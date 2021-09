Sport am Wochenende: EM Vielseitigkeit, Deutsche Amateur-Meisterschaften, WM Junge Springpferde und mehr

Auf die Europameisterschaften im Springen und in der Dressur folgt am Wochenende die Europameisterschaft in der Vielseitigkeit. Darüber hinaus finden die Deutschen Amateur-Meisterschaften im Springen und in der Dressur statt und in Belgien treffen die besten Nachwuchs-Springpferde der Welt aufeinander. Und das ist bei weitem noch nicht alles.

Europameisterschaft Vielseitigkeit (CH-EU-CCI4*-L) vom 22. bis 26. September in Avenches/SUI

Die Europameisterschaft in der oft betitelten „Königsdisziplin“ des Reitsports steht dieses Wochenende an. Bei den Europameisterschaften treten am Samstag 73 Reiter-Pferd-Paare aus insgesamt 17 Nationen auf einer langen Geländestrecke auf Vier-Sterne-Niveau gegeneinander an.

Für Deutschland stehen Ingrid Klimke mit Hale Bob, Andreas Dibowski mit Corrida, Anna Siemer mit Butt’s Avondale, Christoph Wahler mit Carjatan, Dirk Schrade mit Casino und Michael Jung mit Wild Wave auf der Starterliste. Nach der Verfassungsprüfung entscheidet die Mannschaftsführung um Bundestrainer Hans Melzer, wer für die Equipe startet und wer als Einzelreiter antritt. Hier gibt es noch mehr Informationen zur EM der Vielseitigkeit.

Weitere Informationen unter www.iena.ch.

Deutsche Meisterschaft Voltigieren der Senioren vom 24. bis 26. September in Verden

In der Niedersachsenhalle in Verden wird es am kommenden Wochenende wieder spannend, wenn die Voltigierer ihre Akrobatik auf dem Pferderücken präsentieren. Tickets können online auf der Website der Meisterschaft bestellt werden.

Weitere Informationen unter https://verden-turnier.de/deutsche-meisterschaft-im-voltigieren/.

Deutsche Amateur-Meisterschaften Springen und Dressur vom 24. bis 26. September in Münster-Handorf

Auch finden die Deutschen Amateur-Meisterschaften und das Deutsche Amateur-Championat statt. Rund 180 Amateure messen sich in Wertungsprüfungen der Klassen M und S. Neu ist, dass das DAC dieses Jahr auch in der Dressur ausgetragen wird.

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/dam und auch hier.

Bundesweites Championat des Freizeitpferdes vom 25. bis 26. September in Hannover



Wer meint, ein vielseitig veranlagtes Freizeitpferd zu besitzen, der sollte auf das Championat der Freizeitpferde und -ponys einen Blick werfen. Angetreten wird in zwei Abteilungen: einmal in der Abteilung für Nachwuchspferde und -ponys und in der offenen Abteilung. Sieger ist, wer die meisten Punkte in den Teildisziplinen sammelt. Diese sind die Rittigkeitsprüfung, eine Gehorsamkeitsaufgabe, ein Fremdreitertest, die Überprüfung der Grundgangarten und ein Gruppengeländeritt.

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/freizeitpferdechampionat.

Bundesvierkampf und Bundesnachwuchsvierkampf vom 23. bis 26. September in Achern/Münchehof

Der Reitclub Achern ist in diesem Jahr Veranstalter des Bundesvierkampfs, auch für den Nachwuchs. In Teams wird im Spring- und Dressurreiten und im Langlauf sowie im Schwimmen der Wettkampf entschieden.

Weitere Informationen unter www.reitrevier.de.

Deutsche Meisterschaft Reining und Deutsche Jugendmeisterschaft Reining vom 15. bis 25. September in Kreuth

Weitere Informationen unter https://ewu-bund.com/german-open-2021/.

Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 23. bis 26. September in Ludwigsburg

Weitere Informationen unter www.psi-events.de.

Weltmeisterschaft Junger Springpferde (CH-M-S YH) vom 23. bis 26 September in Lanaken/BEL

Hochkarätigen Nachwuchs-Sport am Wochenende gibt es auf der Anlage des Gestüts Zangersheide in Lanaken, Belgien. Lokalmatador Christian Ahlmann ist dort ebenso mit einigen Youngstern vertreten wie Richard Vogel, der mit Charisma ja zum Beispiel vergangene Woche erst das Finale des U25-Springpokals in Aachen hatte für sich entscheiden können.

