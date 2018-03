Sport am Wochenende mit Weltcup-Finale der Voltigierer, Global Tour-Auftakt und mehr

Weltcup-Finale der Voltigierer und Comeback von Desperados in Dortmund, Global Champions Tour-Auftakt in Mexiko und noch viel mehr – so langsam nimmt das Turniergeschehen wieder Fahrt auf.

Weltcup-Finale Voltigieren sowie internationales Dressur- und Springturnier (CVI-W Finale/CDI5*/CSI4*) in Dortmund

Dortmund wird gleich in mehrfacher Hinsicht eine spannende Sache am kommenden Wochenende. In der Dressur vor allem, weil Mannschaftsolympiasieger Desperados unter Kristina Bröring-Sprehe nach eineinhalb Jahren Turnierabstinenz sein Comeback geben wird. Konkurrenz bekommt der nun 17-jährige Hannoveraner Hengst unter anderem von Therese Nilshagen und Dante Weltino, den beiden schwedischen Shooting Stars aus Lodbergen. Für Deutschland starten außerdem Anabel Balkenhol/Heuberger, Bernadette Brune/Spirit of the Age, Jan-Dirk Gießelmann/Real Dancer, Fabienne Lütkemeier/Fabregaz, Hubertus Schmidt/Imperio, Uwe Schwanz/Hermes, Andrea Timpe/Don Darwin und Isabell Werth/Don Johnson.

Dortmund ist außerdem erneut Schauplatz des Weltcup-Finales der Voltigierer. Und die Deutschen haben erneut gute Chancen. Neun Athleten treten für die Bundesrepublik an in der Damen-, der Herren- und der Pas de Deux-Konkurrenz: Kristina Boe, Corinna Knauf, Jannis Drewell (Titelverteidiger), Viktor Brüsewitz, Jannik Heiland, Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs sowie Jolina Ossenberg-Engels und Timo Gerdes.

Christine Meyer zu Hartum ist für uns in Dortmund vor Ort und wird von den Ereignissen in der Westfalenhalle berichten.

Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) in Mexico City/MEX

Auftakt zur Global Champions Tour-Saison mit Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Riesenbeck); Philipp Weishaupt (Höstel); David Will (Herford); Holger Wulschner (Passin).

Internationales Springturnier (CSI4*) in Wellington/USA

Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen); Markus Beerbaum (Thedinghausen).

Internationales Springturnier (CSI4*) in Vejer de la Frontera/ESP

Annika Drewes (Hamburg); Karin Ernsting (Münster); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Sylvie Liebing (Horst-Meterik/NED); Jule Lüneburg (Hetlingen); Rasmus Lüneburg (Hetlingen); Marcel Marschall (Altheim); Pia Meyer (Lagesbüttel); Helmut Schönstetter (Unterneukirchen); Fiona Ungers (Köln); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Arezzo/ITA

CSI3*: Cornelia Ankele (Reutlingen); Marc Bauhofer (Deggenhausertal); Tina Deuerer (Bretten); Vincent Elbers (Garrel); Frida Felixmüller (Hamburg); Jessica Lüdicke (Hamburg); Isabel Maier (Baldham); Lisa-Maria Maier (Hamburg); Lilly Matthes (Hamburg); Thomas Holz (Emsdetten); Celina Pietsch (Utting); Wolfgang Puschak (Aystetten); Sophia Schindlbeck (Seefeld); Maximilian Schmid (Utting); Hauke Schneider (Rendsburg); Jochen Teufel (Neuried); Thomas Teufel (Neuried-Altenheim); Holger Wenz (Bad Laer); Simon Widmann (Markt Schwaben); Andy Witzemann (Winterlingen); Marcel Wolf (Gailingen).

CSI1*:Cornelia Ankele (Reutlingen); Marc Bauhofer (Deggenhausertal); Steffen Dehmelt (Ecklak); Frida Felixmüller (Hamburg); Tina Hensel (Chemnitz); Jessica Lüdicke (Hamburg); Isabel Maier (Baldham); Lilly Matthes (Hamburg); Victoria Müller (Eigelfingen); Laura-Alessa Öffler (Kallstadt); Celina Pietsch (Utting), Jelena Rudino (Hamburg); Luna Marie Schweiger (Hamburg); Carla Schweizer (Heidenheim); Sabrina Wagner (Birkenfeld); Lukas Weiler (Ubstadt-Weiher); Andy Witzemann (Winterlingen).

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Andreas Knippling (Hennef); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Hennef); Cedric Trutschler (Alicante/ESP); Leonie Trutschler (Alicante/ESP); Vincent Trutschler (Volkach).

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Ebreichsdorf/AUT

Anna Athens (Iserlohn); Alexandra Eiband (Simbach); Katharina Hau (Altfraunhofen); Victoria Michalke (Isen); Lisa Müller (Otterfing); Dorothee Schneider (Framersheim); Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen).

