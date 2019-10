Sport am Wochenende: Es geht noch einmal in den Busch!

Nationenpreis im niederländischen Boekelo und mehr Nennungen als je zuvor beim Strzegom October Festival: Die Vielseitigkeitsreiter wollen es dieses Wochenende noch einmal wissen!

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) in Boekelo/NED

2500 Einwohner hat das niederländische Dorf Boekelo – in den nächsten Tagen kommen noch einmal 100 Pferde und Reiter dazu. Bei der letzten Nationenpreisprüfung für die Vielseitigkeitsreiter in diesem Jahr sind auch einige deutsche Paare am Start. Für Sandra Auffarth und ihren Neuzugang Let’s Dance wird es zum Beispiel die erste gemeinsame lange Vier-Sterne-Prüfung. Beim CCIO4*-S in Waregem vor wenigen Wochen landeten die beiden bereits auf dem vierten Platz – ein vielversprechendes Paar für die Zukunft! Gleiches gilt für Ingrid Klimke und ihre Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde 2018, die Askari-Tochter Asha P. Mit drei Pferden wird Michael Jung in das Geschehen eingreifen: Neben Highlighter und Creevagh Cooley steht er auch mit der nach einer längeren Verletzungspause wieder genesenen Rocana auf der Starterliste.

Sandra Auffarth (Ganderkesee); Vanessa Bölting (Münster); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Michael Jung (Horb); Ingrid Klimke (Münster); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Anna Siemer (Salzhausen); Nils Trebbe (Telgte); Christoph Wahler (Warendorf)

Weitere Informationen unter www.military-boekelo.nl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/4*-L/3*-S/3*-L/2*-L/1*-Intro/P2*-L) in Strzegom/POL

Fast 450 Pferde werden dieses Wochenende im polnischen Strzegom auf die Geländestrecke gehen – darunter auch eine ganze Armada von deutschen Startern. Sieben internationale und drei nationale Prüfungen stehen beim October Festival auf dem Programm. So werden unter anderem Peter Thomsen, Andreas Dibowski und Nadine Marzahl im CCI4*-S antreten. Aber auch viele Nachwuchstalente nutzen die letzte Chance, um in diesem Jahr noch einmal unter freiem Himmel an den Start zu gehen.

CCI4*-S: Emma Brüssau (Warendorf); Andreas Dibowski (Döhle); Sophie Grieger (Ohlstadt); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Sven Lux (Elmenhorst); Nadine Marzahl (Munster); Antje Schöniger (Lengenfeld); Aline Stahn (Calden); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Jule Wewer (Hamburg)

CCI4*-L: Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Chistina Paintmayer (Eggenfelden); Peter Thomsen (Kleinwiehe)

CCI3*-S: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Jennifer Miriam Bergmann-Krüger (Am Mellensee); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Stephanie Böhe (Betzendorf); Andreas Brandt (Neuburg); Emma Brüssau (Warendorf); Annegret Fechner (Jüterbog); Katharina Grupen (Sassenberg); Caro Hoffrichter (Duisburg); Heike Jahncke (Elsoff); Juliana Kaup (Warendorf); Pauline Knorr (Egestorf); Janna Koch (Salzhausen); Marco Krüger (Munster); Malinda Leon (Steinhagen); Elmar Lesch (Thomasburg); Libussa Lübbeke (Wingst); Sven Lux (Elmenhorst); Lena Pede (Dahme/Mark); Philipp Riedesel (Altkamp); Sina Siegle (Weil der Stadt); Maximilian Sponagel (Großensee); Moritz Sponagel (Seevetal); Aline Stahn (Calden); Julia Stiefele (Metzingen); Linda Stiefelmeyer (Neißeaue); Kaya Thomsen (Lindewitt)

