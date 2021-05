Sport am Wochenende: Der Nachwuchs trifft sich in Warendorf, die Großen in München

Sowohl der Preis der Besten als auch Pferd International mussten im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. In 2021 wird in Warendorf und München aber wieder geritten – und zwar dieses Wochenende!

Preis der Besten in Warendorf

Immer im Mai – ausgenommen es herrscht eine Pandemie – treffen sich die besten deutschen Nachwuchsreiter der Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit in Warendorf. Der „Preis der Besten“ ist neben den Deutschen Jugendmeisterschaften der wichtigste nationale Termin im Kalender für die Altersklassen Children (U14), Pony (U16), Junioren (U18) und Junge Reiter (U21). Denn hier schauen auch die Bundestrainer ganz genau hin: Wie gut sind die Paare in die neue Saison gestartet? Wer kommt für einen Start bei den anstehenden Europameisterschaften infrage? Das wird auch in diesem Jahr spannend!

Weitere Informationen unter www.preisderbesten.de

Internationales Dressurturnier „Pferd International“ (CDI4*/CDI3*/CDI1*/CDN) in München-Riem

Ein illustres Starterfeld hat sich für die internationalen Dressurprüfungen in München angekündigt. Auch für das größte Pferdefestival in Süddeutschland heißt es 2021: aus eins macht mehrere! Um die Corona- und Herpes-Maßnahmen erfüllen zu können, findet das Turnier an drei Wochenenden statt. An Himmelfahrt sind die Dressurreiter dran, danach wird alles gründlich desinfiziert. Über Pfingsten dürfen die Para-Dressurreiter in München antreten und vom 27. bis 30. Mai geht es dann in den Parcours.

Weitere Informationen unter www.pferdinternational.de

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) in Gorla Minore/ITA

CSI4*: Simone Blum (Zolling); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Guido Klatte (Lastrup);

Anna Maria Kuhlmann (Neunkirchen-Seelscheid); Maximilian Lill (Hennef); Marcel Marschall (Altheim); Katharina Offel (Deutschland); Pia Reich (Bad Bellingen); Irmengard von Essen (Lastrup).

CSI1*: Nina Ganzemüller (Ehingen); Giulia Holbach (Bad Honnef); Julia Sonnen (Pulheim).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) in Lexington/USA

CSI3*: Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: www.kentuckyhorseshows.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J) in Grote-Brogel/BEL

CDI3*: Andrea Timpe (Hattingen).

CDIU25: Paulina Holzknecht (Solingen).

CDIY: Clare Marie Lampen (Bad Homburg).

CDIJ: Melina Thelemann (Kelkheim).

Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) in Kalundborg/DEN

CCI3*-S: Felix Carstensen (Großenwiehe); Heike Jahncke (Elsoff); Tom Nikolas Körner (Pronstorf-Strenglin); Elena Otto-Erley (Warendorf); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Kristin Rickert (Landkirchen); Anja Schöniger (Lengenfeld); Alina Dibowski (Döhl); Nele Spiering (Elmenhorst); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCI3*-L: Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf).

CCI2*-S: Felix Carstensen( Großenwiehe); Katharina Frahm (Dummerstorf); Matti Garlichs (Eckernförde); Amelie Josepha Hagen (Sahms); Carlo Klippel (Winsen); Hanna Knüppel (Hude); Julia Rieth (Kiel); Lisa Selker (Fürstenau); Moritz Sponagel (Salzhausen); Konstantin von Wengersky (Rheinberg); Merle Wewer (Peheim).

CCI2*-L: Amelie Colsman (Essen); Jeanette von Schiller (Rabel); Enna Weilandt (Gremersdorf).

CCI1*-Intro: Hanna Knüppel (Hude); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Lisa Selker (Fürstenau); Jeanette von Schiller (Rabel); Konstantin von Wengersky (Rheinberg); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Mayda Syke Seibert (Rödermark).

Weitere Informationen unter: www.facebook.com/kalundborghorseevent2021

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) in Aston Le Walls/GBR

CCI2*-S: Lena Saxe (Egestorf).

Weitere Informationen unter: www.astonlewalls.net

Internationales Weltcup-Fahrturnier (CAI3*W-H4/CAI3*-H2/-H1/-P2/-P1/CAI2*-H1/-P2) in Kronenberg/NED

CAI3*-H4: Mareike Harm (Negernbötel); Anna Sandmann (Lähden); Christoph Sandmann (Lähden).

CAI3*-H2: Max Berlage (Nettetal); Marco Freund (Dreieich); Lars Schwitte (Stadtlohn).

CAI3*-H1: Jens Motteler (Gärtringen); Ulrike Schmidt (Plön); Anne Unzeitig (Greifenstein).

CAI3*-P2: Antonia Brechtken (Wuppertal); Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen).

CAI3*-P1: Karolin Schettler (Haltern am See); Jörn Wintgens (Übach-Palenberg).

CAI2*-H1: Andreas Lannig (Hettstadt).

CAI2*-P2: Nikola Louise Reinke (Schleswig).

Weitere Informationen unter: www.horsedrivingkronenberg.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1* Exloo/NED vom 12. bis 15. Mai; www.hippischcentrumexloo.nl

CSI 2*/1*/YH Nancy/FRA vom 12. bis 16. Mai; E-Mail: n.r@clib.fr

CSI 2*/1*/YH Olsza/POL vom 13. bis 16. Mai; www.kjagrohandel.pl

CSI 2*-W/1*/YH Samorin/SVK vom 13. bis 16. Mai; www.ridersanddreams.sk

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 13. bis 16. Mai; www.sentowerpark.com