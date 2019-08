Sport am Wochenende: EM, EM und nochmal EM!

Diese Woche sind alle Augen auf die niederländische Hafenstadt Rotterdam gerichtet. Europameisterschaften in drei Disziplinen stehen an, die ersten Goldmedaillen sind schon vergeben. Und zwar an Deutschland! So darf es gerne weitergehen …

Europameisterschaft Dressur/Springen/Para-Dressur (CH-EU-S-D-PED) in Rotterdam/NED

Was für ein Krimi war das gestern! Bei der Mannschaftsentscheidung der Dressurreiter ging es um einiges aufregender zu, als im Vorhinein erwartet. An der deutschen Goldmedaille war nicht zu rütteln, wohl aber an Silber und Bronze. Nachdem die britische Olympiasiegerin Charlotte Dujardin nach ihrem Ritt disqualifiziert worden war, rückten die Gastgeber aus den Niederlanden einen Platz nach oben auf dem Treppchen. Und die Schweden mussten doch noch einmal schnell ihre Pferde für die Siegerehrung fertig machen. Nach all der Aufregung haben die Dressurreiter heute einen Tag Pause. Dafür steht das erste Zeitspringen an und auch die Para-Dressurreiter starten in das Turnier. Die Zeitpläne und alle Infos zu TV-Übertragungen & Co. finden Sie hier. Zudem wird St.GEORG weiterhin berichten!

CH-EU-S: Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z; Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; Daniel Deußer (Rijmenam/BEL) mit Scuderia 1918 Tobago Z (Reservepferd: Jasmien vd Bisshop); Marcus Ehning (Borken) mit Comme il faut (Reservepferd: Funky Fred); Reservereiter: Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado.

CH-EU-D: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB (Reservepferd: Zaire-E); Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo; Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose (Reservepferd: Weihegold OLD); Reservereiter: Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror.

CH-EU-PED: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look At Me Now; Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair; Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good.

Deutsche Meisterschaft der Einspänner in Viernheim

Internationales Jugend-Springturnier (CSIOJ/Ch/Y/P) und Springturnier (CSI2*/1*) in Ciekocinko/POL

CSIOJ: Isabelle Grandke (Berlin); Charlotte Höing (Großbeeren); Anna Jurisch (Nuthetal); Carlotta Terhörst (Legden); Johanna Zander-Keil (Berlin)

CSIOCh: Paula Fischer (Nuthetal); Teresa Häsler (Chemnitz); Florian Nissen (Osnabrück); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Max Paschertz (Cloppenburg)

CSIOY: Lea Mogenroth (Krumesee)

CSIOP: Carlotta Terhörst (Legden)

CSI2*: Andreas Brenner (Tiefenbach); Marc Bettinger (Deutschland); Henry Delfs (Steinburg); Isabelle Grandke (Berlin); Emilia Häsler (Chemnitz); Rene Köhler (Wittgensdorf); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Annkathrin Mieling (Herrieden); Lea Morgenroth (Krumesee)

CSI1*: Andreas Brenner (Tiefenbach); Henry Delfs (Steinburg); Emilia Häsler (Chemnitz); Tina Hensel (Chemnitz); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Kerstin Meier (Lübeck); Luisa Marie Walk (Hamburg)

Internationales Springturnier (CSI3*/2*) in Zandhoven/BEL

CSI3*: Finja Bormann (Harsum); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Sophie Hinners (Vierden); Harm Lahde (Hesslingen); Katharina Offel (Deutschland); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld)

CSI2*: Louisa Dangela (Schönwalde-Glien)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Verbier/SUI

CSI3*: Marian Müller (Dettighofen); Pia Reich (Bad Bellingen)

CSI1*: Anna Biedermann (Schopfheim)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) in Taipana/ITA

Julia Lieske (Lorch)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/2*-L) in Blair Castle/GBR

Josephine Schnaufer (Neitersen)

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

