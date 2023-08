Sport am Wochenende: Europameisterschaft Springreiten, Bundeschampionate, WM Ponyfahrer und mehr

Die meisten Augen der Pferdesportfans sind dieser Tage wohl auf die Europameisterschaften Springreiten in Mailand gerichtet. Highlight aus Sicht der Pferdezucht sind die Bundeschampionate in Warendorf. Bei beiden Gelegenheiten ist St.GEORG live vor Ort, um zu berichten. Außerdem steht die WM der Ponyfahrer an.

Bundeschampionate vom 30. August bis 3. September in Warendorf

Wir vom St.GEORG sind live vor Ort dabei, wenn nun am Wochenende die Siegerschärpen an die diesjährigen Bundeschampions im Gelände, im Reitpferde- und Dressurpferde-Viereck sowie im Springparcours verteilt werden. Gerade sind schon die Dressurpferde im Viereck unterwegs, um sich auf direktem Wege fürs Finale zu qualifizieren. Unsere Eindrücke der Champions und Teilnehmer lesen Sie wie immer aktuell auf st-georg.de. Alle Prüfungen werden von ClipMyHorse.TV übertragen.

Weitere Informationen unter: www.hkmbundeschampionate.de

Deutsche Meisterschaft Einspänner-Fahrer (Pferde) vom 31. August bis 3. September in Gronau-Epe

Weitere Informationen unter: https://de-de.facebook.com/Reitverein.Epe/

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 30. August bis 3. September in Ising am Chiemsee

Weitere Informationen unter www.chiemseepferdefestival.de

AUSLANDSSTARTS

Europameisterschaften Springen (CH-EU-S) vom 29. August bis 3. September in Mailand/ITA

Es ist wieder EM-Zeit! Passend dazu gibt es „Extrapost“ in Form eines täglichen Newsletters von Chefredakteur Jan Tönjes, der zum Start in den Tag alles Wichtige für alles Anstehende bereithält. Hier geht’s zur Anmeldung. Heute startet um 13.15 Uhr das Zeitspringen. Gerrit Nieberg und Ben sind als erste für Deutschland dran und werden als elftes Paar in den Parcours auf der San Siro Rennbahn einreiten.

Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; Christian Kukuk (Hörstel) und Mumbai 3; Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431; Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Zineday.

Weitere Informationen unter: www.milanojumping2023.com

Weltmeisterschaften der Ponyfahrer (CH-M-P-A 4/2/1) vom 30. August bis 3. September in Oirschot/NED

Vor zwei Jahren gingen die Deutschen bei den Weltmeisterschaften der Ponyfahrer noch gänzlich leer aus, was die Medaillen angeht. Bester Deutscher war damals Niels Kneifel, der die „Holzmedaille“ gewann, also Vierter wurde. Kneifel ist auch dieses Jahr wieder am Start, ebenso wie Steffen Brauchle, Patrick Harrer und sechs Fahrerinnen und Fahrer bei den Zwei- und Einspännern der Ponys.

CH-M-P-A 4: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler) mit Dana 409, Diamant 568, Mastro S Princess, Nepomuk 362, T’pau; Patrick Harrer (Straubenhardt) mit Blackblaze Cassiano, Meladelle’s Avanti, Montana 709, Uiterwaarden’s Mystery Man, Weidehoeks Calvin; Niels Kneifel (Wunstorf) mit Essenakkers Wonderboy, Topper 14, Weidekoeks Henkie; Weltevreden’s Purple Rain, Ysselvliedts Cosmar.

CH-M-P-A 2: Antonia Brechtken (Wuppertal) mit Duncan Jack, Nebo Pollyanna, Noblesse Oblige Touch Me; Tobias Fiefhaus (Wettringen) mit Alvarino 3, Carlos 783, Gustav 354; Rene Jeurink (Hoogstede) mit Celano TG, Donchelli, Three-Stars; Christof Weihe (Minden) mit Arvalon Braint, Dango 9, Rock Felix.

CH-M-P-A 1: Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler) mit Bella Donna 141; Niels Grundmann (Fredenbeck) mit Tadeus 7; Sandra Schäfer (Nordwalde) mit Carino S.

Weitere Informationen unter: www.ponydrivingoirschot.com

Weltmeisterschaft Distanzreiten Junioren/Junge Reiter am 2. September in Castelsgrat/FRA

Marlen Grell mit Djebel Rio und Philipp Hähnel mit Dabir

Informationen: www.fei.org

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 28. August bis 3. September in Bridgehampton NY/USA

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: www.hamptonclassic.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. August bis 03. September in Lier/BEL

Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Daniel Deußer (Deutschland); Daniel Lahmann (Twistringen); Maximilian Lill (Hennef); Sarah Nagel-Tornau (Attendorn); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Anna-Lisa Schlüter (Königswinter); Cederic Wolf (Buchholz).

Weitere Informationen unter: www.azelhof.be

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S) vom 31. August bis 03. September in Chvalsiny – Borova/CZE

CCI2*-L: Pita Schmid (Neumark).

CCI2*-S: Victoria Orterer (München).

Weitere Informationen unter: www.borova-eventing.cz

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1*/YH Exloo/NED vom 30. August bis 3. September; www.hippischcentrumexloo.nl/