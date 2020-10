Sport am Wochenende: Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren

Dressur-Weltcup in Polen, Einspänner-WM und Fünf-Sterne-Vielseitigkeit in Pau und Springen in Portugal: Am kommenden Wochenende sind die deutschen Pferdesportler noch einmal in den verschiedenen Disziplinen unterwegs.

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Vilamoura/POR

Für Überflieger Richard Vogel geht es direkt vom spanischen Oliva weiter nach Vilamoura in Portugal. In Woche drei der dort stattfindenden Vilamoura Champions Tour standen gestern schon die ersten Springen für die jungen Pferde auf dem Programm. Sportlicher Höhepunkt wird dann der Große Preis über 1,50 Meter am Sonntag sein.

CSI3*: Marc Bettinger (Deutschland); Alina Klatte (Lastrup); Guido Klatte (Lastrup); Marco Kutscher (Bad Essen); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Hennef); Marcel Marschall (Altheim); Nicola Pohl (Marburg); Irmengard von Essen (Lastrup); Frederike Staack (Diepholz); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Ibbenbüren); David Will (Marburg).

CSI1*: Sven Seidel-Fehling (Eyendorf).

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI2*/J/Ch/P) in Zakrzow/POL

Eigentlich hatte auch Benjamin Werndl einen Start beim Weltcup-Turnier in Zakrzow geplant, allerdings muss der 36-Jährige die Dinge momentan noch etwas langsamer angehen lassen. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve hatte er sich das Schlüsselbein gebrochen – allerdings nicht bei einem Sturz vom Pferd, sondern vom Segway … Inzwischen sitzt er aber heimlich – die Ärzte sollen es nicht wissen – schon wieder auf seinem Daily Mirror, wie er auf Instagram verrät. Damit treten nun nur noch Carina Scholz und Frederic Wandres im Kampf um die Weltcup-Punkte an.

CDI-W: Carina Scholz (Glandorf); Frederic Wandres (Hagen);

CDI2*: Carina Scholz (Glandorf).

CDIY: Anna Kappelhoff (Münster).

CDIJ: Caroline Lass (Tempel).

CDICh: Lena Pögel (Leddin).

CDIP: Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen); Rose Oatley (Lütjensee).

Weltmeisterschaft Einspännerfahrer und Internationales Vielseitigkeitsturnier (CH-M-A 1/CCI5*-L) in Pau/FRA

Vielseitigkeit und Fahren stehen im französischen Pau auf dem Programm. Bei den Weltmeisterschaften der Einspänner geht ein Quartett für Deutschland ins Rennen. Gleiches war ursprünglich auch für die parallel stattfindende Fünf-Sterne-Vielseitigkeit gedacht, allerdings haben Anna Siemer, Sandra Auffarth und Anna-Katharina Vogel ihren Start abgesagt, aus verschiedenen Gründen. So bleibt es nun also an Christoph Wahler und seinem Carjatan S die deutschen Farben würdig zu vertreten. Für Pferd und Reiter ist es ihre Premiere auf Fünf-Sterne-Niveau.

CH-M-A 1: Claudia Lauterbach (Dillenburg) mit FST Velten; Dieter Lauterbach (Dillenburg) mit Dirigent 47; Jens Motteler (Gärtringen) mit Charlott 28; Fokko Straßner (Burgdorf) mit Stradivari 30.

CCI5*-L: Christoph Wahler (Bad Bevensen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L) in Montelibretti/ITA

Bodo Battenberg (Markt Rettenbach).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/1*-Intro) in Kristianstad/SWE

CCI3*-L: Andreas Dibowski (Döhle); Kai Rüder (Fehmarn); Moritz Sponagel (Seevetal).

CCI3*-S: Kai Rüder (Fehmarn); Moritz Sponagel (Seevetal).

CCI1*-Intro: Moritz Sponagel (Seevetal).