Siebenjährige Pferde: Christian Ahlmann mit Columbus, D’aganix, Mr. Lincoln; Stephanie Böhe mit Lyjin ; Kendra Claricia Brinkop mit Origi Horta, Takotak ; Karl Brocks mit Cordijana; Deborah-Ann Dierkes mit Orfana v/d Ultrahoeve; Harm Lahde mit Fipi, Just a Dream, Oak Grove’s Clown; Marie Ligges mit Dembele; Sophia Schindlbeck mit Qi Dao; Richard Vogel mit Charisma, Junior Kannan, Looping Luna; Philipp Weishaupt mit Zineday

Sechsjährige Pferde: Christian Ahlmann mit Condor One, Dourkhan Hero; Hannes Ahlmann mit Zalando Royal; Sandra Auffarth mit Comcador, Damaskus; Stephanie Böhe mit Cellestino; Kendra Claricia Brinkop mit I’m Fancy; Karl Brocks mit Player van de Molenberg; Daniel Dassler mit Duke Diamant; Stephi de Boer mit Querida; Felix Ewald mit Crypton Comme il Faut; Sophie Hinners mit Bonfire Heart, Farzack des Abbayes, Munin; Selina Höger mit Knight Rider; Harm Lahde mit Doom; Sylvie Liebing mit Kamal; Maximilian Lill mit Deep Black; Tobias Meyer mit Celebrity-H; Philip Rüping mit Clear Heart, Denver’s Semilly; Angelique Rüsen mit Crowny, Servus, Super Gold; Tom Schewe mit Popeye; Sophia Schindlbeck mit Kaiser; Tobias Thoenes mit Priscilla van de Herkkant; Frederic Tillmann mit Cashtender; Philipp Weishaupt mit A.N. Barney, Coros, Finea de Beaufour; Daniel Wolke mit Nolan

Fünfjährige Pferde: Christian Ahlmann mit Querido; Hannes Ahlmann mit Coquetto; Finn Appelhans mit Caja; Niklas Betz mit Balino, Conrad; Kendra Claricia Brinkop mit Oak Grove’s Heartthrob; Karl Brocks mit Charlott, Spirit; Robert Bruhns mit Cemperor; Stephi de Boer mit Loverboy; Anna-Lena Ewert mit Lady Vagabond; Sönke Fallenberg mit Corneo; Matthias Gering mit Corablue; Sophie Hinners mit Lambrusco; Marvin Jüngel mit Pessoa; Marie Ligges mit Hickstead Blue; Tobias Meyer mit Casithargos-H, Con Sugar-H; Oliver Ross mit Otto de la Roche; Angelique Rüsen mit Cerwyn Fondcombe, Do you du Seigneur; Tom Schewe mit Hercules, Koko Kannan; Tobias Thoenes mit Quantro van de Vogelzang; Frederic Tillmann mit Classe Pour Toi, Don Paolo, Viva Blue; Tilo Tucht mit Del Mar; Alexander Uekermann mit Diathletico; Mareike Weise mit Camilla; Lea Wischnewski mit O’Pilot

Sire of the world: Sebastian Adams mit Kolibris Vulkano Dree Boeken; Hannes Ahlmann mit Nerrado; Tobias Meyer mit Take a last Chance van de Braembeier-H; Philip Rüping mit Casallco, Castlefield Cornelious; Richard Vogel mit Carlchen

Weitere Informationen www.zangersheide.com.

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 22. bis 26. September in St. Tropez/FRA

Daniel Deusser (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen)

Weitere Informationen www.jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr.

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO) vom 22. bis 26. September in Kronenberg/NED

CSIOCh: Emma Bachl; Amy Helfrich; Naomi Himmelreich; Tony Stormanns; Fabio Thielen

CSIOJ: Johanna Beckmann; Mick Haunhorst; Lasse Nölting; Ann-Sophie Seidl; Romy Rosalie Tietje

CSIOY: Leila Bingold; Antonia Ercken; Emilia Löser; Matthis Westendarp; Henning Athens

CSIOP: Emile Baurand; Hanna Bräuer; Lilli Marie Carius; Jonna Esser; Lara Tönnissen

Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu.

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 22. bis 26. September in Roeser/LUX

CSI3*: Maximilian Bremicker; Anna-Maria Grimm; Felix Hassmann; Steffen Hauter; Christoph Könemann; Mylen Kruse; Marco Litterscheidt; Alexander Müller; Kathrin Müller; Nicola Pohl ; Wolfgang Puschak; Karl-Georg Schäfer; Alexander Schill; Maximilian Schmid; Jörne Sprehe; Otto Steurer; Michael Vieweg; Lucas Wenz; David Will

CSI1*: Thomas Beier; Maximilian Bremicker; Carolina Gebel; Christian Götz; Felix Hassmann; Steffen Hauter; Theresa Heger; Victoria Kiefer; Christoph Könemann; Mylen Kruse; Thomas Kuck; Anna-Katharina Lefelmann; Matthias Lienhop; Marco Litterscheidt; Alexander Müller; Marc Ostberg; Louisa Petersen; Milena Pertersen de Cima; Wolfgang Puscham; Lisa Schill-Huber; Maximilian Schmid; Jörne Sprehe; Emily Strauss; Maren Tiefenbacher; Marie-Estelle Utz; Michael Viehweg; Lucas Wenz; Anuschka Zewe

Weitere Informationen unter www.jumping.lu.

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 23. bis 26. September in Canteleu/FRA

Maxime Perez (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.equi-normandie.fr.

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

