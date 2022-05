Sport am Wochenende: Endlich wieder Hamburger Derby! Außerdem Pferd International, CSIO Rom und mehr

Im Norden und Süden Deutschlands warten die Highlights im Turniersports innerhalb Deutschlands. Darüber hinaus geht es beim CSIO Rom in die nächste Etappe der Nationenpreis-Serie und in Barborowko (POL) geht unter anderem Ingrid Klimke in der langen Vier-Sterne-Vielseitigkeit an den Start.

Internationales Spring- und Dressurturnier und Deutsches Spring- und Dressurderby vom 25. bis 29. Mai in Hamburg

Endlich wieder so richtig Derby! Nach dem Totalausfall 2020 und der abgespeckten Version 2021 (in beiden Fällen aufgrund der Corona-Pandemie) startet das Hamburger Derby nun wieder wie gewohnt mit reichlich Prüfungen und Stadien. Die Karten für Besucher sind für manche Tage sogar schon ausverkauft!

Alle sind sie da, die großen nationalen und internationalen Namen des Springsports. Im Dressursport wird es vor allem national spannend. Das traditionelle Pony Dressur-Derby steht auf dem Plan, die Großen messen sich in einer U25- und in der Vier-Sterne-Tour. Last but not least zieht auch die St.GEORG-Redaktion vom Büro kurzzeitig um aufs Derbygelände und berichtet für Sie von vor Ort. ClipMyHorse.TV überträgt alle Prüfungen, ausgenommen die Global Champions Tour. Auch der NDR und das ZDF übertragen an mehreren Tagen live vom Derby.

Fernsehzeiten und weitere Informationen unter: www.hamburgderby.de

Internationales Spring- und Dressurturnier „Pferd International“ mit Deutschen Meisterschaften Para-Dressur vom 26. bis 29. Mai in München-Riem

Olympia-Ersatzpaar Annabelle und Helen Langehanenberg werden dabei sein, aber auch Isabell Werth mit Quantaz, Benjamin Werndl mit Daily Mirror, Fabienne Müller-Lütkemeier mit ihrer Louisdor-Finalistin Valencia As und weitere Top-Paare werden in der Dressurarena in München-Riem anzutreffen sein. Springen ist bis Zwei-Sterne ausgeschrieben, und auch dort warten einige bekannte Gesichter auf hoffentlich viele Zuschauer live vor Ort und vor den Bildschirmen (ClipMyHorse.TV überträgt ab 26.5.). Darunter sind der ehemalige Deutsche Meister Felix Haßmann, die amtierende Deutsche Meisterin Sophie Hinners, die Weltmeisterin von 2018, Simone Blum, das Dagobertshausener Duo Richard Vogel und David Will und viele weitere mehr. Last but not least werden die Para-Dressurreiter die Deutschen Meisterschaften auf der Pferd International austragen.

Weitere Informationen unter: www.pferdinternational.de

Nationales Fahrturnier mit WM-Sichtung für Einspänner vom 26. bis 29. Mai in Greven

Weitere Informationen unter: www.stmartin.de/

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 25. bis 29. Mai in Rom/ITA

Bundestrainer Otto Becker steht nach Abu Dhabi erneut ein Fünf-Sterne-Nationenpreis bevor. Das CSIO in Rom gehört jedoch nicht zur FEI-Nationenpreisserie, sondern wird von einem Uhrenhersteller gesponstert. Einige neue Gesichter finden sich in Beckers Equipe für Rom. Den traditionsreichen und prestigeträchtigen Großen Preis gewann letztes Jahr David Will mit C Vier. Letzterer geht ja mittlerweile unter dem Iren Cian O’Connor.

Katrin Eckermann (Sassenberg); Christian Kukuk (Hörstel); Jörne Sprehe (Fürth); Jana Wargers (Emsdetten); Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach).

Weitere Informationen unter: www.piazzadisiena.it

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 25. bis 28. Mai in Opglabbeek/BEL

Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Jens Hilbert (Darmstadt); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Zoe Osterhoff (Hamm).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. bis 29. Mai in Eindhoven/NED

Christoph Könemann (Deutschland).

