet in Saudi-Arabien derzeit von Erfolg zu Erfolg. Kommendes Wochenende geht es in Riad auch um Weltcup-Punkte.

David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter [email protected]

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) vom 8. bis 11. Dezember in Wellington/USA

In der Weltcup-Tour in Wellington werden unter anderem die WM-Teilnehmer Adrienne Lyle und Salvino an den Start gehen.

Mehr Informationen unter https://equestrian-hub.com/public/show/160376

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 6. bis 11. Dezember in Thermal/USA

Christian Heineking (Deutschland), Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: https://deserthorsepark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. November bis 11. Dezember in Oliva/ESP

Tiara Bleicher (München); Simone Blum (Zolling); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Nicola Pohl (Marburg); Louisa-Marie Probst (Glonn); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 8. bis 11. Dezember; www.peelbergen.eu

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 8. bis 11. Dezember; www.azelhof.be