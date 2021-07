Sport am Wochenende: Nachwuchsreiter auf Medaillenjagd

Wer schafft es bei den Nachwuchs-Europameisterschaften der Dressurreiter aufs Treppchen? Die Entscheidung fällt dieses Wochenende!

Europameisterschaft Dressur Junge Reiter/Junioren/Children (CH-EU Y/J/Ch-D) in Oliva/ESP

Erfahrungsgemäß zählen die deutschen Nachwuchs-Dressurreiter bei den Europameisterschaften zu den ganz heißen Kandidaten für die Medaillen. Auch dieses Jahr hat man sich einiges vorgenommen! Den Auftakt machen die Mannschaftswettbewerbe der Altersklassen U14, U18 und U21, bevor es dann ab Freitag um die Einzelentscheidungen geht. Als Austragungsort ist in diesem Jahr das spanische Oliva Nova eingesprungen, nachdem die ursprünglich geplanten Gastgeber in Valencia im Frühjahr mit einem EHV-1 Ausbruch zu kämpfen hatten.

CH-EU-Y: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle; Elisabeth von Wulffen (München) mit Fiesta Bonita.

CH-EU-J: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FH; Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; Lena Merkt (Steinenbronn) mit Sarotti Mocca-Sahne; Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil.

CH-EU-Ch: Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de la Coeur H; Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio OLD; Lotta Plaas (Sassenberg) mit Balsamico; Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow.

Weitere Informationen unter dressage.in2strides.com

Goldene Schärpe Pferde in Crawinkel

Nachdem am letzten Wochenende schon die Ponyreiter in Münster dran waren, geht es nun für die jungen Talente auf Großpferden um die Goldene Schärpe. Auch hier stehen fünf Teilprüfungen an: Dressur, Springen, Gelände, Vormustern und Theorie. Im letzten Jahr konnte sich erstmals die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern den Sieg holen – und zwar gleich doppelt, in der Mannschaftswertung und mit Ann-Katrin Staege als bester Einzelreiterin.

Weitere Informationen unter www.agrar-crawinkel.de

Internationales Springturnier (CSI5*/2*/1*) in Valkenswaard/NED

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Ludger Beerbaum (Hörstel); Marcus Ehning (Borken); Laura Klaphake (Mühlen); Tobias Meyer (Esterwegen).

CSI2*: Pia-Luise Aufrecht-Bruggink (Deutschland); Edmond Guntz Malblanc (Legden); Enno Klaphake (Mühlen)..

CSI1*: Maja Auer (Mühlheim); Christina Gierlich (Südlohn-Oeding); Boris Kapp (Bötersen); Sylvie Liebing (Straelen).

Weitere Informationen unter www.topsinternationalarena.com

Internationales Offizielles Weltcup-Springturnier (CSIO3*-W) in Budapest/HUN

CSIO3*:Sophie Hinners (Vierden); Wolfgang Puschak (Aystetten); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Jana Wargers (Ibbenbüren), Cedric Wolf (Buchholz).

Weitere Informationen unter csiobudapest.hu/

Internationales Springturnier (CSI3*/2*/1*) in Knokke/BEL

CSI3*: Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Daniel Deusser (Deutschland); Felix Haßmann (Lienen).

CSI2*: Sophia Schindlbeck (Seefeld).

CSI1*: Doborah-Ann Dierkes (Pullach); Pia Meyer (Lagesbüttel).

Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com

Internationales Springturnier (CSI5*) in Chantilly/FRA

CSI5*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSI 1*: Maxime Perez (Deutschland).

Weitere Informationen unter weridetheworld.com/en

Internationales Springturnier (CSI4*/1*) in Gorla Minore/ITA

CSI4*: Marcel Marschall (Altheim); Nicola Pohl (Marburg); Pia Reich (Bad Bellingen); Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach); Simon Widmann (Markt Schwaben); David Will (Marburg).

CSI1*: Charlotte Haas (Gundelfingen); Daniel Schütz (Singen).

Weitere Informationen unter www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) in Harthill/GBR

CSI3*: Frederike Staack (Schafdrift).

Weitere Informationen unter www.bolesworthinternational.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Milano/ITA

CSI3*: Toni Haßmann (Neuenkirchen); Maximilian Schmid (Utting); Jörne Sprehe (Fürth).

