Sport am Wochenende: Jetzt geht’s wieder los!

Basel, Münster, Neustadt/Dosse, Wellington und mehr – am Wochenende nimmt das Turnierkarussell wieder Fahrt auf.

Hierzulande wird beim CSI2* in Neustadt/Dosse international gesprungen. Das Turnier findet erstmals parallel zum „Schaufenster der Besten“ in der Graf von Lindenau-Halle statt, der Körung des Pferdezuchtverbands Brandenburg-Anhalt.

Infos: csi-neustadt-dosse.de/

AGRAVIS-Cup in Münster

In die Halle Münsterland lockt der Agravis-Cup sowohl Spitzensportler als auch regionale Stars, unter anderem bei der traditionellen „Bauernolympiade“. Auf die Springprüfungen freut sich unter anderem Aachen-Sieger Gerrit Nieberg mit seinen Nachwuchsstars. Und in der Dressur kann man sich u.a. auf die Reitmeisterinnen Dorothee Schneider und Lokalmatadorin Ingrid Klimke freuen sowie auf Shooting Star Katharina Hemmer.

Start- und Ergebnislisten finden Sie hier.

Weltcup-Turnier in Basel

In Basel geht es für Dressur- und Springreiter um Weltcup-Punkte. Im Parcours stehen für Deutschland Hans-Dieter Dreher, Marcus Ehning, Jana Wargers, Mario Stevens, Pia Reich und auch Josch Löhden und Christoph Könemann auf der Teilnehmerliste. Im Viereck unterwegs sind Matthias Alexander Rath (Destacado), Sönke Rothenberger Matchball), Jessica von Bredow-Werndl (Dalera BB) und Isabell Werth (Emilio).

Und: Basel ist das Finale des Weltcups der Voltigierer!

Start- und Ergebnislisten im Überblick

Weltcup gibt’s auch in Wellington

Und zwar für die Dressurreiter. Anna Christina Abbelen, die frisch gebackene Piaff-Förderpreis Siegerin Felicitas Hendricks sowie Michael Klimke nehmen daran teil. Im CDI3* startet Christoph Koschel. Gesprungen wird auf CSI3*-Niveau. Die deutschen Farben halten Richard Vogel und Rupert Carl Winkelmann hoch.

Zeitplan und Ergebnisse

Vier Sterne in Abu Dhabi

Während Richard Vogel in Wellington Sonne tankt, sind seine Kollegen vom Team Dagobertshausen bzw. Pfungstadt in Abu Dhabi unterwegs. Beim dortigen CSI4* springen dieses Wochenende Nicola Pohl, Sophie Hinners und David Will sowie Christian Ahlmann, Jörg und Robin Naeve.

Die Ergebnisse finden Sie hier.