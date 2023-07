Sport am Wochenende: Nachwuchs-Europameisterschaften Springen und Dressur, Falsterbo Horse Show und mehr

Die Saison-Höhepunkte in einigen Altersklassen der Nachwuchsreiter in Dressur und Springen werden an diesem Wochenende in Form von Europameisterschaften ausgetragen. Daneben gibt es mit dem Dressurfestival in Kronberg, der Global Champions Tour in A Coruña (ESP) und der Falsterbo Horse Show (SWE) weitere sportliche Highlights. Und nicht zuletzt bestreiten auch die Vielseitigkeitsreiter einen Nationenpreis an diesem Wochenende.

Internationales Dressurturnier (CDI4*) mit Louisdor-Preis vom 13. bis 16. Juli in Kronberg im Taunus

Das Schafhof Dressurfestival ist auch in diesem Jahr wieder Austragungsort für „seniorigen“ Grand Prix-Sport, aber auch für angehende Grand Prix-Pferde. Sie haben in Kronberg die Möglichkeit, sich für das Louisdor-Preis Finale 2023 zu qualifizieren. An den Start gehen in Kronberg unter anderem Dorothee Schneider, Sandra Nuxoll und Victoria Max-Theurer.

www.schafhof-connects.com

AUSLANDSSTARTS

Europameisterschaft Springen Junge Reiter/Junioren/Children (CH-EU-Y/J/Ch-S) vom 10. bis 16. Juli in Gorla Minore/ITA

Letztes Jahr ritt er zu Einzelgold in der Altersklasse U14, in diesem Jahr will sich Tony Stormanns bei den Junioren beweisen. Er hat dafür Cinnamo mit ins italienische Gorla Minore gebracht. Dort stehen bereits am Donnerstagabend die Team-Europameister der U21- und U18-Reiter fest. ClipMyHorse.TV überträgt live.

CH-EU-Y-S: Johanna Beckmann (Löningen) mit Cheenook 8; Marie Flick (Hagen) mit Ciro 7; Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2; Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald) mit Clarimo’s Girl; Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou.

CH-EU-J-S: Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cordetto 3; Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica; Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; Tony Stormanns (Eschweiler) mit Cinnamo; Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya.

CH-EU-Ch-S: Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Carlucci 20; Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena; Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success; Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo; Colin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11.

Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Europameisterschaft Dressur U25/Junge Reiter (CH-EU-U25/Y-D) vom 11. bis 16. Juli in Pilisjászfalu/HUN

Derzeit liegen in den Nationenpreisen der U25- und U21-Dressur-EM die Deutschen jeweils vorne. Felicitas Hendricks lieferte mit Drombusch ein Personal Best, auch auf die starke Leistung von Valentina Pistner mit Flamboyant konnte getrost gezählt werden. Gleich startet Teil zwei des Nationenpreises der Jungen Reiter, heute Abend stehen für beide Altersklassen die Team-Europameister fest.

CH-EU-U25-D: Hellen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington; Selina Söder (Nürnberg) mit Zaire-E.

CH-EU-Y-D: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Ferati FH; Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD.

Weitere Informationen unter: https://www.unikornislovarda.hu

Internationales Offizielles Spring- und Dressurturnier (CSIO5*-NC/CDIO4*-NC/CDI3*) vom 13. bis 16. Juli in Falsterbo/SWE

Immer wieder ein Highlight im Turnierkalender: Das Dressur- und Springturnier in Falsterbo mit Nationenpreisen in beiden Disziplinen. Ins Viereck schickt Deutschland ein überwiegend junges Team, im Parcours sind nur die Einzelreiter Sandra Auffarth und André Thieme unterwegs. Letzterer hatte sich an dieser Stelle ja im letzten Jahr mit dem Sieg im Großen Preis von Falsterbo schon mal in Stellung für das danach folgende Championat gebracht …

CSIO5*: Sandra Auffarth (Ganderkesee); Andre Thieme (Plau am See).

CDIO4*: Anna-Christina Abbelen (Bonn); Juliane Brunkhorst (Harsefeld); Evelyn Eger (Hagen); Laura Strobel (Cappeln).

CDI3*: Marie-Sophie Ehlen (Sittensen).

Weitere Informationen unter: www.falsterbohorseshow.com

Internationales Springturnier (CSI5* – GCT/GCL/3*) vom 14. bis 16. Juli in La Coruna/ESP

CSI5*-GCT/GCL: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Nicola Pohl (Marburg); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Marburg).

CSI3*: Tiara Bleicher (München); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.csicasasnovas.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 15. Juli in Chantilly/FRA

Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Marco Kutscher (Bad Essen).

Weitere Informationen unter. www.grandprix-events.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-S/2*-S/1*-Intro/YH2*-S) vom 13. bis 16. Juli in Jardy/FRA

Calvin Böckmann setzt sich in Jardy zum Ziel, nochmal seine Visitenkarte für die anstehenden Europameisterschaften abzugeben. Er ist dere Hahn im Korb des vierköpfigen Teams, das für Deutschland beim Nationenpreis in Jardy reitet.

CCIO4*-NC-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Calvin Böckmann (Warendorf); Nadine Marzahl (Munster); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCI3*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Nadine Marzahl (Munster); Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCI2*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Tabea Knüppel (Egestorf).

CCI1*-Intro: Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

CCIYH2*-S: Nadine Marzahl (Munster).

Weitere Informationen unter: www.harasdejardy.com

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1) vom 13. bis 16. Juli in Szilvásvárad/HUN

Ann-Kathrin Drumm (Großau); Martin Stötzer (Erfurt).

Weitere Informationen unter: www.menesgazdasag.hu

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Courriere/BEL vom 11. bis 16. Juli; www.jumpinginternationalcourriere.com

CSI2*/1*/YH San Giovanni/ITA vom 12. bis 16. Juli; www.horsesrivieraresort.net

CSI2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 13. bis 15. Juli; www.sentowerpark.com

CSI2*/1*/YH Samorin/SVK vom 13. bis 16. Juli; www.ridersanddreams.sk

CSI2*/1*/YH Valkenswaard/NED vom 14. bis 16. Juli; www.topsinternationalarena.com

CSI2*/1*/YH Zuidwolde/ NED vom 12 bis 16. Juli; www.chdewolden.nl