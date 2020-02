Sport am Wochenende: In Neumünster wird es international!

Die VR Classics in Neumünster zählen zu den traditionsreichsten Pferdesport-Events in Deutschland. Im Dressurviereck geht es um Weltcup-Punkte, die Springreiter treten unter anderem in der letzten Wertungsprüfung für die Bemer Riders Tour an.

Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier „VR Classics“ (CDI-W/CSI3*) in Neumünster

Zunächst einmal die Zahlen: 1951 fand das erste Reitturnier in den Holstenhallen statt – damit feiern die VR Classics in diesem Jahr ihre 70. Auflage. Seit 1987 ist Neumünster zudem Station für den Weltcup der Dressurreiter. Und der lockt auch in diesem Jahr wieder das Who’s who des deutschen Dressursports in den Norden. Mit dabei sind Isabell Werth und Emilio, Jessica von Bredow-Werndl und Dalera, Benjamin Werndl und Famoso, Sönke Rothenberger und Santiano sowie Helen Langehanenberg und Damsey. Im Parcours zählt die finale Etappe der Bemer Riders Tour zu den Höhepunkten des Wochenendes. Momentan führt der dreifache Derby-Sieger Nisse Lüneburg das Ranking, der mit seinen Siegen in Hamburg und Paderborn ordentlich Punkte sammeln konnte. Auf Platz zwei liegt aktuell David Will. Die endgültige Entscheidung fällt dann am Sonntag im Großen Preis von Neumünster.

Internationales Springturnier (CSI3*) vom in Vilamoura/POR

Celina von Daniels (Köln)

Internationales Springturnier (CSI U25) in Wellington FL/USA

Klas-Kristoff Kudlinski (Bordesholm)

Internationales Dressurturnier (CDIY/J/Am) in Le Mans/FRA

CDIY: Franz Otto Damm (Zerbst); Tabea Schroer (Groß-Gerau); Emely van Loon (Mandelbachtal)

CDIJ: Valentina Pistner (Bad Homburg)

CDIAm: Isabell Weissenfels (Neustadt)

