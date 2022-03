Sport am Wochenende: Le Saut Hermès in Paris, Dressursport in Wellington und Ornago

Zwei Jahre lang fiel es Corona-bedingt aus, nun können sich Springsportfans wieder auf das Turnier in Paris freuen – dieses Mal allerdings nicht unter der gläsernen Kuppel des Grand Palais, sondern im Grand Palais Éphémère, einer temporären Konstruktion.

Denn das im Jahr 1900 eröffnete Grand Palais unterzieht sich derzeit einer umfangreichen Restauration. 2024 soll es wieder eröffnet werden und dann bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt als ein Austragungsort der sportlichen Wettkämpfe dienen. Eine temporäre Konstruktion mit rund 10.000 Quadratmetern Eventfläche, ebenfalls am Fuße des Eiffelturms gelegen, wird daher die Sportstätte der diesjährigen Ausgabe von Le Saut Hermès sein.

Den Großen Preis der letzten Ausgabe von 2019 und auch den im Jahr 2018 konnte übrigens Simon Delestre für das Land der Gastgeber gewinnen. Beide Male saß er dabei im Sattel seines Sponsors Hermès, dem heute 17-jährigen Ryan. Mit ihm konnte sich Delestre vergangenes Wochenende in ‘s-Hertogenbosch (NED) in zwei Springen unter den Top Fünf platzieren. Das hochkarätige 70-köpfige Starterfeld wird unter anderem aus Steve Guerdat bestehen, der zum ersten Mal am Saut Hermès teilnehmen wird. Für Deutschland werden der nun zweifache Rolex Grand Prix-Sieger Daniel Deußer, Christian Ahlmann, Christian Kukuk, Marcus Ehning und Philipp Schulze Topphoff an den Start gehen.

Darüber hinaus gibt es auch eine Tour für die U25-Reiter. Hier halten Niklas Betz und Max Haunhorst die Fahnen hoch.

Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com

Internationales Spring- und Internationales offizielles Dressurturnier (CSI4*/CDIO3*/CDI3*) vom 15. bis 20. März in Wellington/USA

Einen Nationenpreis im Viereck wird diese Woche auch eine Equipe aus Deutschland bestreiten. Michael Klimke, Christoph Koschel, Lars Ligus und Frederic Wandres gehen an den Start. Der Wettbewerb ist zweigeteilt. Zwei Reiter reiten einen Prix St.Georges und eine Inter I, die zwei anderen präsentieren ihre Pferde im Grand Prix und Grand Prix Special.

CSI: Richard Vogel (Marburg).

CDIO: Michael Klimke (Münster); Christoph Koschel (Hagen); Lars Ligus (Hagen); Frederic Wandres (Hagen).

CDI3*: Michael Klimke (Münster).

Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 14. bis 20. März in Vejer de la Frontera/ESP

CSI4*: Jens Baackmann (Münster); Marc Bettinger (Deutschland); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Karin Ernsting (Münster); Daniela Haase (Twistringen); Christian Hess (Heidmühlen); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Daniel Lahmann (Twistringen); Victoria Lauff (Zülpich); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Marcel Marschall (Altheim); Katharina Offel (Deutschland); Julia Schönhuber (Deutschland); Frederike Staack (Diepholz); Jana Wargers (Emsdetten); Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach); Anna Maria Kuhlmann (Neuenkirchen-Seelscheid).

CSI1*: Laura Becker (Duisburg); Katharina Josephine Bombis (Erftstadt); Leonie Franzen (Düsseldorf); Johannes Heckenberger (Ehingen); Aliona Klatte (Lastrup); Christina Klein (Köln); Constantin Lauff (Zülpich); Victoria Lauff (Zülpich); Sylvie Liebing (Straelen); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Leonie Ritter (Ausburg); Fiona Ungers (Köln).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 15. bis 20. März in Oliva/ESP

CSI3*: Pheline Ahlmann (Reher); Timo Beck (Kehl); Leonie Böckmann (Lastrup); Stephi de Boer (Visbek); Sophie Hinners (Vierden); Christoph Kläsener (Emsbüren); Mylen Kruse (Pfungstadt); Josch Löhden (Heeslingen); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Franziska Müller (Hückeswagen); Jörg Oppermann (Gückingen); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schill (Neuried); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Justine Tebbel (Emsbüren); Maurice Tebbel (Emsbüren); Andreas Theurer (Lütjensee); Lisa-Mayleen Thoma (Gütersloh); Alicia von Daniels (Köln); Lucia Voss (Neumünster); Lucas Wenz (Sersheim); Emilia Widmayer (Hamburg); Philine Widmayer (Hamburg); David Will (Marburg); Cedric Wolf (Buchholz).