Weitere Informationen unter: www.csi-eindhoven.nl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/CCI4*-S/CCI3*-S/CCI2*-S/CCI1*-Intro/CCIYH2*-S) vom 26. bis 29. Mai in Baborowko/POL

Nachdem sie ihren Bobby nun verletzungsbedingt in Rente geschickt hat, sattelt Ingrid Klimke am Wochenende die Stute Siena für die lange Vier-Sterne-Vielseitigkeit in Polen. In der wichtigsten Prüfung von Barborowko stehen insgesamt nur 19 Reiter-Pferd-Paare auf der Starterliste. Auch die Olympiasieger Michael Jung und Julia Krajewski sowie Christoph Wahler werden in Barborowko an den Start gehen.

CCI4*-L: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Ingrid Klimke (Münster); Ben Leuwer (Wachtberg).

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Schriesheim); Caro Hoffrichter (Duisburg); Michael Jung (Horb); Hanna Knüppel (Elsfleth); Andreas Ostholt (Warendorf); Jerome Robine (Warendorf); Antje Schöniger (Lengenfeld); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCI3*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Arne Bergendahl (Hamminkeln); Andreas Dibowski (Döhle); Caro Hoffrichter (Duisburg); Beeke Jankowski (Schmalensee); Pauline Knorr (Warendorf); Janna Koch (Salzhausen); Julia Krajewski (Warendorf); Marco Krüger (Munster); Emma Kümmel (Grimmen); Ben Leuwer (Wachtberg); Nocoletta Massmann (Bad Homburg); Jan Matthias (Lindewitt); Sabrina Mertens (Heidmühlen); Pia Münker (Wachtberg); Jerome Robine (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf); Dirk Schrade (Heidmühlen); Moritz Sponagel (Salzhausen); Leo von Schmeling (Hamburg); Johanna Zantop (Münster).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Schriesheim); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Franziska Keinki (Neustadt); Hanna Knüppel (Elsfleth); Tabea Knüppel (Egestorf); Julia Krajewski (Warendorf); Leni Lehnard (Warendorf); Ben Leuwer (Wachtberg); Sven Lux (Horb am Neckar); Jan Matthias (Lindewitt); Tom Meier (Salzhausen); Anna-Luisa Millies (Seesen); Andreas Ostholt (Warendorf); Daniel Rapp (Eberdingen); Bernhard Reemtsma (Groß Walmstorf); Jerome Robine (Warendorf); Nele Spiering (Elmenhorst); Moritz Sponagel (Salzhausen); Kaya Thomsen (Lindewitt); Neele Sophie Wittkohl (Schmalensee); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI1*-Intro: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Vanessa Bölting (Münster); Leonard Brüssau (Schriesheim); Jule Christin Gürgens (Seebad Bansin); Maxima Hohenhorst (Ahlen); Beeke Jankowski (Schmalensee); Lisa Jöhnk (Schwedeneck); Carlo Klippel (Winsen); Pauline Knorr (Warendorf); Tabea Knüppel (Egestorf); Leni Lehnard (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Jan Matthias (Lindewitt), Nike Meier (Salzhausen); Corina Rapp (Eberdingen); Jana Schoupal (Mannheim); Nele Spiering (Elmenhorst); Stella Maria Stöhr (Kleinmachnow); Kaya Thomsen (Lindewitt); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCIYH2*-S: Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Schriesheim); Andreas Dibowski (Döhle); Sabine Friedrich (Hähnichen);Nadine Marzahl (Munster); Jana Schoupal (Mannheim); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

Weitere Informationen unter: www.festiwal.baborowko.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L) vom 25. bis 29. Mai in Houghton Hall/GBR

Elisa Abeck (Köln); Johanna Marloh (Seevetal).

Weitere Informationen unter: www.musketeer.co.uk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 27. bis 29. Mai in Morghengo, Caltignaga/ITA

Stefanie Lahmer (Kaufbeuren).

Weitere Informationen unter: www.eventing.it

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/CAI3*-H1) vom 26. bis 29. Mai in Pisecne nad Dyji/CZE

CAI3*-H4: Mareike Harm (Negernbötel).

CAI3*-H1: Martin Stötzer (Erfurt).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/2*/Y2*/J2*/2* Pas de Deux/2* Gruppen/J2* Gruppen/1*/J1*/Ch1*/J1* Pas de Deux/1* Gruppen) vom 26. bis 29. Mai in Lier/BEL

CVI3*: Damen: Barbara Köhler (Zweibrücken); Jolina Ossenberg-Engels (Altena); Pauline Riedl (Aachen); Chiara Plate (Münster); Stefanie Hägele (Neckarsulm); Kathrin Meyer (Hamburg); Herren: Thorben Hoppe (Wulfsen); Viktor Brüsewitz (Wulfsen);

CVI3* Pas de Deux: Jolina Ossenber-Engels (Altena)/Timo Gerdes (Iserlohn).

