Sport am Wochenende: Nationenpreis in St. Gallen, Global Champions Tour in St. Tropez und Goldene Schärpe der Ponyreiter

Startschuss für die FEI-Nationenpreisserie: Für die Athleten von Bundestrainer Otto Becker geht es am Wochenende um erste wichtige Punkte im Nationenpreis-Ranking auf dem Weg zum Finale in Barcelona. Hoch her geht es auch im französischen St. Tropez, wo die nächste Etappe der Global Tour ansteht. Die Nachwuchs-Springreiter reiten ebenfalls Nationenpreis, und zwar in Zuidwolde. Und die Ponyreiter machen die Goldene Schärpe in Hohen Luckow unter sich aus.

Goldene Schärpe (Ponys) vom 1. bis 4. Juni in Hohen Luckow

Vor allem der Nachwuchs vom Landesverband Hannover konnte bei der Goldenen Schärpe Ponys im vergangen Jahr Erfolge verbuchen. Die Einzelwertungen gingen damals an Philippa Busacker, Tochter von Ingrid Klimke, und Mette Demmler. In diesem Jahr ist Hohen Luckow in Mecklenburg-Vorpommern das Mekka für die Nachwuchssportler im Ponysattel.

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 1. bis 4. Juni in St Gallen/SUI

Bundestrainer Otto Becker hat seine Aufstellung für den Nationenpreis in St. Gallen bekannt gegeben. Am Sonntag findet auf dem Turnier in der Schweiz auch noch ein Fünf-Sterne-Großer Preis statt. Mit welchen Pferden die deutschen Springreiter starten und welche Mannschaften sonst noch um den Sieg reiten, können Sie hier genauer nachlesen.

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcel Marschall (Altheim); Pia Reich (Bad Bellingen); Mario Stevens (Molbergen); David Will (Marburg); Einzelreiter: Christoph Könemann (Deutschland).

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch) vom 30. Mai bis 4. Juni in Zuidwolde/NED

CSIOY: Marie Flick (Hagen); Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald); Timm Korte (Kürten); Henrike Ostermann (Löningen); Magnus Schmidt (Naumburg); Einzelreiter: Mika Fallenberg (Ennigerloh); Anna Jurisch (Nuthetal).

CSIOJ: Hanna Bräuer (Wilnsdorf); Max Merschformann (Laer); Tony Stormanns (Eschweiler); Lennard Tillmann (Grevenbroich); Romy Tietje (Osterby); Einzelreiter: Paula Fischer (Nuthetal); Leonie Pander (Bad Zwischenahn).

CSIOP: Jonna Esser (Hückeswagen); Ava Ferch (Stegen); Antonia Häsler (Chemnitz); Margarita Hilger (Sickte); Leonie Pander (Bad Zwischenahn); Einzelreiter: Hanna Bräuer (Wilnsdorf).

CSIOCh: Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Charlotte Luise Boeken (Viersen); Fynn Hobitz (Emsbüren); Joy Anna Meinicke (Egestorf); Marie Neukirch (Bayreuth); Philippa Walischewski (Inning).

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOP) vom 1. bis 4. Juni in Babolna/HUN

CSIOP: Leni Hansen (Süderheistedt); Karla Köhlbrandt (Fehmarn); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg); Edgar Reichart-Eisenhardt (Berg).

Internationales Springturnier (CSI5* – GCT/GCL) vom 1. bis 3. Juni in St Tropez/FRA

Mit zehn Punkten Vorsprung führt der Niederländer Maikel van der Vleuten derzeit das Ranking der Global Champions Tour an. Drei Deutsche sind unter den Top Ten: David Will ajuf Platz vier, Hans-Dieter Dreher auf Platz fünf und Christian Kukuk auf Rang sieben. Punkte sammeln kann am kommenden Wochenende von diesen Dreien allerdings nur Kukuk, Will und Dreher vertreten die deutschen Farben in St. Gallen.

In der Teamwertung liegen die Paris Panthers vorne. Dahinter folgt das Team Riesenbeck International, für das bei den letzten Etappen vor allem Christian Kukuk und Philipp Schulze Topphoff erfolgreich waren.

