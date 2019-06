Sport am Wochenende: DJM Vielseitigkeit, Nationenpreis & Co.

Für die besten Nachwuchsreiter im Busch stehen dieses Wochenende die Deutschen Jugendmeisterschaften im bayerischen Kreuth an. Um wichtige Punkte für die FEI-Nationenpreisserie geht es in Geesteren (Niederlande). Und die Global Champions Tour macht im sonnigen Portugal halt.

Deutsche Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit in Kreuth

Schon zum siebenten Mal finden die Deutschen Jugendmeisterschaften der Vielseitigkeitsreiter in Kreuth statt. Bei den Junioren wird der Meistertitel im Rahmen eines CCI2*-S vergeben, die Jungen Reiter treten in einem CCI3*-S gegeneinander an. Da die Nachwuchs-Europameisterschaften schon Mitte Juli in Maarsbergen (Niederlande) ausgetragen werden, sind die Meisterschaften in diesem Jahr ausnahmsweise als internationale Kurzprüfung ausgeschrieben. Titelverteidigerin bei den Junioren ist Anna Lena Schaaf, bei den Jungen Reitern stand im letzten Jahr Emma Brüssau ganz oben auf dem Treppchen.

Weitere Informationen unter www.reitverein-kreuth.de

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/2*/1*) in Geesteren/NED

Nach Platz sechs beim Nationenpreis-Auftakt in La Baule und Rang vier in Sopot, heißt es für das deutsche Team am kommenden Wochenende in den Niederlanden möglichst viele Punkte zu sammeln. Momentan liegt Deutschland auf Platz fünf in der Gesamtwertung. Die besten sieben Mannschaften dürfen im Oktober am Nationenpreis-Finale in Barcelona teilnehmen. In Geesteren kann Bundestrainer Otto Becker auf die amtierenden Weltmeisterinnen Simone Blum und Alice setzen. Für den zehnjährigen Minimax wird es der erste Nationenpreis-Einsatz unter seiner Reiterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann sein. Außerdem reisen Maurice Tebbel. Sven Schlüsselburg und Hendrik Sosath an. Wer tatsächlich zum deutschen Quartett gehören wird, entscheidet Becker dann erst vor Ort.

CSIO: Simone Blum (Zolling); Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Sven Schlüsselburg (Ilsfeld); Maurice Tebbel (Emsbüren); Uwe Schmitz (Nettetal); Hendrik Sosath (Lemwerder)

CSI2*/1*: Luisa Bahrs (Wolfsburg); Laura Becker (Duisburg); Annika Fleuren (Friesoythe); Ramona Hilliges (Oldenburg); Victoria Lauff (Zülpich); Constantin Lauff (Zülpich); Maurice Tebbel (Emsbüren); Fiona Ungers (Köln)

Weitere Informationen unter www.csitwente.nl

Internationales Springturnier (CSI5*) in Cascais Estoril/POR

An der Küste im Westen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, im Seebad Estoril, treffen sich die Reiter für die neunte Station der Global Champions Tour 2019. Mit dabei sind auch Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Christian Kukuk und Marco Kutscher. Momentan führt Daniel Deußer das Ranking an, der wird am Wochenende allerdings bei dem Hof- und Hausturnier seines belgischen Arbeitgebers, den Stephex Stables, in Knokke an den Start gehen. Eine Chance für den momentan an zweiter Stelle rangierenden Belgier Pieter Devos, um Deußer wieder einzuholen.

Weitere Infomationen unter www.csi-estoril.com

Deutsche Meisterschaft der Vierspänner im Rahmen des internationalen Dressur-, Spring- und Fahrtuniers „Riesenbeck International“ in Riesenbeck

Weitere Informationen unter www.riesenbeck-international.com

Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis in Werder

Weitere Informationen unter www.gestuet-bonhomme.de

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in Lausanne/SUI

CSI 5*: Marc Bettinger (Deutschland); Marcel Marschall (Altheim)

CSI 2*: Laureen Budde (Herford)

Weitere Informationen unter www.longinesmasters.com/fr

Internationales Springturnier (CSI4*) in Hickstead/GBR

Thomas Kleis (Passow); Ralf-Werner König (Haldensleben); Jan Peters (Brück)

Weitere Informationen unter www.hickstead.co.uk

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W/J) in Olomouc/CZE

CSI3*: Tiara Bleicher (München); Andreas Brenner (Tiefenbach); Lawrence Greene (Herbertshausen); Jürgen Mayer (Deutschland); Marco Nagel (Ottendorf-Okrilla); Jörne Sprehe (Fürth); Simon Widmann (Markt Schwaben)

CSIJ: Antonia Kamm (Bad Tölz); Theresa Kröninger (München)

Weitere Informationen unter www.csiolomouc.cz

Internationales Springturnier (CSI3*) in Knokke/BEL

Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deusser (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com

Internationales Springturnier (CSI3*/2*) in Bonheiden/BEL

CSI3*: Katharina Offel (Deutschland); Janine Rijkens (Dortmund)

CSI2*: Louisa Dangela (Schönwalde-Glien); Julie Fischer (Deutschland)

Weitere Informationen unter jumping-bonheiden.be

Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ/U25/P) in Kronenberg/NED

CSIJ: Hannes Ahlmann (Reher); Vivien Böge (Albersdorf); Deena Frerck (Wermelskirchen); Timm Korte (Kürten); Carlotta Terhörst (Legden)

CSIU25: Hannes Ahlmann (Reher); Pheline Ahlmann (Reher); Marie-Luise Honig (Goch); Pia Meyer (Lagesbüttel); Alicia von Daniels (Köln)

CSIP: Constanze Klokkers (Billerbeck); Carlotta Terhörst (Legden)

Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu

Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) in Brno/CZE

Antonia Roth (Stuttgart).

Weitere Informationen unter www.panskalicha.cz

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) in Arville/BEL

CCI4*: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Karsten Jaspers (Westerstede); Nadine Marzahl (Munster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Dirk Schrade (Heidmühlen)

CCI3*: Thomas Bangert (Vaihingen); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Antonia Klemme (Mainz); Ben Leuwer (Heidmühlen); Franca Lüdeke (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Josephine Schnaufer (Neitersen)

CCI2*: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Dirk Schrade (Heidmühlen); Camilla Vreden (Bad Honnef)

Weitere Informationen unter www.arville.be

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/P2/CAI2*-H1) in Altenfelden/AUT

CAI3*-H2: Fred Probst (Gomadeingen); Kathrin Scheiter (Leidersbach)

CAI3*-P2: Martin Metzner (Goldkronach)

CAI2*-H1: Jens Motteler (Gärtringen); Marie Tischer (Neu-Isenburg)

Weitere Informationen unter www.reitverein-altenfelden.at

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/YH Roeser/LUX vom 20. bis 23. Juni; www.jumping.lu

CCI2*-S/1* Pallare/ITA vom 21. bis 23. Juni; www.sportinglepoiane.com

CEI1* Vaissac/FRAU vom 21. bis 22. Juni, E-Mail veroplas16@gmail.com