CCI3*-L: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Calvin Böckmann (Lastrup); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Lara Krüger (Hamburg); Sabrina Labes (Rathjensdorf); Tamara Langhof (Seeg); Libussa Lübbeke (Wingst); Nadine Marzahl (Munster); Philipp Riedesel (Altkamp); Anja Schöniger (Lengenfeld); Dirk Schrade (Heidmühlen); Joelle Celina Selenkowitsch (Achim); Leo von Schmeling (Hamburg); Charlotte Whittaker (Ampfing)

CCI2*-L: Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Helena Bottermann (Voerde); Andreas Brandt (Neuburg); Andreas Dibowski (Döhle); Johanna Fahle (Twistetal); Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Tim Fürst (Stadtlauringen); Philine Ganders Meyer (Altenberge); Petra Glinski (München); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Lisa Hemmer (Speyer); Hanna Jensen (Tetenhusen); Ben Philipp Knaak (Norderstedt); Pauline Knorr (Egestorf); Carina Koch (Duisburg); Marco Krüger (Munster); Anna-Catharina Lafrenz (Eyendorf); Jana Lehmkuhl (Voerde); Elmar Lesch (Thomasburg); Stella-Madeleine Marxer (Berlin); Kira Meyer (Lindern); Andreas Ostholt (Warendorf); Christina Paintmayer (Eggenfelden); Amelie Reisacher (Memmingen); Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf); Sophie-Marie Schulze (Cavertitz); Felicia von Baath (Salzhausen); Konstantin von Wengersky (Rheinberg); Julia Warner (Bleckede); Charlotte Whittaker (Ampfing); Johanna Zantop (Münster)

CCI1*-Intro: Leonie Baumert (Roßwein); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Katharina Frahm (Dummerstorf); Franziska Haunhorst (Hannover); Lisa Hemmer (Speyer); Pauline Knorr (Egestorf); Tabea Knüppel (Egestorf); Marco Krüger (Munster); Ferdinand Lübbeke (Wingst); Moritz Sponagel (Seevetal); Julia Stiefele (Metzingen)

CCIP2*-L: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt); Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal); Silva Kelly (Engen); Theda Knop von Schwerdtner (Bruchköbel); Carina Koch (Duisburg); Ella Krüger (Hamburg); Jule Krüger (Hamburg); Johannes Munk (Wunsdorf); Antonia Peiss (Bippen); Smilla Maline Philipp (Elsdorf); Cecile Rother (Marienburg); Pita Schmid (Neumark); Lisa Schröder (Mückendorf-Baruth); Emilia Vogel (Ratingen); Macy Louise Wendt (Klietz); Linn Zepke (Telgte)

Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl/en

Internationales Springturnier (CSI4*) in Beijing Bird’s Nest/CHN

Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Daniel Deusser (Deutschland)

Weitere Informationen unter www.equinechina.com

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*-W) in Rabat/MAR

Marco Litterscheidt (Rheinbach)

Weitere Informationen unter www.frmse.ma

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/P/J/U25) in Chevenez/SUI

CSIOCh: Jacob Feyler (Mitwitz); Teresa Häsler (Chemnitz); Milena Petersen de Cima (Starnberg); Charlotte Stuppi (Homburg); Fabio Thielen (Losheim); Romy Rosalie Tietje (Gnutz); Emilia Gushurst (Berg)

CSIOP: Jonna Esser (Wipperfürth); Mika Fallenberg (Ennigerloh); Katia Hansjosten (Lennestadt); Eva Kunkel (Langenselbold); Lea Palster (Horstmar); Fabio Thielen (Losheim); Louis-Fynn Tschischke (Vlotho)

CSIOJ: Lea-Sophia Gut (Biberach); Alia Knack (Sauldorf); Julie Thielen (Losheim)

CSIOU25: Lea-Sophia Gut (Biberach); Alia Knack (Sauldorf); Marian Müller (Dettighofen)

Weitere Informationen unter www.oeuvray-smits.ch

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/YH Opglabbeek/BEL vom 10. bis 13. Oktober; www.sentowerpark.com

CSI 2*/1*/YH MET Oliva vom 8. bis 13. Oktober; www.metoliva.com