Sport am Wochenende: Der Nachwuchs trifft sich in Warendorf

In Warendorf wird sich am Wochenende die Zukunft des deutschen Pferdesports tummeln. Wer beim Preis der Besten überzeugen kann, hat gute Chancen auf ein Ticket für die Nachwuchs-Europameisterschaften. Außerdem steht in Rom der erste Nationenpreis-Einsatz für Daniel Deußer nach seiner Rückkehr in den Championatskader an.

Preis der Besten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren in Warendorf

Neben den Deutschen Jugendmeisterschaften ist der Preis der Besten jedes Jahr ein Highlight im Turnierkalender der Nachwuchsreiter. Hier gilt es sich bei den Bundestrainern noch eimal für die anstehenden Nachwuchs-Europmameisterschaften zu empfehlen. In Dressur und Springen sind die Altersklassen Children, Pony, Junioren und Junge Reiter vertreten. Auch für die Vielseitigkeitsreiter und Voltigierer geht es in Warendorf um die Nominierung für die anstehenden Championate. Gleich in zwei Disziplinen, in Springen und Vielseitigkeit, wird Ausnahmetalent Calvin Böckmann am Start sein. Der 18-Jährige durfte sich erst letzte Woche über eine Sonderpatenschaft der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport freuen.

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Rom/ITA

Nachdem er vor Kurzem die Athletenvereinbarung unterschrieben hat, wird Daniel Deußer in Rom sein Comeback in der deutschen Mannschaft feiern. Die historische Piazza die Siena in Rom ist Schauplatz für den Nationenpreis, der seit letztem Jahr nicht mehr Teil des FEI Nations Cup ist. Neben der aktuellen Nummer sechs der Weltrangliste werden in Italien Katrin Eckermann, Christian Kukuk, Jörne Sprehe und Gerrit Nieberg an den Start gehen.

Internationales Spring- und nationales Dressurturnier (CSI3*/CDN) in Redefin

Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO3*/1*/CDIO4*/Y/J/CDI3*/CDIU25/CDIP/Am) in Upperhalne/DEN

CSIO: Finja Bormann (Harsum); Christopher Kläsener (Bad Essen); Markus Renzel (Oer-Erkenschwick); Jan Andre Schulze Niehues (Warendorf); Janine Rijkens (Dortmund)

CSI1*: Theresa Heublein (Stahnsdorf)

CDIO: Jan-Dirk Giesselmann (Barver); Michael Klimke (Münster); Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Andrea Timpe (Hattingen)

CDIOY: Joanna Allmeling (Dassendorf); Vivien Koecher (Bokel); Lennart Steindl (Burgfeld-Stegen)

CDIOJ: Caroline Lass (Tempel); Soe Isabell Oertzen (Hamburg); Joya Catharina Stolpmann (Quickborn)

CDI3*: Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn); Jana Christin Sönnichsen (Wobbenbüll); Andrea Timpe (Hattingen)

CDIU25: Sophia Funke (Cappeln)

CDIP: Lilli Richter (Hanstedt); Avena Siemers (Hamburg)

CDIAm: Anica Fröhling (Mannheim); Meike Lang (Deutschland); Bettina Schulte-Übermühlen (Apen); Ellen Trouille (Bienenbüttel); Juliane Zemitzsch (Krapp)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Reims/FRA

CSI3*: Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Marcel Wolf (Gailingen)

CSI1*: Carolina Gebel (Deutschland); Melina Chatzimarkaki (Deutschland)

Internationales Springturnier (CSI4*) in Bourg en Bresse/FRA

Marc Bettinger (Deutschland)

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/Y/CH) in Lipica/SLO

CDI-W: Matthias Kempkes (Münsing); Uwe Schwanz (Ascholding)

CDI3*: Jill de Ridder (Deutschland); Frank Freund (Bad Wörishofen); Matthias Kempkes (Münsing); Uwe Schwanz (Ascholding)

CDIY: Josy Siepmann (Mering); Thomas Trischberger (Bad Wörishofen)

CDICH: Emma Blatt (Roetgen)

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*/2*/Y3*) in Houghton Hall/GBR

CCIO: Felix Etzel (Warendorf); Ingrid Klimke (Münster); Jerome Robine (Darmstadt); Claas Hermann Romeike (Nübbel); Christoph Wahler (Warendorf)

CCI3*: Felix Etzel (Warendorf)

CCI2*: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Ingrid Klimke (Münster); Jerome Robine (Darmstadt); Christoph Wahler (Warendorf)

CCIY3*: Antonia Baumgart (Düsseldorf)

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*/CCI4*/CCI3*/CCI2*/CCIYH) in Baborowko/POL

CCIO4*: Vanessa Bölting (Münster); Michael Jung (Horb); Maja Kozian-Fleck (Bordesholm); Josephine Schnaufer (Neitersen); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Jule Wewer (Hamburg)

CCI4*: Vanessa Bölting (Münster); Andreas Dibowski (Döhle); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Elmar Lesch (Thomasburg); Andreas Ostholt (Warendorf); Kai Rüder (Fehmarn); Nils Trebbe (Telgte)

CCI3*: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Stephanie Böhe (Betzendorf); Vanessa Bölting (Münster); Marlene Andree Gas (Bomlitz); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Lisa Hopster (Fürstenau); Heike Jahncke (Elsoff); Michael Jung (Horb); Pauline Knorr (Egestorf); Hanna Knüppel (Kisdorf); Sabrina Labes (Rathjensdorf); Nadine Marzahl (Munster); Martina Reemtsma (Groß Walmstorf); Lynn Sander (Ostrau); Josephine Schnaufer (Neitersen); Josefa Sommer (Immenhausen); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Antonia von Baath (Salzhausen); Johanna Wetjen (Rastede); Merle Wewer (Peheim)

CCI2*: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Vanessa Bölting (Münster); Marco Krüger (Munster); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Annabel Kurth (Coburg); Nadine Marzahl (Munster); Andreas Ostholt (Warendorf); Melanie Peitzker (Burgfeld-Stegen); Kai Rüder (Fehmarn); Sophie-Marie Schulze (Cavertitz); Antonia von Baath (Salzhausen); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen)

CCIYH: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Andreas Dibowski (Döhle); Rebecca-Juana Gerken (Rümpel); Lisa Hopster (Fürstenau); Pauline Knorr (Egestorf); Hanna Knüppel (Kisdorf); Marco Krüger (Munster); Sabrina Labes (Rathjensdorf); Jana Lehmkuhl (Voerde); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*/2*) in Saumur/FRA

CCI4*: Marc Dahlkamp (Selm); Jörn Warner (Düsseldorf)

CCI2*: Sandra Simon (Deutschland); Jörn Warner (Düsseldorf)

Internationales Fahrturnier (CAI2*-H4/CAI3*-H2/H1/P2/P1) in Keispelt/LUX

CAI3*-H2: Kathrin Scheiter (Leidersbach); Dennis Schneiders (Peteshagen); Stefan Schottmüller (Kraichtal)

CAI3*-P2: Birgit Kohlweiss (Weil der Stadt); Manuela Mitnacht (Würzburg)

CAI3*-P1: Miriam Kampmann (Essen); Karolin Schettler (Haltern am See)

CAI2*-H4: Maximilian Reith (Johannesberg)

CAI2*-H2: Frank Bolten (Bergheim)

CAI2*-H1: Andreas Lannig (Hettstadt); Jens Motteler (Gärtringen); Rolf Saar (Bühl)

CAI2*-P1: Ivonne Hellenbrand (Dillingen)

