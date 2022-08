Sport am Wochenende: Die WM in Herning startet mit der Dressur, CSI Hof Waterkant und Pony-EM in Strzegom

Am Samstag geht es in Herning so richtig los mit der ersten Hälfte des Grand Prix, der über die Teammedaillen der Weltmeisterschaften entscheidet. Weitere Höhepunkte am kommenden Wochenende sind die Pony-EM in Dressur, Springen und Vielseitigkeit und das internationale Vier-Sterne-Springturnier auf Hof Waterkant.

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 3. bis 7. August in Pinneberg

Die zweite Auflage des CSI Hof Waterkant ist bereits in vollem Gange und wartet auf mit reich gefüllten und top besetzten Starterfeldern. Das Einlaufspringen auf Vier-Sterne-Niveau läuft gerade, 95 Reiter-Pferd-Paare haben dafür ihre Startbereitschaft erklärt, darunter die Aachen-Sieger Gerrit Nieberg und Ben, Hausherrin Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Minimax und einem zweiten Pferd oder auch die Deutsche Meisterin der Damen 2020, Finja Bormann und A Crazy Son of Lavina.

Mehr Informationen unter https://www.hofwaterkant.com

Weltmeisterschaften Springen, Dressur, Voltigieren und Para-Dressur (CH-M-S-D-V-PED) vom 6. bis 14. August in Herning/DEN

Es ist soweit: Dieses Wochenende geht es los mit den Weltmeisterschaften in gleich vier Reitsport-Disziplinen! Wir haben hier für Sie Informationen gesammelt rund um das Championat und die Modi der verschiedenen Disziplinen. Wer reitet was, wann geht es um die Medaillen? Das erfahren Sie hier.

Von unserer Seite aus können Sie sich ab Samstag auf einen täglichen WM-Podcast von Chefredakteur Jan Tönjes freuen, der live vor Ort in Herning sein und von dort aus berichten wird.

CH-M-S: Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; Reservepaar: Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof.

CH-M-D: Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain FRH; Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; Reservepaar: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus.

CH-M-V:

Damen: Kathrin Meyer (Hamburg) mit Capitain Claus; Alina Roß (Userin) mit Baron R; Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni.

Herren: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher; Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH; Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn.

Pas de Deux: Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven(Köln) mit Highlight; Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau.

Gruppe: VV Köln-Dünwald mit Thomas Brüsewitz (Köln), Chiara Congia (Köln), Justin van Gerven (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Mertens (Korschenbroich), Jennifer Reichert (Zörbig), Gianna Ronca (Monheim), Rebecca Verlage (Rheurdt), Patric Looser (Köln) mit Calidor und Ecuador.

CH-M-PED: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya; Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair; Reservepaar: Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB.

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/wm2022 und www.herning2022.com

Europameisterschaften Pony Dressur, Springen und Vielseitigkeit (CH-EU-P-D/S/CCIP2-L) vom 3. bis 7. August in Strzegom/POL

Die letzte Nachwuchs-EM vor der U25-EM Dressur findet dieses Wochenende in Strzegom statt. Und dabei sind die Ponyreiter die Stars! In Vielseitigkeit, Dressur und Springen werden Europas beste Ponyreiter die Titel unter sich ausmachen. Los geht es bereits heute mit der Mannschaftsaufgabe für die Pony-Dressurreiter. Franziska Roth liegt aktuell auf Rang zwei mit ihrem Daily Pleasure WE. Auch hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

CH-EU-P-D: Lilliy Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; Mia Allega Lohe (Düsseldorf) mit Tovdal’s Golden Future Imperial; Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go.

CH-EU-P-S: Emile Baurand (München) mit Ami; Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie 60; Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; Eva Kunkel (Langenselbold) mit Marry the night; Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW.

CH-EU-CCIP2-L: Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; Merle Hoffmann (Trossingen) mit Penny Lane WE; Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen) mit Maruto; Linn Marie Schlütter (Bocholt) mit Rathcline Dream; Pita Schmid (Neumark) mit Sietland’s Catrina; Theresa Isabell Welsch (Selm) mit Shannon’s Hero.

