Sport am Wochenende: CHIO Aachen mit U25-Springpokal-Finale, Berufsreiterchampionat Dressur und mehr

Endlich findet das Weltfest des Pferdesports wieder statt! Beim CHIO Aachen treffen diese Woche hochkarätige Paare des Reitsports aufeinander. Bei der Global Champions Tour wird in Rom erneut um hohe Preisgelder geritten und in Darmstadt werden die Berufsreiter am Wochenende eine Antwort auf die Frage geben: Wer ist der beste Berufsreiter in der Dressur im ganzen Land? Und es ist noch einiges mehr los.

CHIO Aachen mit Finale U25-Springpokal vom 10. bis 19. September in Aachen

Die Voltigierer waren schon erfolgreich am Start, am Mittwoch macht dann die letzte Qualifikation für das Finale des U25-Springpokals den Auftakt zu den verbleibenden Reitsportwettbewerben im Rahmen des CHIO Aachen. Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahrsport in der Aachener Soers, und das sogar mit Zuschauern! Mehr zur Zeiteinteilung und Live-Übertragung und mehr finden Sie hier.

Deutsche Jugendmeisterschaften Voltigieren vom 16. bis 19. September in Großefehn Timmel

Auch die nächste DJM steht in den Startlöchern! Vergangenes Wochenende waren die Spring- und Dressurreiter dran, nun messen sich Deutschlands beste Nachwuchs-Voltigierer im idyllischen Ostfriesland.

Nationales Dressur- und Springturnier mit Berufsreiterchampionat Dressur vom 16. bis 19. September in Darmstadt-Kranichstein

Martin Pfeiffer ist amtierender Berufsreiterchampion Dressur. Das fand letztes Jahr coronabedingt erstmals im hessischen Darmstadt statt – allerdings gefiel die Veranstaltung so gut, dass das Berufsreiterchampionat Dressur auch 2021 an diesem Standort ausgetragen wird. Eine spannende Entscheidung mit Pferdewechsel der drei besten Berufsreiter im Finale wird das ganz bestimmt. Daneben sorgen Dressurprüfungen bis Klasse S*** und Springsport auf S**-Niveau für Reitsport auf ganz hohem Niveau!

Weltmeisterschaft Pony-Fahrer (CH-M-P-A1/2/4) vom 16. bis 19. September in Le Pin au Haras/FRA

Die Ponyfahrer kämpfen in Frankreich um die Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Frankreich! Einige Titelverteidiger kommen aus Deutschland und werden in Le Pin au Haras erneut um die Goldmedaillen kämpfen, wie zum Beispiel der amtierende Weltmeister der Pony-Vierspänner, Steffen Brauchle.

CH-M-P1: Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler) mit Bella Donna 141; Niels Grundmann (Fredenbeck) mit Tadeus 7; Sandra Schäfer (Nordwalde) mit Carino S und Nemo von Bergen; Karolin Schettler (Haltern an See) mit Ricardo.

CH-M-P2: Dieter Baackmann (Emsdetten) mit Great Gillian, Hesselteich’s Lion King und Hesselteichs Aventino; Nea-Renee Bonneß (Beelitz) mit Diavolo Z, Mastro’s Carey und Mitternachtsliebe; Carl Holzum (Steinfeld) mit Brown Champion; Hot Choco und Jonny Walker 77; Rene Jeurink (Hoogstede) mit Celano TG, Donchelli und Three-Stars.

CH-M-P4: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler) mit Dana, Diamant 568, Mastro S Princess, Nobel Man und T‘Pau; Niels Kneifel (Wunstorf) mit Boyo, Topper, Weidehoeks Henkie, Weltevreden’s Purple Rain und Ysselvliedts Cosmar; Jaqueline Walter (Petershagen) mit Galileo, Gaston 218, Thibo, Timesquare WE und Timing.

Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 16. bis 18. September in Rom/ITA

Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Sven Schlüsselburg (Ilsfeld).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 19. September in Maubeuge/FRA

Felix Hassmann (Lienen); Toni Hassmann (Ibbenbüren).

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 15. bis 19. September in Traverse City/USA

Christian Heineking (Wesenberg).

Internationales Jugend-Dressurturnier (CDI U25/Y/J/P) vom 15. bis 19. September in Waregem/BEL

CDI U25: Sophia Funke (Cappeln).

CDIY: Anna Middelberg (Glandorf).

CDIJ: Lara Middelberg (Glandorf).

CDIP: Anna Stuhldreier (Münster).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro/P1-L) vom 16. bis 19. September in Varsseveld/NED

CCI3*-L: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Marc Dahlkamp (Selm); Hanna Knüppel (Hude); Elena Otto-Erley (Warendorf); Pia Schmülling (Großheide); Eva Terpeluk (Allmendingen); Katharina Tietz (Asendorf); Katharina Wuthe (Delmenhorst).

CCI3*-S: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Beeke Jankowski (Schmalensee); Cord Mysegaes (Ganderkesee); Nina Schultes (Neuhütten); Annika Stadt (Pleidelsheim); Jörn Warner (Unna); Jule Wewer (Garstedt).

CCI2*-L: Lea-Sophie Denker (Bocholt); Stephan Dubsky (Verden); Janne Kleinbuntemeyer (Osnabrück); Antonia Peiss (Bippen); Luisa Sophie Welsch (Cappenberg).

CCI2*-S: Leonie Eiber (Dieburg); Carolin Hörning (Rutesheim); Beeke Jankowski (Schmalensee); Hanna Knüppel (Hude); Nina Schultes (Neuhütten); Mayda Skye Seibert (Rödermark); Jörn Warner (Unna).

CCI1*-Intro: Leonie Eiber (Dieburg); Mayda Skye Seibert (Rödermark); Thomas Suntrup (Ennigerloh); Frederieke Wenning (Sendenhorst).

CCIP1-L: Helena Himstedt (Opfenbach); Theresa Koch (Drensteinfurt); Emilia Vogel (Ratingen); Theresa Isabell Welsch (Selm).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 15. bis 19. September in Palmanova/ITA

CCI3*-L: Julia Lieske (Lorch).

CCI3*-S: Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Fabian Held (Massenhausen); Tamara Langhof (Seeg).

CCI2*-S: Victoria Eiler (München); Sophie Grieger (Massenhausen); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Stefanie Lahmer (Kaufbeuren); Tamara Langhof (Seeg); Mia Mansmann (München).

CCI1*-Intro: Sophie Grieger (Massenhausen); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Stefanie Lahmer (Kaufbeuren); Corina Rapp (Eberdingen); Daniel Rapp (Eberdingen).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

