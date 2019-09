Sport am Wochenende: DJM, WM und DAM

Am letzten Wochenende standen noch die vierbeinigen Youngster im Fokus, ab heute geht es dann um die jungen Talente im Sattel. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Zeiskam gehen die besten deutschen Nachwuchsreiter an den Start.

Deutsche Jugendmeisterschaften Springen und Dressur in Zeiskam

Schon seit 60 Jahren finden die Deutschen Jugendmeisterschaften an jährlich wechselnden Veranstaltungsorten statt. In diesem Jahr geht es für die Dressur- und Springreiter nach Zeiskam. In den Altersklassen Children (Springen), Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter werden am Wochenende neue Meister ermittelt. Startberechtigt sind alle Reiter aus dem Bundeskader, außerdem darf jeder Landesverband Teilnehmer nominieren. Außerdem wird in Zeiskam (Rheinland-Pfalz) auch das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter ausgetragen.

Weltmeisterschaften der Zweispänner in Drebkau

Die Fahrsportanlage im Schlosspark Raakow ist in diesem Jahr Schauplatz der Weltmeisterschaften der Zweispänner. Alle 27 deutschen Pferde haben bereits die Verfassungsprüfung passiert und sind damit „fit to compete“. Nun steht auch fest, wer für das deutsche Team an den Start gehen wird: Sandro Koalick, Lars Schwitte, Arndt Löcher: „Wir haben uns dafür entschieden mit Lars und Sandro zwei Dressur-Spezialisten ins Team zu nehmen. Außerdem ist Sandro ein starker Geländefahrer. Da wir hier ein sehr anspruchsvolles Gelände mit langen Hindernissen haben, haben wir uns für Arndt Lörcher, einen weiteren starken Geländefahrer entschieden“, begründete Bundestrainer Karl-Heinz Geiger die Mannschaftsaufstellung.

Deutsche Amateurmeisterschaften Vielseitigkeit in Langenhagen

Schon zum dritten Mal werden die Deutschen Amateurmeisterschaften der Vielseitigkeit in Langenhagen ausgetragen. Im Rahmen einer Sonderwertung des CCI3*-S (bisherige Bezeichnung CIC2*) werden der Meister und die Medaillengewinner ermittelt. 2017 wurde Franke Lüdeke zur ersten Deutschen Amateur-Meisterin gekürt. Im letzten Jahr sicherte sich Simone Boie mit Scotch den Titel.

Deutsche Jugendmeisterschaften Voltigieren in Krumke

Internationales Springturnier (CSI3*) in Paderborn

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in St. Tropez/FRA

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Riesenbeck); Marco Kutscher (Bad Essen); Maurice Tebbel (Emsbüren)

CSI2*: Daniel Böttcher (Fraunberg); Andrea Steinleitner (Polling)

Internationales Springturnier (CSI3*/2*) in Bonheiden/BEL

CSI3*: Luisa Bahrs (Wolfsburg); Patrick Döller (Visbek); Daniel Könemund (Burscheid); Nora Läufer (Meersburg); Katharina Offel (Deutschland); Julia Plate (Oldendorf); Kathrin Stolmeijer (Emsbüren); Michael Viehweg (Schrobenhausen)

CSI2*: Luisa Bahrs (Wolfsburg); Louisa Dangela (Schönwalde-Glien); Theresa Heger (Schrobenhausen); Daniel Könemund (Burscheid); Nora Läufer (Meerbusch); Katharina Offel (Deutschland); Michael Viehweg (Schrobenhausen)

Internationales Springturnier (CSI3*) in Macon Chaintre/FRA

Tim Hoster (Kanzach); Maxime Perez (Deutschland); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Busto Arsizio/ITA

CSI3*: Marco Litterscheidt (Rheinbach); Pia Reich (Bad Bellingen); Julia Schönhuber (Deutschland)

CSI1*: Nina Ganzenmüller (Ehingen)

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/) in Ornago/ITA

CDI3*: Claudia Rassmann (Freiensteinau-Nieder-Moos); Lisa-Maria Klössinger (Aicha vorm Walde)

CDIU25: Jessica Krieg (Heinsberg)

Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/Y/U25/P) in Waregem/BEL

CDI3*: Lina Claren (Pulheim); Marcus Hermes (Billerbeck); Christoph Koschel (Hagen)

CDIJ: Soe Isabell Oertzen (Hamburg)

CDIY: Nina Verina Braun (Telgte); Kim Buschik (Iserlohn); Luna Laabs (Ahlen); Jeannine Pelzer (Bempfingen); Annabelle Steffens (Bad Homburg); Lea Windhausen (Krefeld)

CDIU25: Sophia Funke (Cappeln)

CDIP: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln); Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Avena Siemers (Hamburg)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

