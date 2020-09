Sport am Wochenende: Jede Menge Deutsche Meister gesucht!

Olympia musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, aber wenigstens auf nationaler Ebene wird es dieses Wochenende noch einmal richtig spannend. In Balve, Riesenbeck und Wahlsdorf-Liepe geht es in unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen um die Deutschen Meisterschaften.

Deutsche Meisterschaften Dressur in Balve

Aufgrund der Corona-Situation müssen auch die Deutschen Meisterschaften in Balve dieses Jahr ganz ohne Zuschauer stattfinden. Dafür ist der gesamte Olympiakader der Dressurreiter dabei! Neben Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl, Dorothee Schneider und Isabell Werth, kämpfen auch Sönke Rothenberger, Ingrid Klimke, Helen Langehanenberg und Hubertus Schmidt um den Titel. Außerdem ist Balve sowohl eine Station für den Piaff-Förderpreis, bei dem die besten Nachwuchsreiter im Fokus stehen, als auch für den Nürnberger Burg-Pokal, bei dem es dann um die talentiertesten vierbeinigen Youngster geht. St.GEORG wird live aus Balve berichten.

Deutsche Jugendmeisterschaften Springen in Riesenbeck

Die Deutschen Meister der Nachwuchs-Dressurreiter sind bereits gefunden, nun wird es im Parcours spannend. In den Altersklassen Children, Pony, Junioren und Junge Reiter werden neue Titelträger gekürt. Johanna Beckmann, die amtierende Deutsche Meisterin der Pony-Springreiter, geht altersbedingt inzwischen bei den U18-Reitern an den Start. Wer in diesem Jahr ganz oben auf dem Treppchen stehen wird, entscheidet sich am Sonntag.

Deutsche Pony-Meisterschaften Vielseitigkeit (CCI2*-L, CCIP2*-L) in Wahlsdorf-Liepe

Für die Pony-Vielseitigkeitsreiter geht es dieses Wochenende nach Wahlsdorf-Liepe zu den Deutschen Meisterschaften. Geritten wird dort eine CCIP2*-Prüfung, auch das U16-Bundesfinale soll in diesem Rahmen ausgetragen werden. Die Junioren und Jungen Reiter sind dann vom 1. bis 4. Oktober in Luhmühlen an der Reihe.

Championat der Berufsreiter Dressur in Darmstadt-Kranichstein

Internationales Springturnier (CSI2*, CSIYH1*, CSIAmA) in Herzlake

Internationales Springturnier (CSI5*) in St. Tropez/FRA

Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Marcus Ehning (Borken).

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Busto Arsizio/ITA

CSI3*: Marco Litterscheidt (Rheinbach); Lisa-Marie Mailand (Trittau); Marcel Wolf (Eschweiler). CSI1*: Nina Ganzenmüller (Ehingen).

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Gorla Minore/ITA

CSI3*: Cristine Ludäscher (Rümmingen); Marcel Marschall (Altheim). CSI1*: Pia Singer (Schmidtmühlen).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vejer de la Frontera/ESP

Nicola Pohl (Marburg); David Will (Marburg).

Internationales Pony-Springturnier (CSIP) in Opglabbeek/BEL

Constanze Klokkers (Billerbeck).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) in Palmanova/ITA

CCI3*-S: Fabian Held (Massenhausen); Tamara Langhof (Seeg). CCI3*-L: Wolf-Dieter Eckl (Ochsenfurt); Julia Lieske (Lorch); Meike Weber (Eurasburg). CCI2*-S: Victoria Eiler (München); Sophie Grieger (Massenhausen); Anna Haag (Nördlingen); Amelie Reisacher (Memmingen); Katja Wolf (Ditzingen). CCI2*-L: Tamara Langhof (Seeg); Robert Sirch (Pähl). CCI1*-Intro: Amelie Reisacher (Memmingen).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L) in Varsseveld/NED

CCI3*-S: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Warendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Sophie Leube (Hamm); Ben Leuwer (Wachtberg); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Pia Münker (Wachtberg); Elena Otto-Erley (Warendorf); Lea Ruff (Magstadt); Jörn Warner (Unna). CCI3*-L: Jörn Warner (Unna). CCI2*-S: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Daniela Czech-Ruff (Magstadt); Lea-Sophie Denker (Bocholt); Felix Etzel (Warendorf); Philine Ganders-Meyer (Altenberge); Betti Hallwig (Wiehl); Carolin Hörning (Rutesheim); Ben Leuwer (Wachtberg); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Jennifer Kristin Milberg (Ratingen); Pia Münker (Wachtberg); Gwendolin Sophie Schreiner (Stuttgart); Moritz Sponagel (Seevetal); Julia Stiefele (Metzingen). CCI2*-L: Nicolai Aldinger (Egestorf); Vanessa Bölting (Münster); Felix Etzel (Warendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Eva Terpeluk (Allmendingen); Kaya Thomsen (Lindewitt).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