Weitere Informationen unter www.milanojumpingcup.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Ommen/NED

CSI3*: Katrin Eckermann (Sassenberg); Maximilian Lill (Hennef); Caroline Müller (Deutschland); Zoe Osterhoff (Hamm); Richard Vogel (Marburg)

CSI1*: Luisa Bahrs (Wolfsburg); Stefanie Schleper (Lähden).

Weitere Informationen unter www.csiommen.nl

Internationales Springturnier (CSI4*) in St Tropez/FRA

CSI4*: Katharina Offel (Deutschland)

Weitere Informationen unter jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr

Internationales Springturnier (CSI3*) in Traverse City/USA

CSI3*: Christian Heineking (Wesenberg)

Weitere Informationen unter traversecityhorseshows.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/2*/CDIY/J/P) in Meerle/BEL

CDI3*: Meike Lang (Murrhardt); Matin Pfeiffer (Düsseldorf); Anja Plönzke (Heidenrod).

CDI2*: Meike Lang (Murrhardt).

CDIY: Annika Bork (Kempen).

CDIJ: Vivien Borgmann (Ostbevern); Emma Caecilia (Mühlheim a.d. Ruhr).

CDIJ: Lara Stoll (Geilenkirchen); Victoria Tronnier (Laboe).

Weitere Informationen unter www.coenegrachts-stables.be

Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Hartpury/GBR

CDI3*: Nikolas Kröncke (Dorum); Martin Schleicher (Deutschland).

Weitere Informationen unter www.hartpuryequineevents.co.uk/naf-five-star-hartpury-festival-of-dressage

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) in Taipana/ITA

CCI3*-S: Julia Lieske (Lorch).

CCI2*-S: Charlotte Whittaker (Ampfing).

Weitere Informationen unter www.campodibonis.it

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/CVI2*/CVI1*/CVIY2*/CVIJ2*/CVIJ1*/CVICh2*/CVICh1*) in Flyinge/SWE

CVI3*: Alina Roß (Userin); Julia Sophie Wagner (Leipzig); Janina Fisser (Sommerland); Jolina Ossenberg-Engels (Altena); Joana Weber (Rüsselsheim).

CVI3*: RV Altena: Jolina Ossenberg-Engels (Altena); Jana Kehl (Balve); Svenja Staupe (Menden); Kiara Melina Meißner (Breckerfeld); Alisa Koopmann (Altena); Alica Engler (Hagen); Timo Gerdes (Iserlohn); Fiona Mischnick (Altena).

CVI2*: Ariane Mohr (Hamburg).

CVI1*: Anna ‚Ehrenberg (Lübeck); Salome Trampler (Garbsen); Jella Hamann (Kiel);

Pas de Deux: Carolin Kowsky (Kiel)/Jella Hamann (Kiel); Sarah Elisa Posdziech (Leipzig)/Hanna Schulze (Leipzig).

CVIY2*: Julia Benita Golze (Hamburg); Luise Ottlik (Kiel).

CVIJ2*: Lisa Marie Wagner (Leipzig); Romy Schlange (Hamburg); Mia Kluge (Wentorf); Charlotte Grabowski (Witzhave).

CVIJ2*: Juniorteam Schenkenberg I: Lina Erbes (Delitzsch); Lilli Richter (Schkopau); Lisa Wagner (Leipzig), Lilly Auerswald (Leipzig); Timea Bonekat (Delitzsch); Jennifer Reichert (Zörbig); Leonel Gelke (Leipzig); HWR Junior I: Johanna Timm (Wentorf); Romy Schlange (Hamburg); Vanessa Littwitz (Börnsen); Julietta Schega (Reinbek); Charlotte Grabowski (Witzhave); Mia Kluge (Wentorf); Leandra Jungnickel (Hamburg).

CVIJ1*:Vanessa Littwitz (Börnsen); Johanna Timm (Wentorf); Leandra Jungnickel (Hamburg); Emma Gabriel (Kiel); Leonel Gelke ((Leipzig); Pas de Deux: Alisa Koopmann (Altena)/Fiona Mischnik (Altena).

CVICh1*: Lilly Auerswald (Leipzig); Julietta Schega (Reinbek).

Weitere Informationen unter https://cviflyinge.se

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Fontainebleau/FRA vom 8. bis 11. Juli; www.grandprix-events.com

CSI2*/1*/YH Vilamoura/POR vom 7. bis 11. Juli; www.vilamouraequestriancentre.com