CSI1*: Pheline Ahlmann (Reher); Jürgen Bauch (Buchholz); Timo Beck (Kehl); Christiane Boos (Prüm); Laureen Budde (Herford); Peter Burkhart (Bad Wurzach); Bettina Eufinger (Elz); Marie Gerdes (Hamburg); Chantal Hebbel (Bergisch Gladbach); Mara Hellweg (Hamburg); Sophie Hinners (Vierden); Thomas Holtrop (Köln); Isabell Hoverath (Grevenbroich); Jacqueline Hustedt (Dörverden); Felix Knoop (Hoogstede); Greta Magdalena Knoop (Hoogstede); Anna-Katharina Lefelmann (Jettingen); Silke Lehmann (Brokstedt); Heinrich Leikert (Wachtberg); Josch Löhden (Hesslingen); Sophie-Luise Löhden (Hamburg); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Franziska Müller (Hückeswagen); Jörg Oppermann (Gückingen); Lisa Oppermann (Gückingen); Michael Ost (Unterheinriet); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Nicola Pohl (Marburg); Paola Poletto (Hamburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Julia Schacht (Deutschland); Laura Marie Schäfer (Pfronstetten); Alexander Schill (Neuried); Lisa Schill-Huber (Neuried); Günter Schmaus (Bad Wurzach); Emilia Schmidt (Berlin); Karl Schneider (Wachtberg); Franz Josef Steiner (Taching am See); Justine Tebbel (Emsbüren); Maurice Tebbel (Emsbüren); Lisa-Mayleen Thoma (Güterloh); Marie-Estelle Utz (Talheim); Beeke Vogeler (Weddingstedt); Alicia von Daniels (Köln); Collin Wenz (Sersheim); Emilia Widmayer (Hamburg); Philine Widmayer (Hamburg); David Will (Marburg); Michel Wittschier (Prüm); Cedric Wolf (Buchholz).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 16. bis 20. März in Gorla Minore

Auf Drei-Sterne-Niveau konnte Harm Lahde in den eltzten Wochen schon einige Erfolge verbuchen. Und auch Hans-Dieter Dreher zeigte mit seinen Pferden wieder flotte Runden. Darauf lässt sich nun hoffentlich auch auf Vier-Sterne-Niveau aufbauen.

CSI4*: Hans-Günther Blum (Zolling); Simone Blum (Zolling); Finja Bormann (Harsum); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Michael Jung (Horb); Christoph Könemann (Deutschland); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Marie Ligges (Ascheberg-Herbern); Anna Ortmann (Zolling); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

CSI1*: Diego Barth Gonzalez (München); Anna Biedermann (Schopfheim); Hans-Günther Blum (Zolling); Finja Bormann (Harsum); Stefanie Engler (Breisach am Rhein); Michael Jung (Horb); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Katharina Mühlbauer (Freising); Anna Ortmann (Zolling); Louisa Petersen (Pähl); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Intenationales Dressurturnier (CDI3*/J/U25) vom 17. bis 20. März in Ornago/ITA

Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl macht sich nach ihrem Weltcup-Triumph von ‘s-Hertogenbosch nun auf ins italienische Ornago, um dort auf Drei-Sterne-Niveau ins Viereck zu reiten. Mit dabei ist auch ihr Bereiter Raphael Netz, amtierender Europameister der Altersklasse U25. In dieser Klasse geht er auch in Ornago an den Start.

CDI3*: Philipp Mücke (München); Claudia Rassmann (Freiensteinau-Nieder.); Matthias Alexander Rath (Kronberg); Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen):

CDIJ: Shona Benner (Billerbeck).

CDIU25: Raphael Netz (Aubenhausen).

Weitere Informationen unter: E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 17. bis 20. März; www.azelhof.be

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 16. bis 20. März; www.sentowerpark.be

CSI2* Ocala/USA vom 17. bis 19. März; www.hitsshows.com