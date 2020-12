Sport am Wochenende: Die Deutschen Meisterschaften im Springreiten und das U25-Springpokal-Finale stehen an!

Dieses Wochenende geht es in den Stangenwald! An Nikolaus wird um die Titel des Deutschen Meisters bei den Herren und den Damen im Springreiten geritten. Und auch das Finale des U25-Springpokals steht an.

Deutsche Meisterschaften Springen und Finale U25-Springpokal vom 3. bis 6. Dezember in Riesenbeck

Nach der Absage vom Balve Optimum für die Deutschen Meisterschaften im Springreiten hatten sich Ludger Beerbaum und sein Team von Riesenbeck International als Turnierveranstalter für das nationale Championat stark gemacht. Nach der erneuten Verschiebung des Turniers von Mitte November, reisen Deutschlands beste Springreiter und Amazonen nun am kommenden Wochenende nach Riesenbeck, um dort im Rahmen eines CSI**/***-Turniers die neuen Deutschen Meister der Herren und der Damen zu ermitteln. Auf diesen Höhepunkt freut sich Veranstalter Ludger Beerbaum, ist es doch das erste internationale Turnier auf Drei Sterne-Niveau, was er auf seiner Anlage in Riesenbeck ausrichtet. Und dann noch mit dem Höhepunkt der Deutschen Meisterschaften.

Bundestrainer Otto Becker kann sich auf die (bis auf Simone Blum und Janne-Friederike Meyer-Zimmermann) kompletten Olympia- und Perspektivkader mit Christian Ahlmann, Daniel Deußer, Marcus Ehning, Maurice Tebbel, Sven Schlüsselburg, Patrick Stühlmeyer, Philipp Weishaupt – und den Olympiasieger der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung freuen! Nun, und auch der Hausherr selbst wird Zeit finden, in den Sattel zu steigen. Und schließlich müssen sich all diese Top-Reiter dennoch warm anziehen, der auch der amtierende Deutsche Meister der Herren, Felix Haßmann, der bekannterweise blitzschnell reiten kann, wird am Wochenende an den Start gehen.

Neuer Modus

Zwei Fehler-Zeit-Springen stehen – auch für die Aspiranten auf den Titel des Deutschen Meisters bzw. der Deutschen Meisterin – auf dem Programm, bei denen internationale Superstars wie der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat aus der Schweiz, Kevin Staut (Frankreich), Olivier Philippaerts (Belgien), Denis Lynch (Irland) und andere Größen mitkämpfen. Danach werden am Sonntag bei jeweils einem Finale für Männer und Frauen die neuen Titelträger ermittelt. Das verspricht Spannung pur!

Und auch das Finale des U25-Springpokals wird an diesem Wochenende in Riesenbeck ausgetragen. Der Sieger der vergangenen zwei Jahre, Richard Vogel, ist ebenso wieder qualifiziert und trifft in Riesenbeck auf Kaderrreiter wie unter anderem Philipp Schulze-Topphoff, Cedric Wolf, Justine Tebbel, und Finja Bormann.

AUSLANDSTARTS

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L) vom 2. bis 6. Dezember in Barroca d’Alva/POR

Vergangenes Wochenende gab es in Portugal bereits einen Sieg im CCI3*-S für Andreas Dibowsi im Sattel des Familienpferdes Brennus, den der zweifache Mannschaftsolympiasieger gemeinsam mit seiner Tochter Alina Dibowski reitet. Kommendes Wochenende wird er nun also in Prüfungen auf Vier-Sterne-Niveau an den Start gehen.

CCI4*: Andreas Dibowski (Döhle).

CCI3*-S: Moritz Sponagel (Salzhausen).

CCI3*-L: Moritz Sponagel (Salzhausen).

Internationales Distanzturnier (CEI3*) vom 4. bis 5. Dezember in Santa Susana/ESP

Sabrina Arnold (Kirchheim).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

