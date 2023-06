Sport am Wochenende: DM in Balve, Nationenpreis La Baule und Global Champions Tour

Das Highlight Reitsportfans am Wochenende: Die Deutschen Meisterschaften in Balve, wo sowohl die Senioren als auch U25 Reiter an den Start gehen. Ebenfalls interessant wird der nächste Nationenpreis der FEI-Serie in La Baule sowie der EEF-Nationenpreis in Bratislava, wo jeweils auch ein deutsches Team mit am Start ist. Nach St. Tropez erneut in Frankreich, dieses Mal in Cannes, gastieren die Springreiter für die Global Champions Tour.

„Longines Balve Optimum“ mit Deutschen Meisterschaften Dressur und Springen, DM U25 Dressur und U25-Springpokal vom 7. bis 11. Juni in Balve

Neben dem hochinteressanten Sport der Deutschen Meisterschaften (alle Informationen dazu finden Sie hier) wird auch eine Station des U25 Springpokals in Balve ausgetragen. Nach Braunschweig, Hagen und Mannheim messen sich hier nun zum vierten und letzten Mal die besten Nachwuchsspringreiter Deutschlands vor dem großen Finale im Rahmen des CHIO Aachen. Am kommenden Wochenende dürfen 18 Talente in Balve starten und die besten fünf Paare sichern sich die letzten Tickets für Aachen.

Weitere Informationen auch unter www.pferd-aktuell.de/spitzensport/deutsche-meisterschaften/deutsche-meisterschaft-dressur-und-springen oder https://balve-optimum.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 8. bis 11. Juni in Westerstede

Weitere Informationen unter https://ammerlaenderreitclub.de

Bundesjungzüchterwettbewerb vom 9. bis 10. Juni in Neustadt-Dosse

Weitere Informationen unter www.pzvba.de

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 7. bis 11. Juni in La Baule/FRAU

Nachdem die Schweizer Equipe schon am letzten Wochenende in St. Gallen den Nationenpreis gewonnen hat, sind sie nun auch in La Baule vertreten und werden um den Sieg mitreiten. Bei den Deutschen wird Bundestrainer Otto Becker aus den folgenden fünf Paaren seine Mannschaft für Freitag zusammenstellen:

Philipp Weishaupt (Hörstel); Richard Vogel (Marburg); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Jana Wargers (Emsdetten); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster).

Weitere Informationen unter: www.labaule-cheval.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 8. bis 11. Juni in Bratislava/SVK

Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Michael Jung (Horb); Pia Reich (Bad Bellingen); Michael Viehweg (Schrobenhausen); Marvin Jüngel (Kamenz); Einzelreiter: Sabrina Berger (Amberg).

Weitere Informationen unter www.csioslovakia.sk

Internationales Springturnier (CSI5* – GCT/GCL) vom 8. bis 10. Juni in Cannes/FRA

Die nächste Etappe der Global Champions Tour findet in Cannes statt. Im Ranking befindet Christian Kukuk nach der letzten Station in St. Tropez nun auf Platz drei. David Will ist als zweiter deutscher Reiter mit dem zehnten Platz gerade noch so in den Top Ten. Unangefochtener Ranglistenerster ist weiterhin der Niederländer Maikel van der Vleuten. In der Teamwertung führt Madrid in Motion das Ranking an. Das deutsche Team Riesenbeck International ist von dem zweiten auf den dritten Platz gewandert.

Um weitere Punkte zu sammeln reisen folgende Reiter nach Frankreich:

Hans Dieter Dreher (Eimeldingen); Katrin Eckermann (Sassenberg); Christian Kukuk (Hörstel); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg)); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.jumpingcannes.com und www.gcglobalchampions.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI3*/U25/Ch) vom 8. bis 11. Juni in Geesteren/NED

CSI4*: Caroline Müller (Deutschland); Fynn Müller-Rulfs (Ritterhude); Nina Piasecki (Mönchengladbach).

CDI3*: Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld).

CDIU25: Nane Grunwald (Bad Essen); Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr); Lea Windhausen (Krefeld).

CDICh: Lilly Marie Heins (Sandbostel).

Weitere Informationen unter: www.csitwente.nl

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 8. bis 11. Juni in Poznan/POL

Thomas Brandt (Winsen); Christian Hess (Heidmühlen).

Weitere Informationen unter. www.4foulee.pl

Internationales Offizielles Dressurturnier (CDIO3*/CDI3*) vom 7. bis 11. Juni in Budapest/HUN

CDIO3*: Lisa Müller (Otterfing); Franziska Stieglmaier (Roth); Rudolf Widmann (Grafrath).

Weitere Informationen unter: https://www.unikornislovarda.hu/

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 8. bis 11. Juni in Wellington, Heckfield/GBR

Kathleen Kröncke (Appen).

Weitere Informationen unter: www.wellington.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L) vom 8. bis 11. Juni in Bramham/GBR

Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

Weitere Informationen unter: www.bramham-horse.co.uk