Jens Baackmann (Münster); Johanna Beckmann (Löningen); Daniel Deußer (Deutschland); Christian Kukuk (Hörstel); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg)); Philipp Weishaupt (Hörstel).

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 4. Juni in Kessel/NED

Andre Thieme (Plau am See); Sophie Hinners (Pfungstadt); Richard Vogel (Marburg).

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/Y/J) vom 1. bis 4. Juni in Brno/CZE

CDI-W: Antonia von Dungern (Betzendorf).

CDIY: Jana Lang (Schmidgaden).

CDIJ: Amelie Krüger (Gräfenberg).

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 1. bis 4. Juni in St. Margarethen/AUT

Alexandra Eiband (Simbach).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/P2-S/1*-Intro) vom 31. Mai bis 4. Juni in Kronenberg/NED

CCI3*-L: Pauline Knorr (Warendorf); Julia Krajewski (Warendorf).

CCI3*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Tim Fürst (Stadtlauringen); Ben Philipp Knaak (Norderstedt); Hanna Knüpel (Elsfleth); Jerome Robine (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Dirk Schrade (Heidmühlen); Nina Schultes (Neuhütten); Moritz Sponagel (Salzhausen); Kaya Thomsen (Lindewitt); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen); Luisa Sophie Welsch (Hamm).

CCI2*-L: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Isabel Buschmann (Hamminkeln); Caro Hoffrichter (Duisburg); Pauline Knorr (Warendorf); Hanna Knüppel (Elsfleth); Lena Scheepers (Rheinberg); Camilla Vreden (Bad Honnef).

CCI2*-S: Dirk Ehrlich (Eisfeld); Kristina Ehrlich (Eisfeld); Valesca Klein (Kleinblittersdorf); Julia Krajewski (Warendorf); Sven Lux (Horb-Talheim); Lena Marie Meier (Horb-Talheim); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen); Jerome Robine (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Julika Schenkmann (Unna); Nina Schultes (Neuhütten); Mayda Skye Seibert (Rödermark); Julia Stiefele (Metzingen); Kaya Thomsen (Lindewitt); Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen); Linn Zepke (Telgte); Neil Hoffmann (Düsseldorf); Amelie König (Düsseldorf).

CCIP2-S: Marlene Hayessen (Stauffenberg); Diana Jakovlev (Hamburg); Teresa Leowald (Ratingen); Anni Müller (Liebenburg); Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land); Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen); Nell Röming (Barsinghausen); Theresa Isabell Welsch (Selm); Emma Wittl (Bad Segeberg).

CCI1*-Intro: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Steffen Bissels (Krefeld); Daniela Büdenbender (Liederbach); Daniela Czech-Ruff (Magstadt); Kristina Fascher (Kelkheim); Liv Noe Hartmann (Au i.d.Hallertau); Christel Heyl (Uedem); Julia Krajewski (Warendorf); Leni Lehnard (Warendorf); Carina Peiker (Königstein); Jerome Robine (Warendorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Laura Thomas (Neu-Anspach); Dr. Konstantin Graf von Wengersky (Rheinberg); Sinaida Wolf (Bruchsal).

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 30. Mai bis 5. Juni in Belsay/GBR

Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4) vom 31. Mai bis 4. Juni in Saumur/FRA

Michael Brauchle (Aalen); Mareike Harm (Negernbötel); Rene Poensgen (Eschweiler); Anna Sandmann (Lähden); Georg von Stein (Modautal).

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/J2*/Ch1*) vom 1. bis 4. Juni in Villasanra – Monza/ITA

CVI3*: Julian Wilfling (Untermeitingen).

CVI3*Gruppen: Weicht I mit Alexandra Müller (Buchloe), Laura Seemüller (Bad Wörishofen), Julian Wilfling (Untermeitingen), Sarah Berchtold (Bad Wörishofen), Lisa Reichsigl (Germaringen), Marina Moser (Amberg), Lilly Endres (Grünwald), Josephina Hindelang (Aufkirch), Sarah Hartung (Amberg).

CVIJ2*: Sarah Berchtold (Bad Wörishofen); Laura Seemüller (Bad Wörishofen).

CVICh1*: Lisa Reichsigl (Germaringen).