Weitere Informationen unter: strzegomponies.pl/en/

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. August in Opglabbeek/BEL

CSI3*: Joanna Assenmacher (Elsdorf); Vivien Blandfort (Titz); Sven Heitkemper (Dortmund); Laura Hinkmann (Mettingen); Lisa Huep (Herford); Michael Jung (Horb); Emilia Löser (Niederneisen); Tobias Meyer (Deutschland); Alexander Müller (Oberhausen-Rheinhausen); Katharina Offel (Deutschland); Zoe Osterhoff (Hamm); Anna Sophia Schumacher (Bensheim); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Katharina von Essen (Senden).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Auch interessant

Internationales Springturnier (CSI2*/U25/Y/J/P/Ch) vom 5. bis 7. August in Valkenswaard/NED

CSI2*: Beeke Carstensen (Sollwitt); Isabelle Grandke (Berlin); Max Haunhorst (Hagen); Theresa Kröninger (München); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Larissa Mühling (Bayreuth); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Frederike Staack (Diepholz); Alicia von Daniels (Köln); Luisa Westphal (Wankendorf).

CSIU25: Max Haunhorst (Hagen); Theresa Kröninger (München); Franziska Müller (Hückeswagen); Britt Roth (Freimersheim); Alicia von Daniels (Köln).

CSIY: Beeke Carstensen (Sollwitt); Marie Flick (Reher); Isabelle Grandke (Berlin); Charlotte Höing (Warendorf); Theresa Kröninger (München); Larissa Mühling (Bayreuth); Henry Munsberg (Osnabrück); Max Paschertz (Cloppenburg); Paul Ripploh (Rheine); Britt Roth (Freimersheim); Mikka Roth (Freimersheim); Magnus Schmidt (Naumburg); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Frederike Staack (Diepholz).

CSIJ: Ricarda Borgmann (Hüven); Elena Eppler (Oberursel (Taunus)); Marie Flick (Reher); Johann Friedrich Funke (Goldenstedt); Maria Lisa Funke (Goldenstedt); Elena Grussendorf (Bramsche); Kira Marie Hladik (Großostheim); Henry Munsberg (Osnabrück); Paula Pahl (Jülich); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Max Paschertz (Cloppenburg); Mikka Roth (Freimersheim); Magnus Schmidt (Naumburg); Thierri Wagner (Stetten); Charlotte Westphal (Hutzfeld).

CSIP: Anna Benten (Lähden); Franziska Bockhorn (Goch); Imko Frerichs (Weener); Amy Helfrich (Viernheim); Theresa Hildebrandt (Steinfurth); Sophie Meyer zu Lösebeck (Melle); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Charlotte Stuppi (Homburg).

CSICh: Louis de Witt (Kevelaer); Charlotta Grau (Meerbusch); Amy Helfrich (Viernheim); Leticia Hirmer (Inning); Hennes Mühlenbeck (Oeversee).

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/YH3*-S/YH2*-S) vom 6. bis 7. August in Waregem – Nokere/BEL

CCI3*-S: Calvin Böckmann (Warendorf); Felix Etzel (Warendorf); Merle Wewer (Peheim).

CCIYH3*-S: Merle Wewer (Peheim).

CCIYH2*-S: Calvin Böckmann (Warendorf); Jörn Warner (Unna).

Weitere Informationen unter: www.lequino.be

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/P2/H1/P1) vom 3. bis 7. August in Chablis/FRA

CAI3*-H2: Louis Ferdinand Kessler Friedewald (); Laura Oberlin (Ludwigshafen).

CAI3*-P2: Nea-Renee Bonneß (Beelitz).

CAI3*-H1: Claudia Lauterbach (Dillenburg); Dieter Lauterbach (Dillenburg), Ulrike Schmidt (Plön); Marie Tischer (Mühlheim); Anne Unzeitig (Greifenstein); Jessica Wächter (Aschaffenburg).

CAI3*-P1: Patrick Hanisch (Ennigerloh); Ivonne Hellenbrand (Dillingen); Katrin Hertkorn-Kiefer (Horb); Edwin Kiefer (Horb).

Weitere Informationen unter Email: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 4. bis 7. August; www.azelhof.be

CEI1* Slavosov/CZE vom 5. bis 6. August; www.ekofarma-natural.cz

FN-press