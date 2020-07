Sport am Wochenende: Dressur, Springen, Fahren

Belgien, Österreich, Frankreich – für die deutschen Pferdesportler geht es dieses Wochenende in unsere Nachbarländer! Dort werden Dressur und Springen geritten, aber auch die Leinen in die Hand genommen.

Internationales Dressurturnier (CDI4*) in Achleiten/AUT

Beim CDI4* Achleiten gibt es ein Wiedersehen mit der Österreicherin Victoria Max-Theurer und Zukunftshoffnung Abegglen, den sie Anfang des Jahres von Marcus Hermes übernommen hatte. Die ersten Turnierauftritte des Paares waren viel versprechend! Mit dabei ist auch ihre Trainerin Isabell Werth, die neben Quantaz und Den Haag auch Weihegold an den Start bringen wird. Sieben Monate war die Oldenburger Stute auf keinem Turnier zu sehen – es wird also spannend, in welcher Form sie sich im Viereck zurückmeldet.

Ferdinand Csaki (München); Christoph Koschel (Hagen); Patricia Koschel (Hagen); Frederic Wandres (Hagen); Isabell Werth (Rheinberg)

Weitere Informationen unter www.achleiten.at

Internationales Springturnier (CSI3*) Lier/BEL

Die Springreiter zieht es einmal mehr nach Belgien! Der dort beheimatete Daniel Deußer trifft auf einige deutsche Kollegen und Kolleginnen, darunter auch Marcus Ehning, Philipp Weishaupt und Felix Haßmann. Das CSI3* Lier muss aufgrund der aktuellen Situation ohne Publikum stattfinden. Spannend wird es im Großen Preis am Sonntag aber angesichts des hochklassigen Starterfeldes ganz sicher trotzdem!

Kendra Brinkop (Deutschland); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Felix Hassmann (Lienen); Toni Hassmann (Neuenkirchen); Marco Kutscher (Bad Essen); Harm Lahde (Hesslingen); Tobias Meyer (Löningen); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Marburg); Rupert Carl Winkelmann (Osnabrück).

Weitere Informationen unter www.azelhof.be

Internationales Fahrturnier (CAI2*-P1/P2/H2) in Le Pin au Haras/FRA

CAI-P1: Karolin Schettler (Haltern am See); Jörn Wintgens (Übach-Palenberg).

CAI-P2: Nikola Louise Reinke (Schleswig).

CAI-H2: Laura Oberlin (Ludwigshafen); Lars Schwitte (Stadtlohn).

Weitere Informationen unter www.haras-national-du-pin.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

