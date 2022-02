Sport am Wochenende: Dressur-Weltcup in Neumünster

Die vorletzte Weltcup-Station auf dem Weg zum Finale in Leipzig in April für die Dressurreiter steht an! Es geht ins schleswig-holsteinische Neumünster, wo die weltbesten Paare um die wertvollen Weltcup-Punkte kämpfen werden. Darüber hinaus ist rund um den Globus auch im Springsport einiges los.