CVI3* Gruppen: VV Köln-Dünnwald II; Handorf Sudmühle I; Team Salzmünde 1.

CVI2*: Jana Schumacher (Ockfen).

CVIY2*: Damen: Philine Lindhorst (Hamburg); Vanessa Litzwitz (Börnsen); Herren: Philip Goroncy (Drensteinfurt); Jonathan Geib (Zweibrücken).

CVIJ2*: Damen: Alina Ribitzki (Zweibrücken); Romy Schlange (Hamburg); Johanna Timm (Wentorf); Mia Kluge (Wentorf); Michelle Husser (Trassem); Emely Hendle (Freudenburg); Alisa Koopmann (Altena); Paula Waskowiak (Kirchlengern); Lena Froböse (Minden); Julia Tiggemann (Drensteinfurt).

CVI2* Pas de Deux: Adele Schröder (Gladbeck)/Sophie Wegener (Herne).

CVI2* Gruppen: Tus Fortuna 1884 Saarburg e.Vaulter S-Team; T1 VV Vomerdingsen.

CVIJ2*: Juniorteam VV Köln Dünnwald II; Juniorteam Brakel I; HWR Junior I; Equus Team I.

CVI1*: Damen: Charlotte Reiche (Bad Lausick); Pia Nath (Magdeburg); Herren : Cjell Aaron Richert (Boostedt).

CVIJ1*: Damen: Mia Bugge (Hamburg); Justin Lindhorst (Hamburg); Mira Thiel (Mannheim); Finja Eyers (Bad Driburg); Seraphia Neuhaus (Magdeburg); Alina Kadriu (Biederitz); Lina Wiedermann (Magdeburg); Joke Tepest (Kleve); Nele Angelbeck (Stemwede); Herren: Lukas Heitmann (Hamburg).

CVICH1*: Damen: Pia Keindorff (Barleben); Julietta-Maria Pauls (Zweibrücken); Emelia Krämer (Heiligenwald); Carlotta Brandt(Benndorf).

CVIJ1*: Carina Besker (Neukirchen-Vluyn)/Lea Durasin (Neukirchen-Vluyn).

CVI1* Gruppen: VRG Südwestpfalz.

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/2*/Y2*/J2*/J2* Pas de Deux/J2* Gruppen/1*/J1*/Ch1*/J1* Pas de Deux/1* Gruppen) vom 26. bis 29. Mai in Bern/SUI

CVI3*: Damen: Sophie Hofmann (Koblenz); Hanna Steverding (Herxheim); Jasmin Glahn (Großbundenbach); Selina Schmidt (St. Ingbert).

CVI3* Pas de Deux: Annika Dietrich (Mainz)/Ina Rick (Mainz).

CVI3* Gruppen: VFZ Mainz-Ebersheim; Pegasus Mühlacker.

CVI2*: Damen: Fiona Petters (Frankfurt).

CVIY2*: Damen: Alice Leyer (Brackenheim); Helen Leyer (Brackenheim); Jannika Marie Kirchner (Frankfurt).

CVIJ2*: Damen: Leni Allinger (Heilbronn); Luisa Rossitsch (Ingelheim am Rhein); Simon Stolz (Bodenheim).

CVIJ2* Pas de Deux: Sina Seiderer (Mommenheim)/Jana Steinmetz (Ingelheim).

CVIJ2* Gruppen: Mainz-Ebersheim.

Weitere Informationen unter: www.cvi-switzerland.ch

Internationales Distanzturnier (CEI3* 160) vom 26. bis 28. Mai in Castelsagrat/FRA

Sabrina Arnold (Kirchheim).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120/CEIYJ2* 120) vom 27. bis 28. Mai in Weikersdorf/AUT

CEI2* 120: Alessia Dollinger (Halblech).

CEIYJ2* 120: Finnja Röhm (Vaihingen).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Zuidwolde/NED vom 25. bis 28. Mai; www.chdewolden.nl

CSI2*/1*/YH Chard/GBR vom 26. bis 29. Mai; www.chardequestrian.co.uk

CSI2*/U25/YH Budapest/HUN vom 26. bis 29. Mai; www.nemzetilovarda.hu